Суд конфисковал имущество Храновского и членов его семьи

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У Игоря Храновского, отвечавшего за развитие Северного Кавказа, и членов его семьи конфискована усадьба в Одинцово и семь дорогостоящих автомобилей.

Как информировал "Кавказский узел", в марте стало известно, что Игорь Храновский задержан по подозрению в хищении бюджетных средств. С 2021 года он возглавлял департамент Минэкономразвития по социально-экономическому развитию СКФО. 17 августа суд в Ставрополе продлил срок его содержания под стражей.

По иску Генпрокуратуры суд конфисковал усадьбу в Одинцово, пять автомобилей Mercedes-Benz и два Bentley, а также другое имущество, принадлежащее Игорю Храновскому и членам его семьи. Следствие считает, что это имущество имеет коррупционное происхождение, передал сегодня "Коммерсант".

По версии следствия, с 2010 по 2023 год Игорь Храновский получил 36 миллионов 196 тысяч рублей дохода, за который отчитался. Также он внес в декларацию 170 тысяч рублей, вырученные от продажи земельного участка в Ставропольском крае и 5 миллионов рублей от продажи двух участков и дома в подмосковных Раздорах. Супруга чиновника заработала 5 миллионов рублей и еще 21 миллион – от продажи квартиры в Красноярске.

Всего их совокупный доход составил 67 миллионов рублей, в то время как стоимость конфискованного имущества выше более чем в четыре раза.

Храновский оформил на свою мать здание по адресу Звенигородская улица, 16, корпус 2 в Москве, стоимостью 33 миллиона рублей, также на его мать были оформлены машины Mercedes-Benz CL 65 AMG и G 55 AMG. При этом доход пенсионерки составил чуть более 3,3 миллиона рублей.

На бывшую жену Храновского был оформлен еще один автомобиль Mercedes-Benz G 63 AMG, а на брата чиновника – земельный участок и дом в поселке Тайм-1 в Одинцово. Согласно договору купли-продажи, недвижимость стоила 38 миллионов рублей, в то время как ее рыночная цена превышает 500 миллионов рублей. При этом годовой доход брата Храновского составляет 200 тысяч рублей в год.

Еще на одно доверенное лицо, по версии следствия, чиновник оформил автомобили Bentley Continental GT и Bentley Mulsanne. Доход этого лица составил 1 миллион рублей в год.

Напомним, Игорь Храновский с 2014 по 2018 год был заместителем полпреда Ингушетии при президенте России, а затем вице-премьером Ингушетии. Весной 2020 года он стал директором департамента развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития, а с марта 2021 года – директором департамента социально-экономического развития СКФО.

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