Арест чиновника Минэкономразвития продлен в Ставрополе

17 августа 2024, 13:00

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Суд в Ставрополе продлил на два месяца срок ареста главы департамента Минэкономразвития Игоря Храновского, обвиняемого в превышении полномочий.

Как писал "Кавказский узел", в марте источники сообщили, что Игорь Храновский задержан по подозрению в хищении бюджетных средств. С 2021 года Храновский возглавлял департамент Минэкономразвития по социально-экономическому развитию СКФО.

Срок ареста Игоря Храновского продлен по ходатайству следствия на два месяца, до 21 октября. Он обвинен по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий с причинением тяжких последствий; предусматривает от трех до 10 лет лишения свободы), сообщила пресс-служба Ленинского райсуда Ставрополя.

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность директора департамента Минэкономразвития России, организовал передачу недвижимого имущества в безвозмездное пользование коммерческой компании без проведения торгов, после чего "организовал подписание договора" о передаче скважины в безвозмездное пользование этой компании, не имевшей лицензии на пользование недрами.

Кроме того, на заседании комиссии Федерального агентства по недропользованию обвиняемый добился того, что компания «Кавмининтер», которая по лицензии вела разработку этого месторождения, была лишена права добывать минеральную воду из этой скважины.

"Следствие полагает, что действия гр. Х. привели к нарушению охраняемых законом интересов общества и государства в виде недополучения бюджетом поступлений в виде налогов от деятельности ООО «Кавмининтер», а также к тяжким последствиям в виде приостановления производственного процесса по добыче минеральной воды, фактического прекращения деятельности ООО «Кавмининтер»", - говорится в публикации, размещенной 16 августа на сайте суда.

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