Показ свадебных нарядов в Махачкале возмутил пользователей соцсети

25 мая 2021, 14:37

Показ моделей откровенных платьев в Дагестане неприемлем, указали пользователи Instagram, посмотревшие фрагмент видео с показа свадебной моды клуба современного искусства "Дискурс". Некоторые из них призвали запрещать мероприятия, нарушающие принятые в республике нравственные нормы.

Как писал "Кавказский узел", в 2018 году "борцы за нравственность" в Дагестане добились отмены аниме-фестиваля, ряда концертов музыкантов и проката фильмов. Подробности об этом можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

В Дагестане и Чечне проявляли активность члены интернет-сообществ, которые, выступая блюстителями морали, занимаются травлей попавших в их поле зрения девушек и женщин. Самое известное из таких сообществ - чеченский "Карфаген", просуществовавший более полугода, прежде чем его заблокировал за экстремизм Роскомнадзор. В Дагестане девушек "за достаточно невинные фото в лифчиках терроризируют, грозят убить, обзывают или требуют с них денег и шантажируют", рассказала ранее журналистка Светлана Анохина.

Фрагмент видео продолжительностью в несколько секунд, на котором перед публикой проходит девушка в платье, полностью прозрачном в области талии и ног, размещен сегодня в Instagram-паблике "ЧП Кавказ", на который подписаны 386 тысяч пользователей.

Автор публикации охарактеризовал фрагмент видео как "развратный показ свадебной одежды", прошедший в Махачкале. "Показ прошел в рамках клуба современного искусства «Дискурс». [...] Мужчины, следите за своими женщинами! Или, может, они русские? Если даже русские, зачем допускать, чтоб к нам разврат приносили в республику, и так уже своего хватает", - говорится в аннотации к видеоролику.

Клуб современного искусства "Дискурс" – это некоммерческое и неформальное объединение творческих людей, организованное на базе Управления культуры администрации Махачкалы и поддержанное мэром Салманом Дадаевым. Представление клуба "Дискурс – Весна – 2021", организованное в рамках клуба "Дискурс" Управлением культуры мэрии Махачкалы, было намечено на 24 мая. На нем, в частности, был запланирован показ молодежной и свадебной моды СКФО "с путешествием в мир современной женской лирики", сообщили 21 мая "Махачкалинские известия".

К 14.35 мск публикация набрала 57,7 тысячи просмотров, под ней размещено 706 комментариев. Авторы многих из них разделили негодование автора публикации, часть из них предположила, что платье полностью прозрачное и демонстрирует белое нижнее белье на девушке. "Пусть Всевышний Аллагь унизит вас, всех, кто поддерживает это всё, и всех, кто участвовал тут", - написал, в частности, hamilton.8054, чей комментарий собрал 10 одобрительных ответов.

"Не удивлюсь, если в Махачкале скоро гей-парад пройдёт", - прокомментировал видео abdulaev.09. "Это разные вещи, мальчики не относятся к неформалам. [...] А вот показ моды - это нехорошо, здесь уже профессионалы, которые должны учитывать и соблюдать общепринятые нормы", - ответил на это eda_na_zakaz05.

"О Аллагь, что происходит с нашими людьми. Куда катятся?" - посетовала aisha_muradalieva. "Вообще почему такое допускается, на этапе подготовки надо прерывать такие мероприятия", - высказал мнение mami_govoryat. "В Махачкале грязи валом", - написал kavkazmoskve.

"Странно, а когда они планировали этот показ свадебной одежды, почему тогда им разрешили?" - задался вопросом mi_oooooooooooo. "Там свадебные тоже были, но не этот наряд! Как можно его отнести к свадебному?" - отметил angel_aliens.

Несколько пользователей упрекнули участников обсуждения в излишней категоричности. "Вы сами здесь разводите все сплетни и выставляете это все напоказ!!! Если им не во благо так ходить или танцевать, то вам не во благо сплетничать!" – написала, в частности, angelica_cosm.

"Вам какая разница, кто как ходит, за собой следите да, аж бесит. Если человек не подходит под ваши «рамки», то все, это ужас. Каждый сам за себя ответит, сплетники", - обратился к участникам дискуссии sanya_rus.

Напомним, вчера, 24 мая, член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев и часть пользователей соцсетей резко раскритиковали шуточный танцевальный номер в балетных пачках, исполненный учениками одной из махачкалинских школ. На видео, опубликованном в YouTube-канале политолога Руслана Курбанова, на сцене танцуют шесть юношей, одетых балеринами. Еще один юноша в белой пачке танцует в паре с человеком в штанах. На переднем плане видны зрители, они смеются. Исполнив номер, юноши удаляются за кулисы, а затем следуют кадры еще одного номера - юноши в красных юбках танцуют "Канкан".

За концерт должна ответить руководитель образовательного учреждения, заявил Шамиль Хадулаев. "Директор лицея несет ответственность, конечно. Она же должна понимать, что произойдет, что это будет критика, жесткая критика будет", - сказал он.