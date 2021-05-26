Организаторы извинились за показ мод в Махачкале

26 мая 2021, 11:55

Демонстрация полупрозрачного платья на показе мод в Махачкале вызвала возмущение в Instagram. Организаторы распространили видеообращение, где назвали случившееся "досадной ошибкой".

Как писал "Кавказский узел", практика публичных извинений распространилась в Дагестане с подачи чеченских властей. Так, в середине мая МВД Дагестана сообщило, что молодой человек из дагестанского села извинился за исполнение лезгинки на месте захоронений в Дербенте. Ранее МВД Дагестана неоднократно публиковало записи с извинениями задержанных за различные правонарушения и проступки в своем Instagram-аккаунте.

В ночь на 26 мая Instagram-паблик chp.kavkaza распространил видео, где за накрытым столом сидят трое мужчин. Говорит только один из них. Он представляется Арсеном Лугуевым, ответственным за проведение показа мод на втором этаже Аварского театра в Махачкале. Лугуев заверяет, что уважительно относится к аварцам и другим народам Дагестана, и подчеркивает, что организаторы - местные жители.

"Нам очень жаль, что данное мероприятие приобрело такой окрас из-за одной досадной ошибки. Дело в том, что на показе присутствовало десять брендов, и у одного бренда было одно платье, которое при освещении вечернем заиграло совершенно другими тонами - из полупрозрачного стало практически абсолютно прозрачным. Когда мы это заметили, девушка была уже на подиуме, было поздно что-то менять. Но мы попросили всех гостей в микрофон не выкладывать это ни в коем случае ни в какие сториз [в Instagram]", - говорит Арсен Лугуев.

Пользователи соцсети восприняли это видео именно как извинения. "Челлендж по извинениям запущен", - написал seqqqq13. Его комментарий собрал 27 "лайков". "Точно, что-то очень часто начали извиняться", - добавил umm.abdul_malik_.

Многих комментаторов объяснения Лугуева не удовлетворили. "А то, что платье вообще не закрывает плечи <...>, тоже заметили, когда девочка вышла на подиум?" - спросил dnevnikmastera05, собрав 26 "лайков". "Что ты мне: показ не показ, мужскую профессию найди себе!" - написал Лугуеву kane_korso6. Его комментарий стал одним из самых популярных и собрал 69 "лайков".

"Позорище, ужас. Еще сидят, оправдываются", - возмутилась patimatmagomedova559. "Это показ моды для Дагестана? И что, теперь так модно будет по Махачкале ходить <...>? Кто думает, что так модно ходить, пусть своих жен, сестер и дочерей так одевает. Позорище!" - высказался ruslan_khabiev79, собрав 44 "лайка".

К 11.55 мск 26 мая публикация собрала 45,3 тысячи просмотров, 809 "лайков" и 238 комментариев. У паблика 386 тысяч подписчиков.

Одна из модельеров, Мадина Абдурахманова, 25 мая написала на своей странице в Instagram, что показ мод в Аварском музыкально-драматическом театре "удался на все 100", однако также собрала негативные комментарии. "И вы себя мусульманкой считаете? <...> Позор", - написала fatimablago. "Нравится мне Мадина, но все слишком вульгарно, надо бы чуть скромности", - высказалась kumsik19.76. "Перебор был, и самая большая ошибка - показать модели слишком для нашей религии вульгарные, можно было просто эти несколько моделей в магазине выставить, и все", - считает anima5555555.

Подробнее о практике публичных извинений и порицаний на Северном Кавказе говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Также "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе". Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".