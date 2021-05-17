Пользователи соцсети поспорили об искренности извинений танцора лезгинки в Дербенте

17 мая 2021, 10:15

Молодой человек из дагестанского села извинился за исполнение лезгинки на месте захоронений в Дербенте, сообщило МВД Дагестана. Часть пользователей сочли извинения героя видео искренними, а некоторые указали, что место захоронений обозначено недостаточно информативно.

Как писал "Кавказский узел", принятая в Чечне практика публичных порицаний вышла далеко за пределы республики. В частности, МВД Дагестана неоднократно публиковало записи с извинениями задержанных за различные правонарушения и проступки в своем Instagram-аккаунте, хотя подписчики осуждали эту практику. Так, 7 апреля представитель МВД объяснил назидательными целями публикацию видеозаписи, на которой силовик отчитывает жительницу Махачкалы, продававшую запрещенные вещества подросткам,.

Подробности о практике публичных извинений и порицаний можно узнать из справки "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Также "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".

Видео с извинениями молодого человека опубликовано поздно вечером 16 мая в Instagram-аккаунте МВД Дагестана. На видеозаписи, сделанной на улице, молодой человек представляется Русланом Алибековым из села Кабир-Казмаляр Магарамкентского района. "Я 14 мая со своим знакомым гулял по городу Дербенту... Я увидел стеклянный мост, там был открыт проход в проем. Я туда залез, и мой друг начал снимать меня на видео. Я станцевал лезгинку. Я хочу перед всеми извиниться, я не хотел никого обидеть этими действиями, я даже не знал, что там люди похоронены. И хочу искренне извиниться перед всеми", - заметно волнуясь, говорит он.

В аннотации к видео поясняется, что 18-летнего парня нашли сотрудники полиции Дербента. "Молодой человек сам изъявил желание принести извинение всем тем людям, чьи чувства он по незнанию и неосторожности задел. Не знаю, как вы, а я ему верю! То, что наши дети не знают своей истории, реликвий, ценностей и памятных, значимых мест - это не их вина, а наша! Мы старшие, мы взрослые, мы должны доносить до детей то, что они должны знать. Разумно было бы, по мнению админа (администратора Instagram-аккаунта. – Прим. "Кавказского узла"), понять, принять его извинение", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева рассказала ранее, что ведение Instagram-аккаунта министерства не входит в обязанности пресс-секретаря и стало ее личной инициативой. Она пояснила, что паблик в соцсети дает возможность прямого общения с людьми. "И я её использую, причём вне рабочего времени и бесплатно", - привело 6 марта ее слова "Лезги Газет", отметив, что за два года после назначения Гаяны Гариевой число подписчиков МВД в Instagram выросло до более чем 370 тысяч. По состоянию на 10.10 мск 17 мая на Instagram-паблик МВД Дагестана подписаны 400 тысяч пользователей.

Публикация видео с извинениями вызвала дискуссию в соцсети



За 14 часов с момента публикации сообщение МВД набрало 138 тысяч просмотров, под ним размещено 738 комментариев. Авторы большинства из них сочли извинения искренними. "Ничего страшного, у всех бывают ошибки! Главное, искренне извинился", - написал, в частности, 18rahat_lukum. "Молодец, хорошо, что извинился. Воспитанный мальчик", - высказал мнение nra.nra.nra. "Молодец парень, главное извинился и все осознал", - написал пользователь khabiba_ramazanova.

Значительно меньшее число пользователей выразили сомнение в искренности публичных извинений и упрекнули силовое ведомство за публикацию. "Еще бы не извинился... МВД любого плохиша заставит извиниться... А так не вижу в его глазах искренности", - высказал, в частности, свое мнение пользователь 1fatina1. "Куда он денется. Я так и знал, что он с какого-то селения. Нарвалась коза на капусту, думал, в огороде нет хозяина", - написал sharipov274.

"Опозорили пацана как только можно. Выставили, чтоб весь Кавказ смотрел и смеялся над ним, так бы они выставили своих сотрудников", - указал m26.1981.

Некоторые пользователи, высказавшись в поддержку подростка, сообщили, что также не знали о захоронениях на месте стеклянного моста.

"Я, честно говоря, тоже до этого видео не знала, думала, просто мост", - призналась, в частности, kosmetika_zara90. "Хоть мне и 30, и я не знала об этом, не говоря уж о 18-летнем подростке", - указала aminazalumkhanova. "Я тоже не знала, теперь узнала", - написала askenderovas. "Лично я тоже не знала что там есть могилы", - подтвердила razbita_no_ne_slomana_555. "Я тоже ему верю. Потому что не каждый проходящий через этот стеклянный мостик обращает внимание на таблички, где описана история захоронения людей. [...] Уверена, если он знал бы историю этого места, он бы никогда туда не полез бы и не танцевал", - написала se_la_vi_77777.

Публичное исполнение лезгинки вызывает повышенный интерес силовиков

Исполнение лезгинки, в отличие от других танцев, привлекает на юге России особое внимание силовиков. Так, 31 декабря 2019 года в Дербенте четверо мужчин из Каякентского района были задержаны после того, как остановили свои машины на проезжей части и станцевали на дороге лезгинку. Силовики составили на них протоколы за нарушение правил парковки машин.

11 августа 2017 года полицейские в Геленджике задержали танцевавших лезгинку молодых людей, применив газовый баллончик, в результате чего одна из отдыхающих пострадала. Двое из задержанных были арестованы на пять суток по обвинению в мелком хулиганстве и неповиновении полицейским. При этом во время задержания силовики утверждали, что "в Краснодарском крае лезгинка запрещена", рассказали очевидцы. Власти края отрицают существование запрета на лезгинку, сообщил позднее зампредседателя кубанского "Адыгэ Хасе" Аскер Сохт после совещания чиновников по инциденту в Геленджике.

В 2013 году студенты, танцевавшие лезгинку на улице Кисловодска, были доставлены в отдел полиции. Студенты были пьяны и в ночное время танцевали лезгинку с громкими криками и свистом, заявило МВД. За исполнение лезгинки все 18 студентов были отчислены из колледжа.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".