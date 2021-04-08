Видео с порицанием махачкалинки вызвало дискуссию в соцсети

08 апреля 2021, 12:12

Часть пользователей Instagram раскритиковали полицию Дагестана за публикацию видеозаписи, на которой силовик отчитывает жительницу Махачкалы, продававшую запрещенные вещества подросткам. Их оппоненты заступились за сотрудников полиции, а представитель МВД пояснил, что видео обнародовано в назидательных целях.

Как писал "Кавказский узел", практика публичных покаяний, которая активно применяется в Чечне, распространилась в России и на другие регионы. В частности, МВД Дагестана неоднократно публиковало записи с извинениями задержанных и воспитательными беседами с ними.

Видеозапись беседы врио начальника отдела полиции по Ленинскому району Махачкалы Шамиля Омарова с местной жительницей, задержанной по подозрению в распространении "снюса" и "насвая", опубликовано 7 апреля на странице МВД Дагестана в Instagram.

"Женщина ранее многократно была предупреждена о запрете распространения указанных никотиносодержащих веществ и о том, что их употребление имеет высокий риск привыкания, является подспорьем к употреблению более тяжелых веществ – наркотиков. [...] Гражданка более 10 раз привлекалась к административной ответственности за незаконную продажу «снюса» и «насвая» и была оштрафована на крупные суммы. Однако, несмотря на это, ради своей выгоды продолжала распространять детям и взрослым запрещенные вещества", - говорится в аннотации к видео.

Видеозапись сделана в служебном кабинете, на кадрах видео сидящий за столом полковник полиции отчитывает немолодую женщину. Имя женщины в публикации не раскрывается, но в кадре видно ее лицо, прикрытое защитной маской. "За короткий промежуток времени вас привлекали к ответственности 10 раз именно за то, что вы занимались незаконной реализацией в том числе насвая и снюса. В последний раз протокол в отношении вас составили 19 марта за то, что вы реализовали насвай несовершеннолетнему, и оштрафовали вас на 15 тысяч рублей", - говорит офицер полиции, игнорируя попытки женщины возразить.

Далее полицейский сообщает женщине, что вручает ей официальное предостережение, за которым может последовать "более строгая" ответственность, если нарушения продолжатся. "Это чтоб вы понимали: сейчас это всё очень серьезно, и не надо заниматься ерундой, не надо травить ни взрослых, ни детей... Не занимайтесь, у вас есть магазин, вы зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя, занимайтесь законной предпринимательской деятельностью, и к вам не будет никаких вопросов", - убеждает женщину полковник полиции.

В публикации МВД не уточняется, дала ли жительница Махачкалы согласие на видеозапись и ее обнародование.

Проведение профилактических бесед не противоречит российскому законодательству, но публиковать информацию об этом можно только с согласия правонарушителя, пояснил ранее "Кавказскому узлу" адвокат Евгений Черноусов. "Представитель правоохранительных органов, который проводит беседу, может принять решение о записи беседы и публикации материалов. Но запись может вестись только с согласия гражданина, с которым ведется беседа", – сказал юрист.

К 12.11 мск публикация набрала 126 тысяч просмотров, под ней размещен 631 комментарий. Авторы большинства из них осудили практику распространения насвая и снюса, некоторые при этом назвали адреса, где они продаются, и попросили полицейских провести проверки.

Многие авторы комментариев в резких выражениях раскритиковали задержанную и других распространителей запрещенных веществ, а часть из них сочли действия силовиков излишне мягкими. "Значит, 10 раз её просто штрафовали и отпускали? С чего такие привилегии?" – написал, в частности, insto_optimist. "Человек, который не понимает с трех раз, не поймет и с четвертого", - предположил wo1h1. "С первого раза надо было наказать как следует", - указал пользователь mariko_779.

Лишь несколько пользователей высказали критику в адрес полицейских за публикацию видеозаписи. "Админу вопрос, зачем сюда все закидываете? Если с кем-то [из героев видеосюжетов] что случится, кто будет отвечать? Поймали человека - накажите его, зачем выкладывать сюда", - написал, в частности, myhastanow_7777. "А закон позволяет людей снимать на камеру и выставлять на всеобщее обозрение?" – поинтересовался magdiev595.

"Преступление раскрыли, зачем на видео снимать взрослую женщину", - указал sh.amil4229. "Чтоб другие понимали, что это наказуемо", - пояснил в ответ представитель МВД Дагестана. Другие пользователи соцсети поддержали авторов публикации. "Ее не то что снимать, а сажать надо, какой пример она подаёт? Молодому поколению? Какой?" - возмутился, в частности, amm.ld. "То, как бы я поступила и с ней и с ей подобными, тут писать нельзя. Но гореть в огне она бы предпочла больше", - указала dzemm_9_0. "Правильно сделали", - заступился за полицейских ggg__ssss08.

Напомним, в начале января 2020 года МВД Дагестана по примеру чеченских коллег опубликовало видео с извинениями жителя Хасавюрта за нарушение правил дорожного движения, объявив административный штраф недостаточной воспитательной мерой. Этот ролик вызвал бурное обсуждение пользователей Instagram, большинство из которых раскритиковали водителя и сочли оправданной публикацию видео с его извинениями. Лишь несколько комментариев содержали тогда сомнение в необходимости публичного унижения нарушителей.

После этого министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов призвал пресс-службу ведомства уважать права нарушителей правил дорожного движения и не снимать постановочные ролики с извинениями. "Если человек хочет извиниться, то дать ему такую площадку надо, но только если это его осознанный выбор. [...] Если человек совершил правонарушение или преступление, он не перестает быть человеком, и нужно с уважением к нему относиться", - сказал глава МВД.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".