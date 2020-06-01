Пользователи соцсети раскритиковали МВД Дагестана за ролик с извинениями водителя

01 июня 2020, 00:40

МВД Дагестана опубликовало видео, на котором взрослый мужчина просит прощения за резкие высказывания в адрес сотрудников ППС, не пропустивших его с больным ребенком. Публикация ролика является унизительной и недопустимой, потому что мужчина высказывал свое личное мнение, считают пользователи Instagram.

Как информировал "Кавказский узел", к 31 мая общее количество случаев инфицирования коронавирусом в Дагестане достигло 4 955, из них 125 выявлены за последние сутки. Число жертв COVID-19 в республике увеличилось до 235 за счет девяти новых летальных исходов. Дагестан сохранила лидерство в Северо-Кавказском федеральном округе и по количеству смертельных случаев, и по общему числу заражений.

В Дагестане наряду со смертями от коронавируса резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. По данным, которые 17 мая озвучил глава дагестанского Минздрава, с начала пандемии от внебольничной пневмонии умерли 657 пациентов. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов полагает, что в действительности эти люди умерли от коронавируса, указано в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем каждые четыре часа обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе.

Часть видео, на котором слышно, как мужчина эмоционально и резко высказывается в адрес сотрудников Патрульно-постовой службы, опубликовано 30 мая на официальной странице МВД Дагестана в Instagram (mvd.dagestan). Судя по кадрам, мужчина едет за рулем автомобиля по городской улице.

"Не пускают нас эти ППСники [...] Если им прикажут, то они и штаны с нас снимут и будут говорить, что это приказ", - говорит мужчина.

Также он озвучивает несколько неприятных пожеланий в адрес сотрудников полиции, уповая на то, что они когда-то "поменяются местами с простыми гражданами". "Чтобы ваши дети выезжали (во время карантина, - прим. "Кавказского узла"), пытаясь заработать 500-700 рублей, а их эти [...] не пускали, не давали им такой возможности заработать [...] чтобы вас зацепило хоть как-то!" - эмоционально заявляет водитель, возмущаясь длительным карантином в Дагестане.

С 1 апреля в Дагестане объявлен режим самоизоляции, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". В середине апреля в рамках противодействия распространению коронавируса в Дагестане на въездах в города и районы установлены блокпосты. Въезд в Махачкалу разрешен только по прописке, на нарушителей режима самоизоляции составляют административные протоколы, сообщили пользователи соцсетей. Ограничения на въезд в города Дагестана малоэффективны и лишь создают дополнительные проблемы тем, кому въезд в город разрешен, сочли опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" юристы.

После этого в кадре появляется мужчина в медицинской маске и черной футболке, он сидит за столом в кабинете. Женщина, оставшаяся за кадром, задает ему вопросы. В частности, собеседница интересуется, что стало причиной его эмоционального обращения.

Мужчина поясняет, что у него произошел конфликт с сотрудником ППС. "Он отказывался меня пропускать, несмотря на то что у меня был пропуск и больной ребенок, которого я хотел отвезти в поликлинику. Не знаю, почему он был такой нервный, может, он общался до меня с кем-то. На этой почве у меня получился конфликт. После этого я записал это видео, которое выложил у себя на странице. Я его не распространял и не собирался этого делать", - рассказал мужчина.

По его словам, "через час-полтора, когда остыл", он удалил это видео, но видео уже начало распространяться. "Я просил знакомых его не распространять, понимая, что сказал лишнее на эмоциях [...] Пользуясь случаем, я хотел бы от себя извиниться перед сотрудниками ППС, которых я назвал псами. Я так не считаю, это на эмоциях вышло. Это больше, наверное, было адресовано тем людям, с которым я конфликтовал. Я хотел бы извиниться перед людьми, которых я назвал псами. В большей степени я считаю сотрудников ППС нормальными ребятами. Это момент, за который я извиняюсь", - сказал мужчина.

Далее на видео женщина за кадром спрашивает извинившегося мужчину, понимает ли он, насколько сложная ситуация с распространением коронавируса в Дагестане. Он соглашается с этим, утверждая, что и среди его близких и знакомых есть жертвы COVID-19. На вопрос о том, считает ли он оправданными жесткие карантинные меры, мужчина отвечает неохотно, но призывает жителей республики быть ответственными, носить маски, соблюдать социальную дистанцию и личную гигиену, не подвергая опасности близких.

В комментарии к описанному видео пресс-служба МВД Дагестана отмечает, что ситуация в республике из-за коронавируса "сложная, непривычная" и от нее "устали все, ведь раньше такого не было".

"С этим, к счастью, раньше сталкиваться не приходилось. Конкретного, ранее примененного и эффективного алгоритма действий тоже нет, поскольку нет опыта действий в подобных ситуациях. Много ошибок, нестыковок, но к данному положению вещей следует относиться с терпением и пониманием [...] Если не ограничить перемещения и контакты людей, распространение снизить не удастся", - отмечается в сообщении.

МВД Дагестана по примеру чеченских коллег в начале января опубликовало видео с извинениями жителя Хасавюрта за нарушение правил дорожного движения, объявив административный штраф недостаточной воспитательной мерой. Ролик вызвал бурное обсуждение пользователей Instagram, большинство из которых в резких выражениях раскритиковали молодого водителя и сочли оправданной публикацию видео с его извинениями. Лишь несколько комментариев содержали сомнение в необходимости публичного унижения нарушителей.

Ролик под названием "Эмоции, захлестывая, зачастую мешают оценивать ситуацию объективно" вызвал бурное обсуждение подписчиков. По данным на 23.50 мск 31 мая он собрал более 155 тысяч просмотров и не менее 1 355 комментариев.

Многие из комментаторов сочли извинения мужчины вынужденными и отчасти разделили его негодование по поводу карантина и действий сотрудников ППС.

"Уверена, что в этих пробках не один он вас проклинает. Он все по делу выложил, и нечего пользоваться своим служебным положением и терроризировать людей", - написала подписчица 05_._d_a_r_g_i_n_k_a_._26.

"Лишний раз это доказывает, что у людей нет права высказать своё мнения! Где свобода слова? Вы хотите сказать, что он сам пришел и извинился? Почему заставляете людей унижаться?! У всех должно быть своё мнение", - возмутилась fatima_official090.

"Как можно его не понять? Людям кормить нечем свои семьи, кто их обеспечивать будет? Дайте денег народу хотя бы по 20-25 тысяч каждому, сделайте мобильные магазины, которые привезут все необходимое домой, тогда и будут все дома сидеть", - написал myrrrrrr617.

"Я расстроился, когда он начал извиняться и оправдываться, ведь правду говорил, выражал своё мнение", - отметил пользователь под ником good_beeatle_.

"Чем вот это снимать, лучше бы ответили на те вопросы, которые он задаёт. Тысячи людей, которые ездят и не понимают, почему, имея официальное разрешение от Роскомнадзора, пропуски, встречая ДПС, они вынуждены разворачиваться", - возмутился hana__zuki.

"Во что превратился Дагестан? Высказал свое мнение - сразу заставляют извиняться. Не народ должен бояться власти, а власть народа", - посетовал abduraghim.

Практика публичных извинения широко распространена в Чечне. Жители республики регулярно приносят в эфире ЧГТРК публичные извинения за неподобающее поведение, за сообщения в соцсетях, за жалобы на чиновников и за критику властей республики. В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле", отмечается, что люди приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз. Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Некоторые из пользователей осудили излишне эмоциональное, по их мнению, обращение жителя Дагестана, одобрив его извинения.

"Ну да, на эмоциях сказал, но понял, что не прав и извинился - молодец. Сами ППС тоже устали от этого", - прокомментировал jkliup.

"Правильно делают, что не пускают! Достало это всё! Сидели бы дома, возможно, давно и закончилось бы это", - считает 05_zaira_shop.

"Очень жаль, что водители не понимают, что это вынужденные меры, а не личная инициатива сотрудников ППС. Водители, немного терпения наберитесь - это все временно", - написала подписчица akhmedova_mui.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".