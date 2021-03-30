Публичное порицание подростков в Грозном за занятие токсикоманией. Скриншот сообщения канала ЧГТРК "Грозный" https://www.instagram.com/p/CNA-rNvp-fx/

30 марта 2021, 10:40

Силовики Грозного в эфире отчитали школьников и их родителей

Силовики публично отчитали в Грозном подростков и их родителей за токсикоманию школьников, следует из видеосюжета ЧГТРК "Грозный". Часть пользователей Instagram усомнилась в версии полиции.

Как сообщал "Кавказский узел", государственная телекомпания "Грозный" в Чечне регулярно выпускает репортажи с публичным порицанием жителей региона за различные поступки. Так в ночь на 22 марта телеканал на своей странице в Instagram опубликовал сюжет, в котором главный врач  Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев публично отчитал жительницу Ачхой-Мартана Зуру Дудаеву за занятие оккультизмом.

Власти Чечни демонстративно наводят порядок, принуждая к публичным извинениям всех, чье поведение и слова расходятся с их представлениями о норме. При этом из Грозного пытаются контролировать и тех жителей республики, что выехали за ее пределы. Цель этой кампании - получить одобрение Москвы, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и активисты.

Силовики в Грозном провели беседу с подростками, занимавшимися токсикоманией, и их родителями, сообщила сегодня ЧГТРК "Грозный" на своей странице в Instagram. "Группа парней – из них один только совершеннолетний, остальным по 15 и 14 лет, казалось бы, что могут натворить эти подростки? Их задержали в нетрезвом состоянии, ребята покупали серебрянку в хозяйственных магазинах и нюхали", – сказано в видеосюжете телеканала.

На кадрах видео показана группа подростков, которые стоят около стены в актовом зале с опущенными головами. За столом сидят трое мужчин, один из них в форме. Напротив них в креслах сидят несколько мужчин и женщин.

Силовик отчитывает подростков на чеченском языке. "Для того чтобы все объяснить с точки зрения религии, пригласили богословов. Они отметили, что основная вина за этот инцидент на плечах родителей. <…> Родители уверяют, что впредь будут больше уделять внимания воспитанию детей", – отметил журналист ЧГТРК "Грозный".

Правоохранители составили протоколы за ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Во встрече также приняли участие и владельцы строительных магазинов, в которых подростки покупали краску. Они не подозревали, для чего школьники покупали ее, сказано в телесюжете. "Свою вину признают и дети, они обещали родным и правоохранителям, что впредь такого не произойдет", – отметил автор репортажа.

"Ты пожалел, что в такое неловкое положение поставил родителей", – спросил журналист ЧГТРК "Грозный" одного из подростков. "Очень", – ответил подросток.

К 09.50 мск эта запись на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram, на которую подписаны около 926 тысяч пользователей, набрала 84,9 тысячи просмотров и 306 комментариев. Часть их авторов раскритиковала подростков.

"Зачем они ищут такой образ жизни, что им не хватает, чтобы нормально учиться и работать, все же есть", – возмутился siminsemen.

"Уже и до серебрянки дошли. Из-за этих токсикоманов и наркоманов и так невозможно было покупать многие лекарства. Теперь и до красок дошли. Дети в наше время заняты чем угодно кроме полезного", – написал  пользователь 1990sneginka1990

Другая часть комментаторов посочувствовала подросткам. "Хорошо, что лица не показали. Маленькие ещё ребята, не понимают, что натворили", – отметил пользователь dostavka_s_internet_magazinov.

Еще одна часть пользователей усомнилась в версии силовиков. "Впервые слышу, чтобы серебрянку нюхали", – подчеркнул imanhadgiev_s_s.

"Мы эту серебрянку взрывали в их возрасте, но чтобы её нюхать, я впервые слышу", – выразил схожее мнение 220islam_95.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет". Новости о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслием в Чечне можно прочитать на специальной тематической странице "Кавказского узла" "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Брат блогера Мализаева публично извинился за его критику в адрес властей Чечни", "Мэр Лянтора добился реакции Делимханова", "Делимханов принудил вымогателей извиниться перед блогером Давидычем".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

30 марта 2021, 13:48

30 марта 2021, 12:51

30 марта 2021, 11:56

  • Жительница Абхазии публично извинилась за видео в соцсети

    19-летняя девушка извинилась за опубликованный в соцсети ролик с фразой "Абхазия - это Грузия", а ее родителей отчитали сотрудники милиции, следует из видеосюжета МВД Абхазии. Следователи проводят проверку в связи с публикацией, сообщило ведомство.

30 марта 2021, 11:35

30 марта 2021, 11:30

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи