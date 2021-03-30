Силовики Грозного в эфире отчитали школьников и их родителей

30 марта 2021, 10:40

Силовики публично отчитали в Грозном подростков и их родителей за токсикоманию школьников, следует из видеосюжета ЧГТРК "Грозный". Часть пользователей Instagram усомнилась в версии полиции.

Как сообщал "Кавказский узел", государственная телекомпания "Грозный" в Чечне регулярно выпускает репортажи с публичным порицанием жителей региона за различные поступки. Так в ночь на 22 марта телеканал на своей странице в Instagram опубликовал сюжет, в котором главный врач Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев публично отчитал жительницу Ачхой-Мартана Зуру Дудаеву за занятие оккультизмом.

Власти Чечни демонстративно наводят порядок, принуждая к публичным извинениям всех, чье поведение и слова расходятся с их представлениями о норме. При этом из Грозного пытаются контролировать и тех жителей республики, что выехали за ее пределы. Цель этой кампании - получить одобрение Москвы, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и активисты.

Силовики в Грозном провели беседу с подростками, занимавшимися токсикоманией, и их родителями, сообщила сегодня ЧГТРК "Грозный" на своей странице в Instagram. "Группа парней – из них один только совершеннолетний, остальным по 15 и 14 лет, казалось бы, что могут натворить эти подростки? Их задержали в нетрезвом состоянии, ребята покупали серебрянку в хозяйственных магазинах и нюхали", – сказано в видеосюжете телеканала.

На кадрах видео показана группа подростков, которые стоят около стены в актовом зале с опущенными головами. За столом сидят трое мужчин, один из них в форме. Напротив них в креслах сидят несколько мужчин и женщин.

Силовик отчитывает подростков на чеченском языке. "Для того чтобы все объяснить с точки зрения религии, пригласили богословов. Они отметили, что основная вина за этот инцидент на плечах родителей. <…> Родители уверяют, что впредь будут больше уделять внимания воспитанию детей", – отметил журналист ЧГТРК "Грозный".

Правоохранители составили протоколы за ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Во встрече также приняли участие и владельцы строительных магазинов, в которых подростки покупали краску. Они не подозревали, для чего школьники покупали ее, сказано в телесюжете. "Свою вину признают и дети, они обещали родным и правоохранителям, что впредь такого не произойдет", – отметил автор репортажа.

"Ты пожалел, что в такое неловкое положение поставил родителей", – спросил журналист ЧГТРК "Грозный" одного из подростков. "Очень", – ответил подросток.

К 09.50 мск эта запись на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram, на которую подписаны около 926 тысяч пользователей, набрала 84,9 тысячи просмотров и 306 комментариев. Часть их авторов раскритиковала подростков.

"Зачем они ищут такой образ жизни, что им не хватает, чтобы нормально учиться и работать, все же есть", – возмутился siminsemen.

"Уже и до серебрянки дошли. Из-за этих токсикоманов и наркоманов и так невозможно было покупать многие лекарства. Теперь и до красок дошли. Дети в наше время заняты чем угодно кроме полезного", – написал пользователь 1990sneginka1990

Другая часть комментаторов посочувствовала подросткам. "Хорошо, что лица не показали. Маленькие ещё ребята, не понимают, что натворили", – отметил пользователь dostavka_s_internet_magazinov.

Еще одна часть пользователей усомнилась в версии силовиков. "Впервые слышу, чтобы серебрянку нюхали", – подчеркнул imanhadgiev_s_s.

"Мы эту серебрянку взрывали в их возрасте, но чтобы её нюхать, я впервые слышу", – выразил схожее мнение 220islam_95.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет". Новости о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслием в Чечне можно прочитать на специальной тематической странице "Кавказского узла" "Инакомыслие в Чечне".