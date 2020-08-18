Пользователи соцсети сочли нелогичными штрафы за длинные свадебные кортежи в Чечне

18 августа 2020, 14:55

Свадебные кортежи в Чечне должны состоять максимум из четырех машин, нарушителей этого правила ждут административные штрафы, объявила 17 августа местная ГИБДД. Пользователи Instagram и местные жители подвергли сомнению обоснованность этого требования.

Как писал "Кавказский узел", согласно введенным в Чечне ограничениям, свадебный кортеж должен включать не более двух-трех автомобилей, включая машину с невестой. 13 июня Рамзан Кадыров подверг жесткой критике нарушителей этого ограничения и сообщил, что распорядился отбирать у них автомобили. Глава региона не вправе давать указание отбирать машины, такие решения может выносить только суд, указали юристы.

Большие свадебные кортежи из множества повозок или машин - традиционный элемент почти любой чеченской свадьбы, рассказал ранее историк Хасан Бакаев. "Чеченские свадьбы в мирное время всегда были многолюдными, со многими участниками проходила и доставка невесты в дом жениха", - сказал он.

Нарушители ограничений на число машин в свадебном кортеже будут оштрафованы, предостерег сотрудник пресс-службы управления ГИБДД по Чечне. "В первую очередь, в свадебной колонне не должно быть больше четырех единиц машин. Об этом было объявлено еще во время пандемии COVID-19. Да, сейчас эпидемиологическая ситуация в республике улучшилась, но несмотря на это, часть ограничений до сих пор сохраняет свою силу. Сотрудники УГИБДД будут внимательно следить за их выполнением, особенно во время сопровождения свадебного кортежа, а в случае выявления нарушений будут выписываться административные штрафы", - привело 17 августа его слова ИА «Чечня Сегодня».

Эта же информация опубликована 17 августа на страницах ИА "Чечня сегодня" и ЧГТРК "Грозный" в Instagram. К 14.50 мск 18 августа публикации набрали соответственно 889 и 2,4 тысячи отметок «нравится», под ними размещено 43 и 85 комментариев. Авторы некоторых из них сочли ограничение излишним. "Просто веден новый метод штрафов. Четырех машин не хватит, чтобы вещи и людей перевезти... Я не понимаю этот запрет", - написал, в частности, rabotnik_rzd.

"Они все равно на самой свадьбе собираются. От того что они в машинах поедут куда-то, ничего особо и не изменится", - высказал мнение bekhan644_10. "А может, невеста сама как-нибудь доберётся?" – саркастически написал golos.protesta.

"Интересно, а это для всех такое ограничение?" - поинтересовался xentrix_95. "Нет, только для простых смертных", - отреагировал на это mayuami_0107. "Надеюсь, это будет касаться и кадыровцев, а не только простого народа", - написал muhammad__06_07.

Высокопоставленные чиновники в Чечне и в период пандемии ездят в кортежах из десятков машин, рассказал в июне "Кавказскому узлу" житель республики, глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Какие-то сумасшедшие кортежи позволяет себе не только Кадыров, но и люди из его окружения. Им это можно, разрешено, а другим – нет", - констатировал он.

Позицию силовиков сочли нелогичной некоторые местные жители. "Какой смысл требовать, чтобы в кортеже было не больше четырех машин? Все равно ведь на свадьбу собираются десятки людей, и это ограничение не имеет никакого смысла", - сказал, в частности, корреспонденту "Кавказского узла" житель Грозного Салавди.

7 июля власти Чечни объявили о снятии запрета на празднование свадеб в ресторанах и банкетных залах, с условием, что помещения будут заполнены не более, чем наполовину, а участники будут соблюдать меры безопасности и социальную дистанцию. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни заявили тогда о нелогичном подходе к ослаблению ограничений.

Напомним, жители Чечни и ранее неоднократно критиковали местных чиновников за двойные стандарты в вопросе соблюдения карантина. Так, 6 июня Рамзан Кадыров и другие высокопоставленные чиновники Чечни на пятничной молитве в мечети, в отличие от других верующих, были без масок.

9 августа Рамзан Кадыров на встрече с группой блогеров был без маски, как и его гости. Пользователи соцсети упрекнули главу Чечни за пренебрежение правилами, выполнения которых требуют от жителей республики.

На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, публикуется в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".