Бакинцы потребовали справедливых компенсаций за снос домов

10 мая 2024, 23:41

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Около сотни частных домов в Хатаинском районе Баку администрация готовится снести, чтобы разбить на их месте парк. Власти должны выплатить справедливую компенсацию, которой хватит на приобретение жилья в этом районе, либо выдать людям равноценные квартиры, считают жильцы.

С апреля 2024 года жителям большого массива одноэтажных, редко двухэтажных частных старых домов и торговых объектов советской застройки, в Хатаинском районе Баку, стали поступать устные сообщения о скором сносе массива, для строительства на этом месте городского парка, но документов им не поступало, сказал корреспонденту "Кавказского узла" владелец магазина Исфендияр Салманов.

"Снос домов не начался, но 4-5 дней назад весь квартал обнесен строительным забором", - сказал И.Салманов. По его словам, договоры местной власти с владельцами не заключались. "У меня здесь 190 квадратных метров торговой площади. Согласен, пусть компенсируют мне потерю, чтобы я мог купить магазин хотя бы площадью 150 квадратных метров, здесь, в центре города, чтобы начать в нем торговлю", - сказал владелец магазина.

По словам местного жителя Ибрагима Мамедова, со дня на день начнутся разрушения, к ним приходят с предупреждениями работники местной власти. "Никто с нами документы не подписывал, нет решения суда, но грозятся разрушать дома", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"По имеющейся у нас информации, власть может заплатить по три тысячи манатов за метр, столько выделило государство. Но власть начала торг с 2 200 манат. За такие деньги мы в этом районе ничего купить не сможем, мы не согласны с такой компенсацией", - объяснил житель Сабухи Разиев. По его словам, жители района согласны выехать с получением пяти тысяч манат за квадратный метр площади.

Ибрагим Мамедов проживает с женой и семьей сына в доме площадью 90 квадратных метров. В семье сына есть малолетний ребенок. Они хотят расширить условия проживания, чтобы две семьями могли проживать, не мешая друг другу. "Хотим две отремонтированные квартиры, или пусть заплатят по 5 тысяч манат за квадрат", - добавил И.Мамедов.

"В настоящее время проводятся измерительные работы. По их окончании начнется разрушение домов, жители будут переселены согласно заключенным с ними договорам", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" завотделом ИВ района Панах Иманов.

Житель Гулу Багманов согласен сдать свой дом с условием выдачи ему в собственность квартиры в этом же районе. "Не хочу переезжать в другой район. Им нужен мой дом, тогда пусть выполняют мои условия. Отдам дом в обмен на равноценную по площади квартиру в этом районе Баку", - сказал Багманов корреспонденту "Кавказского узла". В его частном доме площадью 80 квадратных метров проживают пять человек, детей в семе нет.

По информации от Исполнительной власти Хатаинского района, в массиве располагается около ста частных домов, все владельцы домов на улицах Юсифа Сафарова, Кямандара Ахмедова и Сергея Синюшкина информированы о сносе. "Сейчас идет процесс замеров и оценки жилого фонда. Размер компенсации будет жильцам объявлен по окончании этих работ. Жильцам заявлено, что на этом месте будет городской парк",- сказал "Кавказскому узлу" завотделом отдел Исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов.

По информации из Хатаинского района, проект сноса старых домов и строительства нового парка для расширения построенного ранее парка "Sevirəm", реализуется по решению исполнительной власти города Баку. Район располагается вблизи 33-этажного Ritz-Carlton Baku.

Адвокат Намизад Сафаров в беседе с "Кавказским Узлом" отметил типичный сценарий действий власти при реновации в Баку - сначала жильцам объявляют о скором сносе старых частных домов по причине аварийности или намерения города построить на этом месте парк или многоэтажные дома. Потом вынуждают жильцов согласиться с утвержденным исполнительной властью размером компенсации, взятой по минимальному рыночному курсу жилплощади в данном районе Баку. Затем начинают сносить дома тех, кто согласился выехать, создавая невыносимые условия жизни для строптивых. Спустя полгода-год оставшиеся соглашаются покинуть дома за предложенную компенсацию, так как оставаться в районе разрушений коммунальных линий и дорог становится невозможно.

"Самые упрямые выселяются по решению судов, вынесших решения об аварийности зданий или соответствии предложенной властью компенсации рыночной стоимости жилья в данном районе. Приходят судебные исполнители, выносят имущество жильцов, потом дома разрушают", - сказал Сафаров.

Как объяснил юрист, при разногласиях между домовладельцами и застройщиками стороны должны прийти к согласию, в противном случае дело передается в суд, который должен исходить из статьи 29 Конституции Азербайджана, о неприкосновенности жилища.Пока о нарушении прав жильцов говорить нельзя, так как дома не снесены. Возможно, стороны договорятся, или суд примет позицию жильцов, - сказал эксперт.

"Закон запрещает обязывать жильцов соглашаться с диктуемой им суммой компенсации. Жильцы могут опротестовать незаконные решения судебных инстанций, обращаясь в суды высокого уровня". Интересы собственников защищает также 186 статья Уголовного кодекса. Согласно данной статье УК, умышленная порча или уничтожение чужого имущества с нанесением значительного ущерба карается лишением свободы от трех до семи лет. , - добавил Сафаров для "Кавказского Узла".

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