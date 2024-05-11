Правозащитники заявили о нарушении прав задержанных на акции протеста в Тбилиси

11 мая 2024, 00:40

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Задержанным на акции протеста в Тбилиси против закона об иноагентах необоснованно продлевались сроки нахождения под стражей, силовики применяли к ним чрезмерно силу уже после задержания, заявили правозащитники. Один из задержанных на акции 8-9 мая признался, что получил задание оскорблять полицейских и ломать их вещи в офисе одной из партий, за что ему заплатили 500 долларов, сообщило МВД Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", 8-9 мая грузинские силовики задержали шесть противников закона об иноагентах, следствие вменило им нападение на полицейских и порчу автомобилей, зданий и сооружений во время акции протеста в Тбилиси.

В настоящее время шестеро задержанных на акции против закона об иноагентах находятся в предварительном заключении, Один из них, чье имя не разглашается, сообщил, что на акции протеста действовал по заданию одной из политических партий, сообщило 10 мая МВД Грузии.

"Он утверждает, что 16 апреля на акции протеста узнал, что политические лидеры, в частности, Никанор Мелиа, Алеко Элисашвили, Ника Гварамия, Георгий Вашадзе, Зураб Джапаридзе и другие - в разговоре также принимал участие неизвестный ему человек - говорили о том, что они платят молодым людям определенную сумму в обмен на исполнение определенных поручений», - говорится в заявлении МВД, которое перевела корреспондент «Кавказского узла».

Задержанный, как следует из его показаний, пришел в офис данной политической партии, ему выдали там задание и заплатили 1200 лари (500 долларов). Ему поручили оскорблять полицейских, раздражать их, привлекать их внимание, бросать им вызов и повреждать любые вещи, принадлежащей полицейским. Он признает, что выполнил поручение, что подтверждено видеозаписью, на которой он повреждает полицейский автомобиль, после чего он выложил запись в одной из соцсетей, что также было частью задания, пишет ведомство.

МВД вновь предупредило протестующих, что в случае нарушения закона на акциях протеста, последует реакция полицейских.

Интересы задержанных на акциях протеста представляют восемь неправительственных организаций. За май к правозащитникам обратились 134 человека. Все они были задержаны по обвинению в правонарушениях, предусмотренных Кодексом административных правонарушений – это мелкое хулиганство и неподчинение законным требованиях полиции, говорится в сообщении НПО от 10 мая.

НПО обращают внимание на то, что столкнулись с проблемой получения своевременной информации о местонахождении задержанных. Зачастую получить эту информацию можно было, только посетив разные изоляторы в разных регионах страны, включая Тбилиси, Телави (регион Кахети), Дешети и Мхцета (регион Мцхета - Мтианети), Гори и Хашури (регион Шита Картли). Однако возникали сложности о получении информации о тех задержанных, которых перевели в медицинские учреждения из-за полученных травм.

Также НПО сообщили, что сроки заключения задержанных необоснованно продлевались. В большинстве случае их задерживали на 48 часов, указывая, что продление срока необходимо для получения дополнительных доказательств, но в суде выяснялось, что таких доказательств не было. «Более того, в большинстве случаев после 48 часов задержания правоохранительные органы даже не доставляли задержанных в суд. До сих пор большая часть дел в суд не представлена», - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным правозащитников, было зафиксировано превышение силы полицейскими и в большинстве случаев это происходило во время задержания. Некоторым из задержанных оказывали медицинскую помощь в клиниках. НПО оказывают адвокатскую помощь 30 таким задержанным.

В настоящее время в суда переданы дела по задержанным 16-17 апреля, в судах первой инстанции рассмотрено 12 дел. Все задержанные обвинены в административных правонарушениях, к ним применены суровые меры наказания. Одного человека арестовали на пять суток, остальных оштрафовали на суммы от 2000 (750 долларов) до 2600 (974 доллара). Совокупное сумма выписанных штрафов составила 20700 лари (7753 доллара).

«Рассмотренные дела показывают, что, в основном, судьи принимали решения о признании участников мирного протеста правонарушителями без каких-либо объективных доказательств. Более того, в некоторых случаях задержанные сами предоставили видеозаписи, на которых было четко видно, что за время задержания они не совершали административных правонарушений. Кроме того, были случаи, когда объяснения вызванных свидетелей не соответствовали содержанию видеозаписей, представленных ими в суде», - сообщают НПО.

Напомним, правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении.

Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, тогда правящей партии пришлось ее отложить.

Информация о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" собрана на странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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