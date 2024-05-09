Шесть противников закона об иноагентах задержаны в Грузии

09 мая 2024, 10:34

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Силовики задержали шестерых противников закона об иноагентах, которым следствие вменило нападение на полицейских, а также порчу автомобилей, зданий и сооружений во время акций протеста в Тбилиси, сообщило МВД Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 мая в Тбилиси трое противников закона об иноагентах подверглись нападениям со стороны неизвестных. Вечером 8 мая в Тбилиси продолжились акции с требованием отозвать из парламента закон об иноагентах. На протяжении двух дней противникам закона поступают телефонные звонки с угрозами и оскорблениями, заявили участники акции.

Сотрудники МВД и прокуратуры Грузии 8 и 9 мая задержали шестерых противников закона об иноагентах, которые, по версии следствия, принимали участие в акциях протеста, заявил глава департамента полиции Тбилиси Сулхан Тамазашвили.

Все задержанные обвинены в нападении на сотрудников полиции и в повреждении автомобилей, зданий и сооружений. Лидеры и организаторы демонстраций неоднократно нарушали правила проведения акций протеста. Кроме того, в разное время они нанесли повреждения различным объектам и сооружениям. В частности, ранее протестующие с использованием слезоточивого газа неизвестного происхождения напали на сотрудников полиции около здания парламента в Тбилиси. Также участники протестов бросали бутылки, камни, слезоточивый газ и металлические куски во двор здания Службы госбезопасности, где находились сотрудники МВД, привел сегодня на своем сайте телеканал "Пирвели" слова Тамазашвили.

"В результате нападений протестующих, семь сотрудников МВД получили ранения, одному из них сделали операцию, и он до сих пор проходит лечение", – заявило сегодня МВД Грузии на своей странице в соцсети Facebook*.

Нарушения закона, которые МВД вменяет задержанным противникам закона об иноагентах, были совершены 16-го апреля, а также 1-го и 2-го мая, уточнило ведомство.

Напомним, правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении.

Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, тогда правящей партии пришлось ее отложить.

Информация о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" собрана на странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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