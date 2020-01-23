Глава МВД Дагестана выступил против принудительных извинений

23 января 2020, 16:10

Министр внутренних дел Дагестана призвал сегодня пресс-службу ведомства уважать права нарушителей прав дорожного движения и не снимать постановочные ролики с извинениями.

Как информировал "Кавказский узел", МВД Дагестана в январе опубликовало видео с извинениями жителя Хасавюрта за нарушение правил дорожного движения. Ведомство сочло административный штраф недостаточной воспитательной мерой.

"Судя по таким поступкам, этим людям (как правило довольно молодым) явно хочется публичного признания их "смелости" и "дерзости", и мы предоставляем им возможность выступить, и так же публично пояснить, что именно побудило их совершить такой поступок", - прокомментировала извинения пресс-служба МВД по Дагестану, указав, что штрафы для таких водителей – мера "увы, неэффективная".

Публичные извинения должны быть добровольными, указал глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов. "Думаю если человек хочет извиниться, то дать ему такую площадку надо, но только если это его осознанный выбор. В том, что он извинился за совершенное правонарушение или публичное деяние, ничего плохого нет - кто-то посмотрит, и скажет: да, так нельзя себя вести", - ответил министр на вопрос корреспондента "Кавказского узла" на сегодняшней пресс-конференции в ведомстве.

В то же время, Абдурашид Магомедов призвал пресс-службу МВД не делать постановочных роликов. "Если человек совершил правонарушение или преступление, он не перестает быть человеком, и нужно с уважением к нему относиться", - сказал министр.

Практику публичных извинений дагестанские силовики переняли из Чечни

Дагестанские водители согласились, что практика публичных извинений может быть действенной воспитательной мерой для нарушителей правил дорожного движения. В частности, руководитель Независимого профсоюза водителей и предпринимателей Дагестана Исалмагомед Набиев указал, что распространенное в соцсетях хвастовство своими нарушениями правил дорожного движения является "своего рода вызовом обществу, и публикация извинений такого лихача служит контрмерой".

Принуждение водителей к публичным извинениям недопустимо, а кроме того, не приведет к уменьшению числа аварий, считает руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов. Заставляя человека извиняться, правоохранители нарушают его права, согласен координатор движения "Общество синих ведерок" Петр Шкуматов. По его убеждению, публичное покаяние или должно быть добровольным, или инициироваться семьей нарушителя либо обществом.

Практика публичных извинений за нарушения правил дорожного движения распространена в соседнем с Чечней Дагестане. Осенью и зимой 2019 года силовики в разных районах Чечни неоднократно проводили воспитательные беседы с задержанными за употребление алкоголя и психотропных веществ, в том числе водителями. В частности, в декабре руководство Курчалоевского РОВД собрало водителей-нарушителей и подвергло их публичной выволочке, запись которой была опубликована в Instagram. Кроме того, в январе силовики заставили жителей Курчалоевского района убирать территорию мечети в наказание за вождение в пьяном виде. Один из руководителей РОВД назвал таких нарушителей "террористами" и повторил угрозу отбирать у них машины.

Жители Чечни регулярно приносят публичные извинения, часть которых демонстрируется в эфире республиканского телевидения. Извинения, в частности, следуют за критикой властей Чечни или госучреждений. Приносятся они и за кражи, объявленные журналистами ЧГТРК "Грозный" "непривычным для вайнахского менталитета явлением". Ряд исполнителей песен извинялся за слова, которые были восприняты в Чечне как оскорбление местных женщин.

Люди приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в своем докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле". Психолог Дмитрий Гусев назвал унизительными те извинения, которые приносят люди, не чувствующие за собой вины. По его мнению, извинения, принесенные под давлением, могут сделать извиняющегося агрессивным.

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".