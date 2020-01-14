Видео с покаянием водителя из Хасавюрта указало на бессилие полиции

14 января 2020, 13:53

Публикация видеозаписи извинений водителя свидетельствует о неспособности полицейских в Дагестане законными способами повлиять на нарушителей правил дорожного движения, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Автор публичного покаяния вправе пожаловаться в прокуратуру на превышение полицейскими полномочий, подчеркнул адвокат Евгений Черноусов.

Как писал "Кавказский узел", МВД Дагестана по примеру чеченских коллег 11 января опубликовало видео, на котором 20-летний житель Хасавюрта признает своей ошибкой нарушение правил дорожного движения. Административный штраф за нарушения – неэффективная воспитательная мера, объяснила пресс-служба МВД решение опубликовать запись извинений.

7 января один из руководителей РОВД в Чечне потребовал от подчиненных изымать машины у нарушителей правил дорожного движения, а водителей отправлять на уборку улиц. Принуждение к уборке улиц выходит за рамки законодательства и противоречит мировому опыту профилактики ДТП, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Принуждение водителей к публичным извинениям недопустимо, а кроме того, не приведет к уменьшению числа аварий, считает руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов.

"Данное воздействие на водителя не возымеет положительного эффекта, поскольку действия силовиков нарушают права автовладельца, [на него] оказывается психологическое давление. Государство должно стремиться к неотвратимости наказания с помощью законов. Есть ПДД, которые предусматривают и штрафы, и лишения права на вождение машины. Человек должен быть наказан исключительно в соответствии с законом", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Едрышов.

Кроме того, по его словам, силовики таким образом признают свою неспособность в рамках закона заставить человека соблюдать правила дорожного движения. "Особое удивление и разочарование вызывает тот факт, что видео [с покаянием водителя] записывает не блогер или журналист, а госслужащий. Он же его и распространяет. Это непрофессионально", - сказал руководитель ФАР.

Заставляя человека извиняться, правоохранители нарушают его права, согласен координатор движения "Общество синих ведерок" Петр Шкуматов. По его убеждению, публичное покаяние или должно быть добровольным, или инициироваться семьей нарушителя либо обществом.

"Именно на Кавказе, где родственные связи и уважение старших очень важны, это может сработать. Нужно учитывать местный менталитет. Если человек пьяный летает на машине, то семья, клан, род заставит принести обществу публичные извинения. И больше он пьяным за руль не сядет", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Шкуматов.

Административные штрафы для нарушителей действительно не всегда эффективная мера профилактики повторных нарушений, признал он. "Представьте ситуацию – человек напился, сел за руль, попал в ДТП, у него отобрали права. Через год вернули, и история повторяется. Согласно нашей статистике, до 80 тысяч россиян, уголовно осужденных за вождение в нетрезвом виде и прочие преступления, повторно нарушают закон. То есть в отношении некоей маргинальной группы лиц меры в рамках закона не работают. И тут человека выводят, и он извиняется; это тонкий психологический момент. Ведь видео его извинений останется в сети, а дети через 15 лет будут кричать: «Смотри, папа, мы нашли видос, где ты пьяный за рулем рассекаешь, а потом извиняешься, как лох»", - сказал Петр Шкуматов.

Аналогичное мнение высказал адвокат Евгений Черноусов. "Мера с извинениями злостных нарушителей ПДД на Кавказе может быть эффективной, учитывая местный менталитет. Но при этом ни в коем случае не должны ограничиваться права человека", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат.

В публикации извинений есть признаки превышения полномочий силовиков

В административном кодексе, как и в Уголовно-процессуальном кодексе, такая форма воздействия на нарушителя, как публичное извинение на камеру, не прописана, а значит, незаконна, подчеркнул Евгений Черноусов.

"Публикация изображения человека также разрешается только с его согласия, в противном случае это нарушение Гражданского кодекса. Также незаконно и принуждение к озвучиванию некоей информации на камеру, в частности, с извинениями, здесь усматривается превышение должностных полномочий", - сказал адвокат.

Однако, по словам юриста, в суде крайне сложно было бы доказать, что разрешение на запись и публикацию не под давлением. "Шансов практически нет. Подобные извинения выбиваются за закрытыми дверями, без свидетелей. В то же время обычно полиция приглашает «своих» понятых, зачастую за процессом наблюдает «карманный» адвокат по назначению", - пояснил Черноусов.

Чтобы привлечь силовиков к ответственности, автору вынужденных извинений необходимо подать заявление в прокуратуру, добавил адвокат. "В условиях Чечни и Дагестана вряд ли это возымеет эффект. Однако следует подавать заявление и в Генеральную прокуратуру, федеральный Следственный комитет, ФСБ, МВД, обращаться к правозащитникам и в СМИ. Вкупе это будет эффективно", - сказал Евгений Черноусов.

Представитель МВД Дагестана отказался прокомментировать корреспонденту «Кавказского узла» историю с извинениями водителя.

Напомним, что в Чечне осенью и зимой 2019 года силовики проводили "воспитательные беседы" в том числе с водителями, задержанными за употребление алкоголя. В частности, в декабре руководство Курчалоевского РОВД собрало водителей-нарушителей и подвергло их публичной выволочке, запись которой была обнародована в Instagram.

О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и в других регионах, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Материалы о практике публичных извинений собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

