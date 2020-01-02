Четырем жителям Дагестана грозит штраф за исполнение лезгинки на дороге

02 января 2020, 10:59

Пользователи Интернета поспорили о поведении четырех жителей Каякентского района, обвиненных в правонарушении после танцев посреди дороги в Дербенте. Молодым людям грозит административное наказание за нарушение правил парковки машин.

По данным полиции, за два часа до Нового года четверо жителей Каякентского района в возрасте от 20 до 30 лет остановили свои машины на проезжей части дороги, перекрыв проезд другим автомобилям и танцевали лезгинку на проезжей части.

Полицейские, патрулировавшие район, доставили их в отдел полиции. Танцоры лезгинки объяснили, что "хотели отметить день рождения своего друга и наступающий Новый год", сообщила 1 января пресс-служба МВД по Дагестану.

"В отношении троих мужчин составлены административные протоколы в соответствии со ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), а также в отношении всех четверых злоумышленников составлен административный протокол в соответствии со ст. 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Ст. 19.3 КоАП РФ предусматривает штраф от 500 до 1000 рублей, ст. 12.19 КоАП РФ – штраф от 500 до 2000 рублей.

Комментариев от задержанных относительно версии полицейских пока не поступало. Читатели "Черновика" в комментариях под новостью о задержании танцоров лезгинки поспорили о том, допустимо ли такое поведение.

"Правильно сделали полицейские. Нужно, чтобы такие земляки уважали остальных земляков", - написал Троль05.

"Кто-то умер от того что закрыли улицу, пока ребята лезгинку станцевали? [...] Пусть ребята веселятся, пока молодые! Не пьяные и не дерутся", - возразил читатель с ником " d.". "Никто не имеет право перекрывать улицы, танцевать где попало, но... случилось такое. Под новый год. Можно просто обьяснить и на этом закрыть тему", - пояснил он в другом комментарии.

"Танцующий от радости переместился бы на несколько метров на тротуар или нашел бы для этого сквер. Полицейские и все остальные только поддержали бы, если эти ребята не мешали бы никому. А им было плевать на остальных. В этот день, наверное, не все праздновали, были и такие, которые спешили по важным делам", - высказал мнение Саратан I.

Танцоры лезгинки вызывают повышенный интерес правоохранителей

Напомним, что исполнение лезгинки, в отличие от других танцев, привлекает на юге России особое внимание силовиков. Так, 11 августа 2017 года полицейские в Геленджике задержали танцевавших лезгинку молодых людей. При задержании был применен газовый баллончик, и одна из отдыхающих пострадала.

При задержании танцующих полицейские утверждали, что "в Краснодарском крае лезгинка запрещена", рассказали очевидцы. Власти Кубани отрицают существование запрета на лезгинку, сообщил позднее зампредседателя "Адыгэ Хасе" Краснодарского края Аскер Сохт после совещания чиновников по инциденту в Геленджике.

Двое из задержанных в Геленджике были арестованы на пять суток по обвинению в мелком хулиганстве и неповиновении полицейским. Петиция с требованием "отменить запрет на публичное исполнение лезгинки в общественных местах" за первые сутки собрала 370 подписей. По состоянию на 2 января 2020 года, петиция недоступна на платформе Change.org.

Житель Грозного Рамзан Дудугов, который станцевал лезгинку 15 января 2014 года во время эстафеты олимпийского огня в Брянске, был вынужден оправдываться за свой поступок. Он пояснил, что все происходило под контролем организаторов и высказал возмущение националистическим резонансом, который вызвала публикация видеозаписи танца.

В 2013 году студенты, танцевавшие лезгинку на улице Кисловодска, были доставлены в отдел полиции. Студенты были пьяны и в ночное время танцевали лезгинку с громкими криками и свистом, озвучило свою версию МВД. За исполнение лезгинки все 18 студентов были отчислены из колледжа.