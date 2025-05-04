Активисты из СКФО потребовали не принимать законопроект о репатриации

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Более 80 правозащитников, активистов, деятелей культуры из республик Северного Кавказа направили обращение к президенту России с призывом остановить принятие законопроекта «О репатриации в Российскую Федерацию». Он станет препятствием для репатриации и ослабит лояльность диаспор, уверены активисты.

Как писал "Кавказский узел", деятели черкесской диаспоры и правозащитники из республик Северного Кавказа призвали российские власти отказаться от требования обязательного знания русского языка в законопроекте о репатриации. Они считают норму дискриминационной и нарушающей конституционные права коренных народов.

Черкесы-беженцы начали приезжать на историческую родину, в том числе в Кабардино-Балкарию, в 2012 году, когда в Сирии началась активная фаза войны. В феврале 2021 года глава Комитета по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Адыгеи Аскер Шхалахов сообщил, что в связи с закрытыми из-за пандемии коронавируса границами некоторые участники программы по переселению черкесских соотечественников на родину не смогли въехать в Россию, часть из них не может воспользоваться программой, поскольку власти Сирии, Турции и Иордании перестали оказывать помощь желающим вернуться на историческую родину. Процедуру получения российского гражданства в 2020 году удалось ускорить, и многие репатрианты, которые годами не могли добиться его получения, стали гражданами России. Для черкесов актуальными остаются проблемы репатриации, культурной интеграции и сохранения родного языка, указали черкесские активисты.

Более 80 правозащитников, активистов, деятелей культуры из республик Северного Кавказа направили обращение к президенту России с призывом остановить принятие законопроекта «О репатриации в Российскую Федерацию». Авторы письма, направленного на имя Путина 4 мая, заявляют что законопроект вызывает бурную реакцию среди народов Северного Кавказа как в России, так и в диаспоре. Основная критика касается требования обязательного знания русского языка для подачи заявления на репатриацию. Подписанты считают это положением дискриминационным и противоречащим Конституции РФ, в частности статье 68, где признается право республик устанавливать свои государственные языки.

"Было бы справедливо для соотечественников, владеющих любым из государственных языков субъекта РФ, предоставить право на репатриацию", - отмечается в обращении.

Подписанты подчеркивают, что в странах проживания соотечественников нет условий для систематического изучения русского языка, а потому целесообразно организовывать обучение после возвращения на родину как это уже происходило в случае с черкесами из Косово и Сирии. "Все они сегодня успешно реализуют себя во многих сферах государственной, социальной и экономической жизни страны", - указывается в письме.

Особое внимание обращается на опыт студентов из диаспоры, которые уже десятилетиями обучаются в российских вузах, осваивают язык, получают научные степени и вносят вклад в развитие страны.

Обращение квалифицирует требование знания русского языка как форму дискриминации по национальному признаку, нарушающую права народов на самоопределение и подрывающую принципы российского федерализма. "Это не работает на укрепление безопасности и целостности страны", - утверждают подписанты.

От имени общественности Северного Кавказа авторы обращения призывают президента как гаранта Конституции исключить из законопроекта требование обязательного владения русским языком и учесть позицию народов региона.

Письмо подписали представители научного и культурного сообщества, правозащитники, журналисты, ветераны, юристы из Адыгеи, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края, представители движения «Голос Беслана» из Северной Осетии.

Черкесы России и Турции обвинили законопроект Затулина в дискриминации

Ранее с аналогичной критикой законопроекта выступили в России и Турции.

Председатель Черкесской демократической партии Турции Фарук Арсландок выступил с публичным обращением к депутату Госдумы Константину Затулину, резко раскритиковав внесенный им законопроект о репатриации. В своем обращении от 30 апреля Арсландок назвал документ дискриминационным, противоречащим Конституции РФ и угрожающим федеративному устройству страны, исключающим из числа соотечественников миллионы черкесов, насильственно изгнанных с Кавказа в XIX веке.

Законопроект, внесенный Затулиным 25 марта 2025 года, предлагает предоставлять право на репатриацию только тем иностранным гражданам, которые «владеют русским языком и свободно используют его в семейно-бытовой и культурной сферах».

По мнению Арсландока, такой подход «создает серьезные проблемы и противоречит Конституции Российской Федерации», поскольку нарушает права народов, имеющих свои государственные языки в составе республик РФ.

«Для репатриации должно быть достаточно знания одного из государственных языков республик России», — подчеркнул Арсландок в обращении, копия которого имеется в распоряжении редакции «Кавказского узла».

Глава партии указал, что без благоприятной языковой среды невозможно требовать от представителей диаспоры высокого уровня владения русским языком, особенно с учетом того, что черкесы были изгнаны с территории России еще в XIX веке. Кроме того, он расценил языковое требование как форму «дискриминации по национальному признаку», направленную на ослабление связей коренных народов с родиной.

В обращении также упоминается, что это не первая попытка Затулина внести аналогичные инициативы. Затулин уже предлагал включить требование знания русского языка в закон «О государственной политике РФ в отношении соотечественников за рубежом», но тогда поправка была отклонена из-за «широкого общественного резонанса».

Также в марте 2022 года, проект федерального закона №95462-8 1 был внесен в Госдуму депутатом Константином Затулиным. В случае принятия поправок в закон о соотечественниках многие живущие за рубежом черкесы будут исключены из их числа, прежде всего это вызвано требованием знания русского языка, сказал Валерий Хатажуков. Поправки в закон лишат права считаться соотечественниками множество людей, указал писатель Асфар Куек. Представители черкесских общественных организаций обратились к руководству России с просьбой не допустить принятия законопроекта. Профильный комитет Госдумы и правительство России не одобрили законопроект.

«Предлагаемый Вами дискриминационный подход несет угрозу федеративному устройству России, нарушает права коренных народов на самоопределение и не способствует миру и спокойствию в целом», - говорится в письме.

Арсландок подчеркивает, что предки черкесов родились и жили на территории современной России, и потому «навязывания», исключающие потомков из числа соотечественников, «неуместны как с точки зрения конституционных, так и исторических прав».

«Правильно было бы предоставить представителям таких народов гражданство за пределами Российской Федерации без каких-либо условий и способствовать их связи с родиной», — заключает он.

Фарук Арсландок потребовал от депутата отозвать предложенную редакцию и внести в законопроект поправки, учитывающие национальные государственные языки республик, входящих в состав Российской Федерации.

Ранее, 28 апреля общественная организация «Жылэбзэ» направила обращение в адрес федеральных и региональных властей с критикой законопроекта «О репатриации в Российскую Федерацию», внесенного Затулиным.

Авторы документа потребовали не допустить его принятия в предложенной редакции, заявив о его дискриминационном характере и несоответствии Конституции РФ.

«В случае принятия этот закон создаст серьезные и необоснованные препятствия для возвращения [черкесов] на историческую родину», - говорится в обращении.

ОО «Жылэбзэ» подчеркивает, что законопроект нарушает статью 68 Конституции РФ, согласно которой языки республик могут использоваться наряду с русским как государственные. Следовательно, владение родным языком должно быть достаточным основанием для возвращения, считают авторы. Более того, в письме подчеркивается, что незнание языка — в том числе родного — не может служить основанием для отказа в репатриации, поскольку это право должно предоставляться «по праву рождения».

Организация заявила, что навязывание дополнительных требований тем, кто был вынужден покинуть родину из-за исторических трагедий, является антигуманным и оскорбительным. «Жылэбзэ» призвала федеральные и республиканские власти воспрепятствовать принятию законопроекта.

«Считаем вашим моральным долгом препятствовать принятию данного законопроекта и надеемся на вашу гуманность», — говорится в завершении обращения. Письмо подписали председатель организации Заур Жемухов, а также члены Тимур Алоев и Ольга Эфендиева-Бегрет.

Черкесы опасаются возобновления репрессивной практики в отношении репатриантов

В черкесской диаспоре в Турции убеждены, этот закон станет репрессивным для представителей их народа, которые уже проживают на территории России и станет препятствием для репатриации желающим когда-либо вернуться на землю предков, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» черкесский активист из России, уехавший в Турцию по соображениям безопасности.

"Все мы помним дела Аднана Хуаде, Муаммара Коблева или Тарика Топчу. Не мытьем, так катаньем Россия изживает черкесских репатриантов, отжимает бизнес, фабрикует уголовные дела, лишает вида на жительство. И не важно, что они придумают с очередным черкесом, по наивности вернувшимся на Родину, даже если он будет в совершенстве говорить на русском языке. Придумают, что он хотел дать взятку сотруднику ГИБДД или подозревается в экстремизме за публикации в соцсети", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" активист.

1 августа 2018 года МВД по Кабардино-Балкарии аннулировало разрешение на временное проживание журналиста и студента КБГУ Тарика Топчу в России. Топчу обжаловал это решение в Нальчикском горсуде, однако ФСБ потребовала рассмотреть жалобу в Верховном суде республики, объяснив, что в материалах дела есть сведения, составляющие государственную тайну. Топчу так и не узнал причину аннулирования визы и покинул страну, вернувшись в Турцию. 17 января 2017 года Аднан Хуаде был приговорен горсудом Майкопа к одному году и восьми месяцам ограничения свободы по обвинению в попытке мелкого взяточничества. Аднан Хуаде обвинялся в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД. Хуаде в последнем слове попросил суд оправдать его. По словам активиста, он стал жертвой преследования за "отстаивание права своего народа на признание геноцида черкесов".

С тезисами обращений черкесской общественности на имя президента России, а также депутата Затулина согласен руководитель Кабардино-Балкарского правозащитного центра Валерий Хатажуков. Он назвал «недопустимым требовать знание языка на момент въезда».

«Поддерживаю все тезисы обращения. Особенно недопустимо требование знания русского языка на момент въезда — оно отсекает большинство потенциальных репатриантов. Это противоречит Конституции РФ (статья 68), согласно которой в республиках могут функционировать свои государственные языки наравне с русским. Законопроект нарушает право на культурную идентичность и подрывает федеративное устройство страны», - сказал Хатажуков.

Он отметил, что с начала репатриации в 90-х «случаев возвращения черкесов на Родину становится все меньше».

«В 1990-е годы процесс шел активнее — были республиканские законы о репатриации, обращение Ельцина, возможность двойного гражданства. Позже республиканские законы упразднили, суверенитет республик ослаб, число желающих вернуться резко сократилось», - рассказал правозащитник.

Хатажуков напомнил о случаях недобросовестных действий в отношении репатриантов.

«В 2011 году двух молодых людей депортировали, хотя один из них потом вернулся через суд. Другой случай — Муаммар Коблев, живший более 30 лет в России, был под угрозой лишения гражданства из-за формальных нарушений в регистрации. В его защиту встала вся черкесская общественность», - рассказал собеседник.

13 декабря 2018 года Краснодарский краевой суд отказался пересмотреть решение о лишении гражданства России Муаммара Коблева. По словам адвоката Шамсудина Негуча, Коблев приехал в Россию в 1995 году, женился на гражданке России, а в 1997 году стал российским гражданином. "Его обвинили в том, что в 1996-1997 годах он не проживал по месту прописки и тем самым нарушил законодательство", - отметил адвокат, который считает, что Коблева преследуют за поддержку одного из создателей Международного черкесского движения Руслана Гвашева.

Хатажуков считает, что законопроект нарушает базовые права представителей северо-кавказской диаспоры. «Он противоречит Конституции и международным обязательствам РФ, в том числе праву на самоопределение и сохранение языков. Требование знания русского языка до въезда — удар по языкам народов и по самой идее федерализма», - убежден эксперт.

Он привел примеры успешной практики репатриации и интеграции представителей диаспоры как в советский период, так и в новой России.

«Репатрианты успешно интегрируются. Примеры: косовские адыги 1998 года, около 4000 сирийских репатриантов после начала войны - все адаптировались без государственной помощи. Во времена СССР сотни студентов из диаспоры овладевали русским за восемь месяцев и получали высшее образование», - говорит Хатажуков.

Правозащитник подчеркнул, что диаспора в целом лояльна России, а потому подобные законотворческие инициативы могут стать ошибкой.

Это не в интересах России. Диаспора в Турции и других странах в целом лояльна к РФ, помогает в налаживании связей. Но такие инициативы вызывают у нее отторжение. Внутри страны — это подрыв доверия, федеративного устройства и, в конечном счете, самой безопасности России», - заключил Валерий Хатажуков.

Юрист Кабардино-Балкарского правозащитного центра Заур Шокуев согласился, что законопроект Затулина противоречит российскому законодательству и нарушает фундаментальные права северокавказских народов, проживающих в диаспоре.

Он указал, что инициатива требующая от соотечественников обязательного знания русского языка как условия для репатриации, нарушает права граждан, владеющих государственными языками республик России. По его словам, редакция законопроекта «в корне противоречит Конституции РФ, а именно статье 68, согласно которой государственные языки республик в составе России имеют равную юридическую силу наравне с русским языком».

«Если соотечественник намерен проживать на территории одной из республик РФ, то достаточно знания любого из государственных языков», — сказал Шокуев корреспонденту "Кавказского узла"

Он напомнил, что положения статьи 68 Конституции гарантируют равноправие языков народов России. Введение республиками собственных государственных языков налагает на них обязанность обеспечивать их равноправие с федеральным государственным языком, включая расходы на их применение и обучение. Это, по его словам, означает возможность использования языков республик в официальном делопроизводстве, переписке, работе органов власти, на выборах и референдумах.

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