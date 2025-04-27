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16:36, 27 апреля 2025

Северокавказские активисты из Турции призвали отозвать законопроект о репатриации

День черкесского флага в Стамбуле. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Мартина Кочесоко (признан иноагентом) от 25.04.24, https://t.me/Martin_Kochesoko/2634

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Главы общественных северокавказских организаций, действующих в Турции, заявили, что законопроект о репатриации "нарушает  фундаментальные права северокавказских народов, проживающих в диаспоре", и призвали президента России и глав Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи отозвать его.

Как писал "Кавказский узел", деятели черкесской диаспоры и правозащитники из республик Северного Кавказа призвали российские власти отказаться от требования обязательного знания русского языка в законопроекте о репатриации. Они считают норму дискриминационной и нарушающей конституционные права коренных народов.

Черкесы-беженцы начали приезжать на историческую родину, в том числе в Кабардино-Балкарию, в 2012 году, когда в Сирии началась активная фаза войны. В феврале 2021 года глава Комитета по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Адыгеи Аскер Шхалахов сообщил, что в связи с закрытыми из-за пандемии коронавируса границами некоторые участники программы по переселению черкесских соотечественников на родину не смогли въехать в Россию, часть из них не может воспользоваться программой, поскольку власти Сирии, Турции и Иордании перестали оказывать помощь желающим вернуться на историческую родину. Процедуру получения российского гражданства в 2020 году удалось ускорить, и многие репатрианты, которые годами не могли добиться его получения, стали гражданами России. Для черкесов актуальными остаются проблемы репатриации, культурной интеграции и сохранения родного языка, указали черкесские активисты.

Законопроект "О репатриации в Российскую Федерацию", содержит дискриминационные положения и нарушает Конституцию России, заявили главы северокавказских общественных организаций.

"Содержащееся в статье 2 законопроекта предложение ограничить право на возвращение только соотечественниками, которые "свободно пользуются русским языком в семье, быту и культурной сфере", противоречит многонациональному устройству и конституционному строю Российской Федерации. В соответствии со статьей 68 Конституции Российской Федерации республики имеют право обозначать свои государственные языки наравне с русским. В соответствии с конституционными договоренностями республики Адыгея, Карачаево-Черкесской республики и Кабардино-Балкарской республики, черкесский язык имеет статус официального языка в этих регионах. Таким образом, право на возвращение представителей российских соотечественников, подающих заявление на одном из этих языков, гарантировано Конституцией, и лишение его этого права недопустимо", - говорится в заявлении, опубликованном сегодня на сайте Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра. 

Авторы заявления отметили, что законопроект "нарушает самые фундаментальные права северокавказских народов, проживающих в диаспоре и желающих вернуться на свою историческую родину". "Необходимость владения русским языком фактически препятствует этому праву, создавая языковой порог. Принятие данного законопроекта станет наглядным примером нарушения прав человека и обязательств, налагаемых международными документами, участником которых является Российская Федерация, путем дискриминации по национальному признаку. Если их интеграция в российскую общественную жизнь важна для государства, то это должно быть обеспечено путем языковых курсов по их возвращении", - говорится в тексте документа.

В заявлении, которое подписали 29 организаций , говорится, что и так в России "существует множество препятствий для осуществления права на возвращение, а число возвращающихся лиц очень низкое". "Основой федеративного устройства в Российской Федерации является равноправие народов и их право на самоопределение. А законопроект, представленный Константином Затулиным, подрывает эту структуру и направлен на разрыв связей черкесов и всех народов, чья родина находится в границах Российской Федерации", - указано в документе.

В нем также подчеркивается, что другой законопроект, который также вносил ранее Затулин, вызвал негативную реакцию в диаспоре. "Тогда он был отозван федеральными органами, так как был признан противоречащим Конституции Российской Федерации", - указано в сообщении.

"Мы, нижеподписавшиеся представители северокавказских неправительственных организации Турции, считаем необходимым: отозвать, внесенный Константином Затулиным законопроект; устранить имеющиеся юридические и фактические преграды для осуществления права на возвращение и положить конец дискриминации и нарушениям, гарантируя правовую защиту тех, кто в настоящее время намерен ее реализовать", - говорится в заключении.

Ранее, в марте 2022 года, проект федерального закона №95462-8 был внесен в Госдуму депутатом Константином Затулиным. В случае принятия поправок в закон о соотечественниках многие живущие за рубежом черкесы будут исключены из их числа, прежде всего это вызвано требованием знания русского языка, сказал Валерий Хатажуков. Поправки в закон лишат права считаться соотечественниками множество людей, указал писатель Асфар Куек. Представители черкесских общественных организаций обратились к руководству России с просьбой не допустить принятия законопроекта. Профильный комитет Госдумы и правительство России не одобрили законопроект. 

Адыги (черкесы) - общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов и адыгейцев. Самоназвание - адыга (адыгэ). Адыги проживают на территории шести субъектов: Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край. В трёх из них адыгские народы являются одной из "титульных" наций: черкесы - в Карачаево-Черкесии, адыгейцы - в Адыгее, кабардинцы - в Кабардино-Балкарии. 

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Автор: "Кавказский узел"

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