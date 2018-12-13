Суд в Краснодаре постановил лишить гражданства черкеса-репатрианта

13 декабря 2018, 23:01

Краснодарский краевой суд отказался пересмотреть решение о лишении гражданства России репатрианта из Турции Муаммара Коблева. Его преследуют за поддержку одного из создателей Международного черкесского движения Руслана Гвашева, заявила защита.

Сегодня было оставлено в силе решение Центрального районного суда Сочи, который 9 августа принял решение лишить Коблева российского гражданства, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Шамсудин Негуч.

Суд проигнорировал показания свидетеля, заявил адвокат

По его словам, Коблев приехал в Россию из Турции в 1995 году, женился на гражданке России, а в 1997 году сам стал российским гражданином. "Его обвинили в том, что в 1996-1997 годах он не проживал по месту прописки и тем самым нарушил законодательство. Свидетель на суде сообщил, что он там проживал, но его никто не слушал", - рассказал Негуч, добавив, что эти свидетельские показания не были отражены в протоколе судебного заседания.

Он заявил, что сегодняшнее решение будет обжаловано в президиуме краевого суда, а если потребуется, то в Верховном суде и Европейском суде по правам человека. "Решение суда после апелляции вступило в законную силу. Но Коблева, конечно, сразу не выдворят. По процедуре, окончательное решение по лишению гражданства принимает президент России", - отметил Негуч.

Решение суда отражает изменившееся отношение российских властей к черкесским репатриантам, полагает адвокат. "Я считаю, что это конец репатриации соотечественников - турецких адыгов уже на политическом уровне не считают соотечественниками", - резюмировал Негуч.

Коблева преследуют по политическим мотивам, считает защита

Он считает, что Муаммера Коблева преследуют по политическим мотивам. "Он один из ведущих бизнесменов, меценатов. Его имя внесено в книгу "Золото нации России". Я считаю, что дело связано с тем, что он поддерживал Руслана Гвашева во время его голодовки", - сказал Негуч.

67-летний Руслан Гвашев, бывший глава Совета старейшин черкесов-шапсугов, был оштрафован за молитву у Тюльпанового дерева в День память и скорби адыгов, пострадавших во время Кавказской войны. В знак протеста Гвашев с 11 сентября до 5 октября 2017 года держал голодовку. 16 октября Краснодарский краевой суд оставил в силе штраф Гвашеву. Гвашев борется за свое честное имя и право на национальные традиции, говорится в материале "Кавказского узла" "Главное о борьбе Руслана Гвашева за черкесские традиции". "Кавказский узел" также подготовил биографию Руслана Гвашева.

Черкесский активист Руслан Гвашев согласен с тем, что Коблева преследуют за поддержку черкесского старейшины. "Он давно в России, женился на местной черкешенке, вырастил детей, поддерживал черкесские общественные и религиозные организации. Теперь его преследуют по надуманному делу", - заявил Гвашев корреспонденту "Кавказского узла".

Муаммар Коблев подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что поддерживал Гвашева, с которым состоит в родстве. "Я сегодня понял, что это политическое дело", - сказал он о своем уголовном преследовании.

По словам Коблева, он вернулся на родину своего деда в 1995 году, чтобы заниматься бизнесом, жить и работать. Все 23 года проживания в России активно помогал религиозным организациям Адыгеи и общественным организациям черкесов. Несмотря на то, что является мусульманином, помогал строительству православных храмов в Краснодарском крае, за 10 лет работы заплатил 500 миллионов рублей налогов в бюджет.

"Сначала в Майкопе меня вызывали в ФСБ. Тогда до суда не дошло, они передали дело в Сочи. Теперь я не могу доказать, что я жил в Адлере в 90-х, что подтверждает свидетель. Я ездил в командировки, но я же не был под домашним арестом", - сказал Коблев.

Репатриант заявил, что намерен продолжать борьбу за свои права. "У меня трое взрослых детей, большая семья, уехать не так просто. Я больше 20 лет был законопослушным гражданином", - добавил он.

Лишение Коблева гражданства вызовет негативную реакцию во всем черкесском мире, считает правозащитник Валерий Хатажуков. "В Турции он связан с той частью диаспоры, которая считает Россию своей родиной. Они все время провозглашают, что только на родине могут сохраниться как народ", - сказал Хатажуков корреспонденту "Кавказского узла".

Преследование Коблева инициировали силовики, полагает правозащитник. "Эти ведомства, которые преследуют Коблева, у них какие-то свои внутриведомственные интересы, непонятные мне. Когда налаживаются отношения между Турцией и Россией, такие ситуации работают против интересов России", - пояснил Хатажуков.

На сайте Краснодарского краевого суда по состоянию на 23:00 мск 13 декабря нет информации о решении по делу Коблева.

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