01:53, 21 мая 2026

Военнослужащий осужден в Нальчике за два эпизода отсутствия в части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К семи годам колонии приговорил военный суд в Нальчике Ислама Тешева за неявку в часть и самовольное оставление места службы.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Военнослужащий по фамилии Тешев признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ , сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

Тешев 19 апреля 2024 года не явился в срок без уважительных причин на службу к установленному времени, а 1 ноября 2025 года самовольно оставил место службы. Оба случая произошли в период мобилизации, отметил суд. 

"3 мая 2024 года Тешев добровольно явился в пункт временной дислокации воинской части, а 19 марта 2026 года был обнаружен сотрудником полиции в Нальчике", - говорится в публикации.

Военнослужащий дома. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
08:14 28.03.2026
Дело контрактника из Владикавказа подчеркнуло проблему нарушения прав военнослужащих
Жительница Владикавказа на пикете потребовала отменить приговор за оставление части ее сыну, который был признан годным к службе, несмотря на полученную на полигоне травму позвоночника. Правозащитники назвали системной практику возвращения недолеченных бойцов на службу.

Тешев был уже осужден по обвинению в незаконном сбыте огнестрельного оружия и приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

В суде обвиняемый "выказал сожаление о содеянном" и признал себя виновным. По совокупности преступлений и приговоров военнослужащий Тешев приговорен к семи годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в колонии общего режима. 

Имя осужденного пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела на сайте суда, осужденный - Ислам Тешев. Дело поступило в суд 4 мая, а 20 мая судья Лазарев вынес приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
