00:43, 24 февраля 2026

Суд в Славянске-на-Кубани продлил арест иеромонаха Ильи Сигиды

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Славянский городской суд продлил до 20 марта домашний арест иеромонаха Ильи Сигиды, обвиняемого в осквернении символов воинской славы из-за публикаций в интернете.

Как писал "Кавказский узел", суд в Славянске-на-Кубани в декабре 2025 года счел неуважением к государству публикацию Ильи Сигиды (иеромонаха Ионы) о Путине и оштрафовал его на 40 тысяч рублей. К концу декабря по делам о неуважении к государству и дискредитации армии Сигида получил четыре штрафа на сумму в 155 тысяч рублей. Он решил не обжаловать штрафы, сославшись на религиозные убеждения. В конце января срок домашнего ареста Сигиды был продлен на месяц, а у прихожанка храма, при котором живет Сигида, провели обыск.

27 ноября 2025 года силовики в масках забрали из храма архиепископа Российской православной церкви Виктора Пивоварова, денежные пожертвования и документы, после чего увезли с собой его помощника Илью Сигиду. Матери Сигиды сообщили, что он задержан по уголовному делу о дискредитации армии. 28 ноября его выпустили под домашний арест. Прихожане рассказали, что после задержания Сигида был в рваной рясе и обрит, а мать Сигиды назвала состояние сына подавленным. 

Славянский городской суд Краснодарского края 23 января удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока домашнего ареста иеромонаху Ионе (Илья Сигида) еще на один месяц, до 20 марта, рассказали корреспонденту “Кавказского узла” прихожане и священники, которые следят за делом.

В ходе судебного заседания 23 февраля следователь мотивировал необходимость продления домашнего ареста тем, что по делу еще не завершены судебные экспертизы и не допрошены все свидетели, на которых якобы может повлиять Сигида, находясь на свободе. Илья Сигида вновь не стал возражать против продления ареста и обвинений. Ранее он полностью признал вину в инкриминируемых деяниях. Подавать апелляционную жалобу на это решение суда сторона защиты и он сам не намерены, передал корреспондент «Кавказского узла». 

Согласно материалам дела, которые предоставил «Кавказскому узлу» источник в суде, ранее не судимый уроженец Славянска-на-Кубани Илья Сигида обвиняется по статье о реабилитации нацизма через интернет (часть 4 статьи 354.1 УК России) в связи с администрированием интернет-ресурса “Эсхатология” - сайта, который после задержания иеромонаха был уничтожен. Вмененная Сигиде статья предусматривает до пяти лет лишения свободы. 

По версии следствия, в сентябре 2023 года и в период с 2020 по 2025 годы он разместил на сайте две авторские статьи  под заголовками «Культ войны» и «Об идолопоклонничестве - чипах, паспортах, биометрии и прочем». В этих текстах следователи нашли «выражающие явное неуважение к обществу сведения о Дне воинской славы России», а также негативные оценки празднования 9 мая. Следствие особо подчеркивает, что в публикациях были допущены оскорбительные высказывания в адрес символов воинской славы, включая скульптуру «Родина-мать зовет» и георгиевскую ленту. Отдельные уголовные дела были возбуждены в ноябре 2025 года, их сразу же объединили в одно производство.

По условиям меры пресечения обвиняемому запрещено покидать место жительства (исключение предусмотрено на случай необходимости посетить медучреждение), пользоваться интернетом и любыми средствами связи, а также общаться с участниками уголовного процесса. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ позволяет назначать подозреваемому и обвиняемому домашний арест на срок до двух месяцев. Суд при необходимости, если предварительное следствие не закончено, может продлить этот срок до шести месяцев отметил адвокат Сергей Волынин, не участвующий в деле Сигиды. 

Продление срока домашнего ареста на срок свыше шести месяцев возможно для обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, только в случаях особой сложности уголовного дела и при наличии оснований, добавил он. «Суд может продлевать срок содержания под стражей до года», - пояснил Волынин, отметив, что вмененные иеромонаху деяния относятся к преступлениям средней тяжести.

Виктор Пивоваров. Фото: shatologia.org Священнику Виктору Пивоварову удалось отстоять храм от попыток властей снести его

По словам прихожан, иеромонах Иона, живя при храме, по-прежнему ухаживает за тяжелобольным священником Виктором Пивоваровым. «Состояние владыки Виктора ухудшается, он почти не встает. Полный уход за ним по месту его жительства и расположения храма совершает иеромонах Иона», - рассказал прихожанин Валерий.

"Кавказский узел" писал, что в 2023 году архиепископ Российской православной церкви Виктор Пивоваров был обвинен по уголовному делу о дискредитации армии. Поводом стала его статья с осуждением боевых действий на Украине. Пивоваров связал свое уголовное дело с посланием верующим. Священник был оштрафован на 150 тысяч рублей. Пивоваров заявил, что не признает себя виновным, но оспорить штраф отказался.

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

