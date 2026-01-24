×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:05, 24 января 2026

Илья Сигида оставлен под домашним арестом

Илья Сигида. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи убедили суд в Славянске-на-Кубани продлить срок домашнего ареста иеромонаха Ильи Сигиды, обвиняемого по уголовному делу. Прихожанка храма, при котором живет Сигида, сообщила о проведенном у нее обыске.

Как писал "Кавказский узел", суд в Славянске-на-Кубани в декабре 2025 года счел неуважением к государству публикацию Ильи Сигиды (иеромонаха Ионы) о Путине и оштрафовал его на 40 тысяч рублей. К концу декабря по делам о неуважении к государству и дискредитации армии Сигида получил четыре штрафа на сумму в 155 тысяч рублей. Он решил не обжаловать их, сославшись на религиозные убеждения.

27 ноября 2025 года силовики в масках забрали из храма архиепископа Российской православной церкви Виктора Пивоварова, денежные пожертвования и документы, после чего увезли с собой его помощника Илью Сигиду. Матери Сигиды сообщили, что он задержан по уголовному делу о дискредитации армии. 28 ноября его выпустили под домашний арест. Прихожане рассказали, что после задержания Сигида был в рваной рясе и обрит, а мать Сигиды назвала состояние сына подавленным. 

Славянский горсуд продлил еще на месяц, до 20 февраля, срок домашнего ареста Илье Сигиде, рассказала его мать Татьяна, которая присутствовала в суде.

Судья и следователь еще ранее сказали, что ему ни с кем общаться нельзя

"Арест продлили до 20 февраля. Был сегодня [23 января] суд о продлении ареста. Позвонили за час до суда и приехали за Ильёй. Я присутствовала там, сидела в зале. Следователя не было, адвокат по назначению был другой, не тот, что в прошлый раз при избрании домашнего ареста. Он фактически ничего не говорил, сидел молча. Илья задавал вопросы о том, с кем ему можно общаться, а с кем нельзя. Он объяснил суду, что приходят в храм много прихожан: кто-то навестить владыку Виктора Пивоварова, кто-то просто узнать, как дела, и так далее. Илье судья и следователь еще ранее сказали, что ему ни с кем общаться нельзя. Но люди, по их мнению, могут приходить по месту его домашнего ареста", - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Источник в суде на условиях анонимности предоставил корреспонденту "Кавказского узла" судебное постановление от 28 ноября 2025 года, которым суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Илье Сигиде меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 23 суток, до 20 января 2026 года.

Согласно документу, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", Илья Сигида, 1991 года рождения, не имеет постоянной регистрации и места жительства, а местом содержания избрано домовладение священника Виктора Пивоварова, где находится храм.

Как следует из постановления, Сигида обвиняется по двум эпизодам части 4 статьи 354.1 УК РФ . Ему запрещено выходить за пределы домовладения, общаться с участниками уголовного процесса, пользоваться интернетом, кроме как для связи со следователем и защитником. Также он обязан являться по вызову следователя и суда.

Прихожанка храма, которая попросила не публиковать ее имя, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что у нее прошли обыски и опрос по поводу связей с Ильей Сигидой и Виктором Пивоваровым.

28 декабря 2023 года стало известно, что архиепископ Российской православной церкви Виктор Пивоваров обвинен по уголовному делу о дискредитации армии. Поводом стала его статья с осуждением боевых действий на Украине. Пивоваров связал свое уголовное дело с посланием верующим. Священник был оштрафован на 150 тысяч рублей. Пивоваров заявил, что не признает себя виновным, но оспорить штраф отказался.

Все, кто за мир и христианские ценности, у них враги и во всем виноваты

«Впечатление, что следователям нечем заняться, кроме как гоняться за престарелым владыкой, его помощником иеромонахом Сигидой и верующими людьми. У меня отобрали телефон и компьютер. Что они там ищут или нашли, не знаю, и что они от меня хотят, тоже не знаю. Угрожали возбуждением уголовного дела по статье, как и у Ионы. Все, кто за мир и христианские ценности, у них враги и во всем виноваты. Следователь выискивает лиц, причастных к делу Ионы. Очень опасная ситуация не только для Ионы, но и всех, кто приходит в храм и навестить Виктора Пивоварова», - рассказала она.

Виктор Пивоваров. Фото: shatologia.org Священнику Виктору Пивоварову удалось отстоять храм от попыток властей снести его

По ее словам, Виктор Пивоваров почти не встает с постели. "Сигида за ним ухаживает круглосуточно и преданно. Почти никто из прихожан не понимает действий следователей и системы в целом. Многие запуганы, морально и психологически подавлены, как и владыка и Иона. Нас всех сплачивает и держит вера", - сказала жительница Славянска-на-Кубани.

Напомним, в октябре 2024 года Виктор Пивоваров прекратил службы в храме, так как не мог вставать с кровати после перелома бедренной кости. После начала уголовного преследования по делу о фейках про армию Пивоваров подвергся сталкингу и угрозам, его преследователь оскорблял священника в сети и распространял лживые сообщения о нем. 

Российская православная церковь (РосПЦ) - религиозное объединение неканонического православия русской традиции, действующее в России и на территории бывшего СССР. Не имеет евхаристического общения (совместного проведения литургий) с Московским патриархатом и ни с одной из поместных православных церквей, сообщает "Современная российская энциклопедия".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
21:18, 23 января 2026
Высокопоставленных бывших полицейских осудили на Кубани за взятку удобрениями
Янис Будагов в зале суда. Фото: tvkrasnodar.ru
14:31, 23 января 2026
Мэр Крымска оставлен под стражей
Многодетная семья смотрит на строящийся дом. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10:40, 23 января 2026
Многодетная семья из Туапсе вынужденно согласилась на предложение администрации
Силовики заставили лечь на пол участников "Лимоновских чтений" в Краснодаре. Скриншот фото из Telegram-канала "Национальная правозащита" от 18.01.26, https://t.me/rightsofnation/2453?single
20:03, 22 января 2026
Активисты "Другой России" сочли неправомерными аресты в Краснодаре
Елена Золотарева (на переднем плане). Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края
18:55, 22 января 2026
Суд конфисковал имущество Елены Золотаревой
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Матери, разлученные с детьми. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Суды и обычаи: как на Кавказе матерей разлучают с детьми

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Миграционная тюрьма в Ежево, Хорватия. Фото: https://www.globaldetentionproject.org/
23 января 2026, 22:02
Уроженцы Северного Кавказа объявили голодовку в миграционной тюрьме в Хорватии

Четвертая по счету (третья временная) мемориальная табличка на доме Анны Политковской. ЗПЧ / Telegram
23 января 2026, 19:22
Четвертая по счету мемориальная табличка установлена на доме Политковской

Нурлан Гахраманлы. Фото: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1056897883125289&id=100064152602195&set=a.417287010419716 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
23 января 2026, 15:30
Семья Нурлана Гахраманлы встревожена его состоянием на фоне голодовки в СИЗО

Беженцы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
23 января 2026, 13:32
11 человек перевезены из Карабаха в Армению

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше