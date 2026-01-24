Илья Сигида оставлен под домашним арестом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи убедили суд в Славянске-на-Кубани продлить срок домашнего ареста иеромонаха Ильи Сигиды, обвиняемого по уголовному делу. Прихожанка храма, при котором живет Сигида, сообщила о проведенном у нее обыске.

Как писал "Кавказский узел", суд в Славянске-на-Кубани в декабре 2025 года счел неуважением к государству публикацию Ильи Сигиды (иеромонаха Ионы) о Путине и оштрафовал его на 40 тысяч рублей. К концу декабря по делам о неуважении к государству и дискредитации армии Сигида получил четыре штрафа на сумму в 155 тысяч рублей. Он решил не обжаловать их, сославшись на религиозные убеждения.

27 ноября 2025 года силовики в масках забрали из храма архиепископа Российской православной церкви Виктора Пивоварова, денежные пожертвования и документы, после чего увезли с собой его помощника Илью Сигиду. Матери Сигиды сообщили, что он задержан по уголовному делу о дискредитации армии. 28 ноября его выпустили под домашний арест. Прихожане рассказали, что после задержания Сигида был в рваной рясе и обрит, а мать Сигиды назвала состояние сына подавленным.

Славянский горсуд продлил еще на месяц, до 20 февраля, срок домашнего ареста Илье Сигиде, рассказала его мать Татьяна, которая присутствовала в суде.

Судья и следователь еще ранее сказали, что ему ни с кем общаться нельзя

"Арест продлили до 20 февраля. Был сегодня [23 января] суд о продлении ареста. Позвонили за час до суда и приехали за Ильёй. Я присутствовала там, сидела в зале. Следователя не было, адвокат по назначению был другой, не тот, что в прошлый раз при избрании домашнего ареста. Он фактически ничего не говорил, сидел молча. Илья задавал вопросы о том, с кем ему можно общаться, а с кем нельзя. Он объяснил суду, что приходят в храм много прихожан: кто-то навестить владыку Виктора Пивоварова, кто-то просто узнать, как дела, и так далее. Илье судья и следователь еще ранее сказали, что ему ни с кем общаться нельзя. Но люди, по их мнению, могут приходить по месту его домашнего ареста", - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Источник в суде на условиях анонимности предоставил корреспонденту "Кавказского узла" судебное постановление от 28 ноября 2025 года, которым суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Илье Сигиде меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 23 суток, до 20 января 2026 года.

Согласно документу, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", Илья Сигида, 1991 года рождения, не имеет постоянной регистрации и места жительства, а местом содержания избрано домовладение священника Виктора Пивоварова, где находится храм.

Как следует из постановления, Сигида обвиняется по двум эпизодам части 4 статьи 354.1 УК РФ 1 . Ему запрещено выходить за пределы домовладения, общаться с участниками уголовного процесса, пользоваться интернетом, кроме как для связи со следователем и защитником. Также он обязан являться по вызову следователя и суда.

Прихожанка храма, которая попросила не публиковать ее имя, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что у нее прошли обыски и опрос по поводу связей с Ильей Сигидой и Виктором Пивоваровым.

28 декабря 2023 года стало известно, что архиепископ Российской православной церкви Виктор Пивоваров обвинен по уголовному делу о дискредитации армии. Поводом стала его статья с осуждением боевых действий на Украине. Пивоваров связал свое уголовное дело с посланием верующим. Священник был оштрафован на 150 тысяч рублей. Пивоваров заявил, что не признает себя виновным, но оспорить штраф отказался.

Все, кто за мир и христианские ценности, у них враги и во всем виноваты

«Впечатление, что следователям нечем заняться, кроме как гоняться за престарелым владыкой, его помощником иеромонахом Сигидой и верующими людьми. У меня отобрали телефон и компьютер. Что они там ищут или нашли, не знаю, и что они от меня хотят, тоже не знаю. Угрожали возбуждением уголовного дела по статье, как и у Ионы. Все, кто за мир и христианские ценности, у них враги и во всем виноваты. Следователь выискивает лиц, причастных к делу Ионы. Очень опасная ситуация не только для Ионы, но и всех, кто приходит в храм и навестить Виктора Пивоварова», - рассказала она.

По ее словам, Виктор Пивоваров почти не встает с постели. "Сигида за ним ухаживает круглосуточно и преданно. Почти никто из прихожан не понимает действий следователей и системы в целом. Многие запуганы, морально и психологически подавлены, как и владыка и Иона. Нас всех сплачивает и держит вера", - сказала жительница Славянска-на-Кубани.

Напомним, в октябре 2024 года Виктор Пивоваров прекратил службы в храме, так как не мог вставать с кровати после перелома бедренной кости. После начала уголовного преследования по делу о фейках про армию Пивоваров подвергся сталкингу и угрозам, его преследователь оскорблял священника в сети и распространял лживые сообщения о нем.

Российская православная церковь (РосПЦ) - религиозное объединение неканонического православия русской традиции, действующее в России и на территории бывшего СССР. Не имеет евхаристического общения (совместного проведения литургий) с Московским патриархатом и ни с одной из поместных православных церквей, сообщает "Современная российская энциклопедия".