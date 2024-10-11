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07:40, 11 октября 2024

Священник Пивоваров после травмы столкнулся с нехваткой медпомощи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Священнослужитель Виктор Пивоваров прекратил службы в храме в Славянске-на-Кубани, поскольку после травмы не может вставать с кровати. Пожилого Пивоварова отказались госпитализировать, рассказал его помощник.

Как писал "Кавказский узел", в мае стало известно, что власти Славянска-на-Кубани обратились в суд с требованием обязать архиепископа Российской православной церкви (РосПЦ) Виктора Пивоварова снести Свято-Покровско-Тихоновский храм, где он служит. Они заявили, что храм построен на земельном участке, выделенном для индивидуального жилищного строительства. 18 июня горсуд отказал в удовлетворении иска, в июле это решение вступило в силу.

В 1990-х годах Виктор Пивоваров приобрел земельный участок в Славянске-на-Кубани, построил жилой дом и решил построить там же храм. На строительство храма пожертвовал деньги "один хороший человек", имя которого Пивоваров назвать отказался. Храм был построен в начале 2000-х годов. Пивоваров пробовал узаконить его, у него есть разрешения на проведение газа, воды, электроэнергии. "То есть речи о том, что власти не знали почти четверть века, что есть храм, быть не может", - рассказал священник "Кавказскому узлу". 

Храм, где служит Виктор Пивоваров, не работает, поскольку священник получил травму, и единственный, кто ухаживает за больным, - иеромонах Иона (Илья Сигида), который является помощником Пивоварова с 2009 года, сообщил 10 октября корреспонденту "Кавказского узла" один из прихожан Сергей. "Иеромонах Иона - единственный, кто ухаживает за больным, пожилым Виктором Пивоваровым. Храм не работает. Людям негде помолиться", - сказал он.

Прихожанка Ольга также сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что священника Виктора Пивоварова и его помощника иеромонаха Иону он больше не видит, а храм закрыт. По ее словам, люди больше не могут венчаться, крестить детей или проводить отпевания родственников в храме, который власти пытались снести.

Российская православная церковь (РосПЦ) - религиозное объединение неканонического православия русской традиции в России, Белоруссии, на Украине и в других странах, в основном на территории бывшего СССР. Не имеет евхаристического общения (совместного проведения литургий) с Московским патриархатом и ни с одной из поместных православных церквей, сообщает "Современная российская энциклопедия".

Нам было заявлено, что оперировать его не будут, так как он старый. Они сказали «само срастется»

Иеромонах Иона подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что он единственный, кто ухаживает за Виктором Пивоваровым, который со 2 октября не может вставать с кровати после перелома бедренной кости. Он предоставил корреспонденту "Кавказского узла" справку из травмпункта Славянской больницы от 2 октября, где говорится о переломе, а также фото Виктора Пивоварова в лежачем положении.

«Священнослужитель упал и сломал бедренную кость, но по прибытии в травмпункт больницы нам было заявлено, что оперировать его не будут, так как он старый. Они сказали «само срастется». Вот и ждем, когда срастется, и сколько ждать – неизвестно. Я постоянно у его постели. Храм не работает", - сказал Иона.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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