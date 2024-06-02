Священнослужитель Пивоваров назвал требование о сносе храма продолжением преследований

02 июня 2024, 04:23

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Требование о сносе Свято-Покровско-Тихоновского храма в Славянске-на-Кубани является продолжением преследований за позицию по отношению к властям, заявил архиепископ Российской православной церкви Виктор Пивоваров. По его словам, раньше храм посещало более сотни человек, теперь многие из них боятся приходить на богослужения.

Как писал "Кавказский узел", 27 мая стало известно, что власти Славянска-на-Кубани обратились в суд с требованием обязать архиепископа Виктора Пивоварова, оштрафованного ранее по уголовному делу о дискредитации армии, снести Свято-Покровско-Тихоновский храм. По их данным, храм построен на земельном участке, выделенном для индивидуального жилищного строительства.

28 декабря 2023 года стало известно, что архиепископ Российской православной церкви Виктор (Пивоваров) обвинен по уголовному делу о дискредитации армии. Поводом стала его статья с осуждением военной операции на Украине. 30 декабря 2023 года Пивоваров связал свое уголовное дело с посланием верующим. В январе его дело поступило в Славянский горсуд. 8 апреля он был оштрафован на 150 тысяч рублей. Пивоваров заявил, что не признает себя виновным, но оспорить штраф отказался.

Архиепископ Российской православной церкви Виктор Пивоваров рассказал 1 июня корреспонденту "Кавказского узла", что о требовании снести Свято-Покровско-Тихоновский храм он и его помощник, дьякон Иона (Илья Сигида) узнали случайно от третьих лиц.

На суде Пивоваров не присутствовал, на суд его не приглашали. Однако он выписал доверенность на Сигиду, который был на заседании, где помощник узнал, что власти Славянского городского поселения подали иск к архиепископу с требованием снести храм как самовольную постройку.

"У меня был очень короткий срок для ознакомления с делом. Мне дали его сфотографировать, только первые два листа иска. Требований в деле я не увидел. Когда я попросил в суде, чтобы моему доверителю выдали копию иска, то судья ответил: "С делом ознакомились, и этого достаточно". Когда я спросил, какие же требования, то мне ответили - снос храма за счет и силами ответчика", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" дьякон Иона (Илья Сигида), который является помощником Пивоварова с 2009 года.

Он показал корреспонденту документы, из которых следует, что в 2023 году по месту жительства троих священнослужителей прошли обыски. Была изъята техника, а также денежные средства и подарочные золотые кольца для венчания тех пар, у которых нет возможности приобрести их. Все священники проживают во дворе храма, где находится жилой дом. Один из священнослужителей впоследствии умер, в храме остались только Пивоваров и Сигида.

По словам дьякона Ионы, вооруженные люди в масках ворвались в их дома рано утром. "Они ворвались, скрутили мне руки и кинули на пол, один из них поставил ногу на грудь. Они угрожали мне [...], однако, вывернули все так, будто бы я на них напал. Еще и посадили на двое суток якобы за сопротивление силовикам. А потом и меня следом за Виктором Пивоваровым осудили по административной статье якобы за дискредитацию армии и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. В общей сложности архиепископ получил штраф в 40 тысяч рублей по административной статье и 150 тысяч - по уголовной, а я - 30 000 рублей и двое суток ареста по административной статье. Мне также угрожали уголовным делом и посадить в тюрьму, но пока до этого дело не дошло", - рассказал дьякон.

Виктор Пивоваров рассказал, что является архиепископом Славянским и Южно-Российским Российской православной церкви. В 90-х годах он приобрел земельный участок в Славянске-на-Кубани, построил жилой дом и решил построить здесь же храм. На строительство храма пожертвовал деньги "один хороший человек", имя которого Пивоваров назвать отказался, дабы не навредить ему. Построен храм был в начале 2000-х годов. Пивоваров пробовал узаконить его, у него есть разрешения на проведение газа, воды, электроэнергии. "То есть речи о том, что власти не знали почти четверть века, что есть храм, быть не может", - сказал священник.

Требование о сносе храма он считает очередным этапом преследований. "Конечно, это преследование. Но я их не боюсь. Они могут меня убить или посадить за правду, но тем самым только ускорят свой конец", - заявил Пивоваров.

По его словам, "храм ежедневно посещало более ста человек". "Сейчас потребность у людей возросла даже больше ходить в храм, где проповедуют правду, но из-за преследований нас, священнослужителей, люди понимают, что это небезопасно. И количество приходящих к нам на службы сократилось", - добавил он.

В последнем слове я сказал, что им никто не давал права судить меня, и назвал этот суд судилищем и позорищем.

Он также поделился воспоминаниями о суде. "В последнем слове я сказал, что им никто не давал права судить меня, и назвал этот суд судилищем и позорищем. Мне никто и ничего не возражал", - сообщил Пивоваров.

За сохранение храма он намерен бороться, но отметил, что адвокатов, которые могли бы помочь ему, нет, так как все адвокаты боятся преследований. "По уголовному делу мне был назначен адвокат, который работал против меня, на силовиков", - заявил Пивоваров.

В копии иска администрации Славянского городского поселения о сносе храма (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла" говорится, что на участке находятся два индивидуальных жилых дома. Один из них, двухэтажный из красного кирпича, построен в 1999 году. Второй построен из белого кирпича. "Строение не состоит на кадастровом учете. На крыше зданий установлен православный крест. Объект используется для осуществления деятельности религиозных организаций. В помещении установлены предметы религиозного культа, развешаны иконы. Помещение доступно для неопределенного круга лиц", - говорится в иске.

Упоминают чиновники и уголовное дело, возбужденное против священнослужителя. "В январе 2024 года в администрацию Славянского городского поселения Славянского района поступило представление из Славянского межрайонного следственного отдела "Об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлению", так как Пивоваров В.И. - ответчик, негативно относится к деятельности государственных органов РФ и СВО", - также говорится в иске.

Адвокат Анна Половинская считает, что Виктору Пивоварову следует подать ходатайство о прекращении дела по причине исковой давности, которая в соответствии со статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации составляет три года. "Если храм был построен четверть века назад, то администрация опоздала с иском", - заявила адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Половинская предложила узаконить "самовольную постройку через суд путем подачи встречного иска о признании права собственности на самовольную постройку. Виктор Пивоваров счел данный совет дельным и намерен подать встречный иск.

Священнослужитель Виктор Пивоваров пользуется уважением среди прихожан за свое бескорыстное служение, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" депутат Славянской городской думы Дмитрий Граматюк. "В других церквях берут деньги за крещение, венчание или отпевание, а этот священник денег не берет", - отметил он.

Сотрудница канцелярии Славянского городского суда сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что рассмотрение иска о сносе храма назначено на 18 июня.

Напомним, в марте 2023 года Славянский горсуд оштрафовал Пивоварова на 40 тысяч рублей по административной статье о дискредитации вооруженных сил. 29 марта 2023 года архиепископ подтвердил, что сказал во время проповеди в соборе слова, которые суд счел дискредитацией армии. Он решил не обжаловать решение суда.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Российская православная церковь (РосПЦ) - религиозное объединение неканонического православия русской традиции в России, Белоруссии, на Украине и в других странах, в основном на территории бывшего СССР. Не имеет евхаристического общения (совместного проведения литургий) с Московским патриархатом и ни с одной из поместных православных церквей, сообщает "Современная российская энциклопедия".

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