Священник Пивоваров отказался оспаривать штраф за дискредитацию армии

10 апреля 2024, 06:16

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Архиепископ Российской православной церкви Виктор (Пивоваров), признанный в виновным в дискредитации армии и оштрафованный на 150 тысяч рублей, заявил, что не признает себя виновным, но отказался оспорить штраф.

Как писал "Кавказский узел", в январе стало известно, что в Славянский горсуд поступило дело архиепископа Виктора Пивоварова, обвиненного в повторной дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ, предусматривает до семи лет лишения свободы). 8 апреля он был оштрафован на 150 тысяч рублей.

28 декабря 2023 года стало известно, что архиепископ Российской православной церкви Виктор (Пивоваров) обвинен по уголовному делу о дискредитации армии. Поводом стала его статья с осуждением военной операции на Украине. 30 декабря 2023 года Пивоваров связал свое уголовное дело с посланием верующим.

Архиепископ Российской православной церкви Виктор (Пивоваров) рассказал 9 апреля корреспонденту «Кавказского узла», что на суде, где рассматривалось его дело о дискредитации армии, предпочел защищать себя сам. «Адвокаты либо левые, либо, если он правый, его тут же уберут. Поэтому я решил никого не подставлять и защищался сам», - заявил он.

Свою вину он не признал. "Я ни в чем не признал вину и последнее слово у меня было судом над судьями. Я сказал им: "Вы пытаетесь остановить ветер. Но ветер пробьется к людям, превратится в бурю и ураган, которые сметут всю большевицкую власть", - отметил он.

Пивоваров также рассказал, что не будет обжаловать назначенный штраф, так как, по его мнению, это бесполезным.

Напомним, в марте 2023 года Славянский горсуд оштрафовал Пивоварова на 40 тысяч рублей по административной статье о дискредитации вооруженных сил. 29 марта 2023 года архиепископ подтвердил, что сказал во время проповеди в соборе слова, которые суд счел дискредитацией армии. Он решил не обжаловать решение суда.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Российская православная церковь (РосПЦ) - религиозное объединение неканонического православия русской традиции в России, Белоруссии, на Украине и в других странах, в основном на территории бывшего СССР. Не имеет евхаристического общения (совместного проведения литургий) с Московским патриархатом и ни с одной из поместных православных церквей, сообщает "Современная российская энциклопедия".

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