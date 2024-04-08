Священник Пивоваров приговорен к штрафу по делу о дискредитации армии

08 апреля 2024, 14:08

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Суд в Славянске-на-Кубани приговорил к штрафу в 150 тысяч рублей архиепископа Российской православной церкви Виктора Пивоварова, признав его виновным в дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", в январе стало известно, что в Славянский горсуд поступило дело архиепископа Виктора Пивоварова, обвиненного в повторной дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ, предусматривает до семи лет лишения свободы).

28 декабря 2023 года стало известно, что архиепископ Российской православной церкви Виктор (Пивоваров) обвинен по уголовному делу о дискредитации армии. Поводом стала его статья с осуждением военной операции на Украине. 30 декабря 2023 года Пивоваров связал свое уголовное дело с посланием верующим.

Славянский горсуд Кубани оштрафовал архиепископа Виктора Пивоварова на 150 тысяч рублей, признав его виновным в повторной дискредитации российской армии, сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Заседание по делу Виктора Пивоварова состоялось сегодня, указано в карточке дела на сайте суда. Информация о приговоре, по состоянию на 13.41 мск, в карточке не опубликована.

Напомним, в марте 2023 года Славянский горсуд оштрафовал Пивоварова на 40 тысяч рублей по административной статье о дискредитации вооруженных сил. 29 марта 2023 года архиепископ подтвердил, что сказал во время проповеди в соборе слова, которые суд счел дискредитацией армии. Он решил не обжаловать решение суда.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Российская православная церковь (РосПЦ) - религиозное объединение неканонического православия русской традиции в России, Белоруссии, на Украине и в других странах, в основном на территории бывшего СССР. Не имеет евхаристического общения (совместного проведения литургий) с Московским патриархатом и ни с одной из поместных православных церквей, сообщает "Современная российская энциклопедия".

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