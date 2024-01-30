Дело священника Пивоварова дошло до суда

30 января 2024, 10:32

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На рассмотрение горсуда Славянска-на-Кубани поступило уголовное дело в отношении архиепископа Российской православной церкви Виктора Пивоварова, обвиняемого в дискредитации армии.

Как информировал "Кавказский узел", 28 декабря 2023 года стало известно, что архиепископ Российской православной церкви Виктор (Пивоваров) обвинен по уголовному делу о дискредитации армии. Поводом стала его статья с осуждением военной операции на Украине. 30 декабря 2023 года Пивоваров связал свое уголовное дело с посланием верующим.

На то, что дело архиепископа Виктора Пивоварова о повторной дискредитации армии дошло до суда, 29 января обратило внимание "ОВД Инфо"*.

В карточке дела на сайте Славянского городского суда уточняется, что Пивоваров обвинен по части 1 статьи 280.3 УК "Публичные действия, направленные на дискредитацию, использования вооруженных России" (предусматривает до семи лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла").

Напомним, в октябре 2023 года Российская православная церковь (РосПЦ) сообщила, что в Свято-Покровском-Тихоновском храме в Славянске-на-Кубани прошли обыски, которые, по предварительной информации, связаны с повторной дискредитацией армии архиепископом Славянским и Южно-Российским Виктором (Пивоваровым). При этом в сообщении церкви отмечалось, что архиепископ не был задержан и находится в храме.

"Кавказский узел" также писал, что в марте 2023 года Славянский горсуд оштрафовал Пивоварова на 40 тысяч рублей по административной статье о дискредитации вооруженных сил. 29 марта 2023 года архиепископ подтвердил, что сказал во время проповеди в соборе слова, которые суд счел дискредитацией армии. Он решил не обжаловать решение суда.

Российская православная церковь (РосПЦ) - религиозное объединение неканонического православия русской традиции в России, Белоруссии, на Украине и в других странах, в основном на территории бывшего СССР. Не имеет евхаристического общения (совместного проведения литургий) с Московским патриархатом и ни с одной из поместных православных церквей, сообщает "Современная российская энциклопедия".

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