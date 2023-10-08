Кубанский священник Виктор Пивоваров вернулся к богослужениям

08 октября 2023, 05:45

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Российская православная церковь (РосПЦ) подтвердила, что в Свято-Покровском-Тихоновском храме в Славянске-на-Кубани прошли обыски, которые, по предварительной информации, связаны с повторной дискредитацией армии архиепископом Виктором (Пивоваровым). При этом в сообщении церкви отмечается, что архиепископ не был задержан и находится в храме.

Как писал "Кавказский узел", помощник архиепископа Славянского и Южно-Российского Российской православной церкви (РосПЦ) Виктора Пивоварова Илья Сигида (Иона) сообщил 6 октября, что в храме прошли обыски, после которых архиепископ был задержан. Сам Сигида был арестован на двое суток за неповиновение требованиям силовиков.

Славянский городской суд оштрафовал на 40 тысяч рублей архиепископа Славянского и Южно-Российского Российской православной церкви Виктора Пивоварова за дискредитацию вооруженных сил России. 29 марта Пивоваров подтвердил, что сказал во время проповеди в соборе слова, которые суд счел дискредитацией армии. Он решил не обжаловать решение суда.

Российская православная церковь (РосПЦ) 7 октября подтвердила обыски, прошедшие в Покровско-Тихоновском храме в Славянске-на-Кубани. В сообщении, опубликованном на сайте церкви, указано, что вооруженные силовики изъяли технику, церковные деньги и другие предметы. "Цели обыска пока до конца не ясны. Упоминалось возбуждение уголовного дела по статье о повторной дискредитации армии в отношении архиепископа Виктора", - говорится в сообщении.

Также подтверждается, что помощник архиепископа Иона (Илья Сигида) был задержан на двое суток. Однако в сообщении отмечается, что архиепископ Виктор задержан не был, на момент публикации сообщения и он, и его помощник были в храме.

Российская православная церковь (РосПЦ) - религиозное объединение неканонического православия русской традиции в России, Белоруссии, на Украине и в других странах, в основном на территории бывшего СССР. Не имеет евхаристического общения (совместного проведения литургий) с Московским патриархатом и ни с одной из поместных православных церквей, сообщает "Современная российская энциклопедия".

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