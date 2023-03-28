Славянский городской суд. Фото: http://pravo-krasnodar.ru/2020/08/15/славянский-городской-суд-краснодар/

28 марта 2023, 17:15

Священник из Краснодарского края оштрафован за дискредитацию армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Архиепископ из Славянска-на-Кубани оштрафован на 40 тысяч рублей за высказывания в церкви, которые суд счел дискредитацией военных.

Славянский городской суд оштрафовал на 40 тысяч  рублей архиепископа Славянского и Южно-Российского Российской православной церкви (РосПЦ - одна из альтернативных православных юрисдикций. Они признают каноничность РПЦ. Кафедральный собор РосПЦ находится в Славянске-на-Кубани), богослова Виктора Пивоварова за дискредитацию ВС РФ, сообщил сегодня "Коммерсант".

19 февраля 2023 года архиепископ в здании церкви в Славянске-на-Кубани допустил высказывания, дискредитирующие российскую армию. В ходе суда Пивоваров признал вину в полном объеме. Суд не нашел смягчающих вину обстоятельств и оштрафовал его на 40 тысяч рублей, следует из решения, опубликованного на сайте суда.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Супруга блогера Андрея Мельникова из Анапы рассказала о допросе", "Краснодарец оштрафован за срыв плаката с буквой Z", "Адвентистка оштрафована за миссионерство в Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 марта 2023, 18:04

28 марта 2023, 16:19

  • Двое уроженцев Дагестана убиты на Украине

    Амрид Гаджалиев и Абрик Мирзакеримов погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 417 жителей Дагестана.

28 марта 2023, 15:32

  • Эксперты не увидели в обстреле поста ДПС повода для обострения осетино-ингушских отношений

    Нападение на силовиков на границе Северной Осетии и Ингушетии обеспокоило жителей в связи с возможным всплеском террористической активности, однако предпосылок для обострения осетино-ингушских отношений нет, указали общественный деятель Альберт Дарбазанов и блогер Алик Пухаев. Чтобы инцидент не привел к эскалации ситуации, необходимо объективное расследование случившегося и мудрая политика властей двух республик, подчеркнула правозащитница Светлана Ганнушкина*.

28 марта 2023, 14:43

28 марта 2023, 13:58

  • Житель Хасавюрта погиб на Украине

    Житель Хасавюрта Айдамир Тапашев погиб в ходе специальной военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 415 военнослужащих из Дагестана.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи