Священник из Краснодарского края оштрафован за дискредитацию армии

28 марта 2023, 17:15

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Архиепископ из Славянска-на-Кубани оштрафован на 40 тысяч рублей за высказывания в церкви, которые суд счел дискредитацией военных.

Славянский городской суд оштрафовал на 40 тысяч рублей архиепископа Славянского и Южно-Российского Российской православной церкви (РосПЦ - одна из альтернативных православных юрисдикций. Они признают каноничность РПЦ. Кафедральный собор РосПЦ находится в Славянске-на-Кубани), богослова Виктора Пивоварова за дискредитацию ВС РФ, сообщил сегодня "Коммерсант".

19 февраля 2023 года архиепископ в здании церкви в Славянске-на-Кубани допустил высказывания, дискредитирующие российскую армию. В ходе суда Пивоваров признал вину в полном объеме. Суд не нашел смягчающих вину обстоятельств и оштрафовал его на 40 тысяч рублей, следует из решения, опубликованного на сайте суда.

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