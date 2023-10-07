Кубанский священник Виктор Пивоваров задержан силовиками

07 октября 2023, 04:54

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Силовики задержали после обыска священника из Славянска-на-Кубани Виктора Пивоварова, ранее оштрафованного за дискредитацию армии. Его помощника Илью Сигиду арестовали на двое суток за неповиновение требованиям силовиков.

Как писал "Кавказский узел", Славянский городской суд оштрафовал на 40 тысяч рублей архиепископа Славянского и Южно-Российского Российской православной церкви Виктора Пивоварова за дискредитацию вооруженных сил России. 29 марта Пивоваров подтвердил, что сказал во время проповеди в соборе слова, которые суд счел дискредитацией армии. Он решил не обжаловать решение суда.

Архиепископ Славянский и Южно-Российский Российской православной церкви (РосПЦ) Виктор Пивоваров задержан силовиками, пишут 6 октября "Кавказ.Реалии"* со ссылкой на его помощника Иону (Илью Сигиду).

По словам Сигиды, перед задержанием в Свято-Покровско-Тихоновском храме силовики провели обыски, их с архиепископом разделили по разным комнатам. Он заявил, что силовики оказывали на него физическое воздействие, затем он провел ночь в следственном изоляторе, а на следующий день его отвезли в суд. Сигиду обвинили в оказании сопротивления силовикам и отказе предоставить документы. Однако, по его словам, паспорт у него забрали в первые же минуты. Суд признал его виновным в неповиновении и арестовал на двое суток.

Помощник уже вернулся в храм, но так и не знает, где находится Виктор Пивоваров.

Российская православная церковь (РосПЦ) - религиозное объединение неканонического православия русской традиции в России, Белоруссии, на Украине и других странах, в основном на территории бывшего СССР. Не имеет евхаристического общения (совместного проведения литургий) с Московским патриархатом и ни с одной из поместных православных церквей, сообщает "Современная российская энциклопедия".

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