Священник Пивоваров связал свое уголовное дело с посланием верующим

30 декабря 2023, 16:50

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Священник из Славянска-на-Кубани Виктор Пивоваров, обвиненный в дискредитации армии, связал свое уголовное преследование с рождественским посланием верующим.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря стало известно, что архиепископ Российской православной церкви Виктор (Пивоваров) стал обвиняемым по уголовному делу о дискредитации российской армии. Поводом стала его статья с осуждением военной операции на Украине.

В октябре Российская православная церковь (РосПЦ) сообщила, что в Свято-Покровском-Тихоновском храме в Славянске-на-Кубани прошли обыски, которые, по предварительной информации, связаны с повторной дискредитацией армии архиепископом Славянским и Южно-Российским Виктором (Пивоваровым). При этом в сообщении церкви отмечалось, что архиепископ не был задержан и находится в храме.

Уголовное дело возбуждено по статье о повторной дискредитации российской армии (статья 280.3 УК РФ), сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" архиепископ Виктор Пивоваров.

Он пояснил, что дело возбуждено из-за опубликованной им на своем сайте в октябре 2023 года статьи «Ответ на вопрос, волнующий всех сегодня: что есть эта война?». Эта статья была его «рождественским посланием» верующим, сказал священник.

"Дата суда пока не назначена, и это будет решаться после новогодних каникул", - отметил архиепископ, добавив, что сейчас у него нет адвоката, но он находится в поисках защитника.

Статья 280.3 УК РФ предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, в марте Славянский горсуд оштрафовал Виктора Пивоварова на 40 тысяч рублей по административной статье о дискредитации вооруженных сил. 29 марта архиепископ подтвердил, что сказал во время проповеди в соборе слова, которые суд счел дискредитацией армии. Он решил не обжаловать решение суда.

4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Российская православная церковь (РосПЦ) - религиозное объединение неканонического православия русской традиции в России, Белоруссии, на Украине и в других странах, в основном на территории бывшего СССР. Не имеет евхаристического общения (совместного проведения литургий) с Московским патриархатом и ни с одной из поместных православных церквей, сообщает "Современная российская энциклопедия".

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