28 декабря 2023, 15:39

Кубанский священник Виктор Пивоваров обвинен в повторной дискредитации армии

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Архиепископ Славянский и Южно-Российский Российской православной церкви Виктор Пивоваров обвинен в повторной дискредитации армии, поводом для уголовного дела стала опубликованная им статья с осуждением военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", Российская православная церковь (РосПЦ) сообщила, что в Свято-Покровском-Тихоновском храме в Славянске-на-Кубани прошли обыски, которые, по предварительной информации, связаны с повторной дискредитацией армии архиепископом Виктором (Пивоваровым). При этом в сообщении церкви отмечается, что архиепископ не был задержан и находится в храме.

Славянский городской суд оштрафовал на 40 тысяч рублей архиепископа Славянского и Южно-Российского Российской православной церкви Виктора Пивоварова за дискредитацию вооруженных сил России. 29 марта Пивоваров подтвердил, что сказал во время проповеди в соборе слова, которые суд счел дискредитацией армии. Он решил не обжаловать решение суда.

Архиепископ Российской православной церкви Виктор (Пивоваров) стал фигурантом уголовного дела о повторной "дискредитации" российской армии. Поводом стала его статья с осуждением военной операции на Украине, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*

"Теперь у меня не административное, а уголовное дело за повторное нарушение. Так сказал следователь на допросе. Через пару недель обещали провести суд", – привело его слова издание. 

Архиепископ отметил,  что сейчас у него нет адвоката. Во время допроса присутствовал адвокат по назначению, который все время молчал, добавил он.

Российская православная церковь (РосПЦ) - религиозное объединение неканонического православия русской традиции в России, Белоруссии, на Украине и в других странах, в основном на территории бывшего СССР. Не имеет евхаристического общения (совместного проведения литургий) с Московским патриархатом и ни с одной из поместных православных церквей, сообщает "Современная российская энциклопедия".

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Примечание:

"Кубанский священник оштрафован за дискредитацию армии", "Священник из Краснодарского края оштрафован за дискредитацию армии", "Ростовский суд обязал католического священника покинуть Россию".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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