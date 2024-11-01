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13:04, 1 ноября 2024

Священник Пивоваров назвал провокацией сообщение о своей смерти

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Священнослужитель из Славянска-на-Кубани Виктор Пивоваров подвергся сталкингу после начала уголовного преследования по делу о фейках про армию. Его преследователь угрожает, подвергает его оскорблениям в сети и рассылает лживые и провокационные сообщения о нем.

Как писал "Кавказский узел", в октябре священник Виктор Пивоваров прекратил службы в храме в Славянске-на-Кубани, поскольку после травмы - перелома бедренной кости - не может вставать с кровати. Пожилого Пивоварова отказались госпитализировать, рассказал его помощник иеромонах Иона (Илья Сигида).

28 декабря 2023 года стало известно, что архиепископ Российской православной церкви Виктор (Пивоваров) обвинен по уголовному делу о дискредитации армии. Поводом стала его статья с осуждением военной операции на Украине. Пивоваров связал свое уголовное дело с посланием верующим. В январе его дело поступило в Славянский горсуд. 8 апреля он был оштрафован на 150 тысяч рублей. Пивоваров заявил, что не признает себя виновным, но оспорить штраф отказался.

Сообщение о смерти архиепископа Виктора Пивоварова поступило 31 октября на смс-сервис "Кавказского узла". "Сейчас тело владыки находится в морге", - написал автор сообщения, в котором также говорится об обыске, допросе и избиении иеромонаха Ионы.

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Виктор Пивоваров сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что 31 октября ему позвонил неизвестный человек. "Его интересовало, умер ли я? Я ему ответил, что я жив и здоров. На этом разговор был закончен", - рассказал Виктор Пивоваров.

Иеромонах Иона опроверг и остальную информацию, изложенную в сообщении на смс-сервисе "Кавказского узла". "Описываются небылицы, про якобы мое избиение, изъятие компьютеров, смерть Виктора Пивоварова и моем аресте… Все это ложь. Священник действительно поломал ногу, но он жив. Я не задержан, никакие следователи к нам не приходили. Распространенная информация является фейком", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

И Виктор Пивоваров и его помощник пояснили, что с июня 2023 года, когда в отношении Виктора Пивоварова было возбуждено уголовное дело, они стали получать по электронной почте письма от одного и того же человека с проклятиями и пожеланиями смерти. "Мы сначала расстраивались, а потом привыкли и даже смеялись, понимая, что нас пытаются не просто затравить уголовными и административными делами, судебными исками, но еще и воздействовать психически, подсылая этого провокатора", - сказал иеромонах Иона.

По его словам, обращаться в органы они не видят смысла, потому что считают, что человек, сообщивший о смерти Пивоварова, "является провокатором", чьи действия "согласованы со спецслужбами".

Напомним, 27 мая стало известно, что власти Славянска-на-Кубани обратились в суд с требованием обязать Виктора Пивоварова снести Свято-Покровско-Тихоновский храм, где он служит. Они заявили, что храм построен на земельном участке, выделенном для индивидуального жилищного строительства. Пивоваров расценил это требование как продолжение преследований за позицию по отношению к властям. 18 июня горсуд отказал в удовлетворении иска, в июле это решение вступило в силу.

Российская православная церковь (РосПЦ) - религиозное объединение неканонического православия русской традиции в России, Белоруссии, на Украине и в других странах, в основном на территории бывшего СССР. Не имеет евхаристического общения (совместного проведения литургий) с Московским патриархатом и ни с одной из поместных православных церквей, сообщает "Современная российская энциклопедия".

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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