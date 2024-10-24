Дело блогера Гузенко дошло до суда

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Уголовное дело в отношении блогера Егора Гузенко, который критиковал российские власти и главу спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, передано в Кировский районный суд Ставрополья. Слушание назначено на 5 ноября.

Как писал "Кавказский узел", 5 октября блогер Егор Гузенко, автор Telegram-канала "Тринадцатый", был задержан в Новопавловске. Ранее он был объявлен в розыск после того, как уехал в зону военной операции из-под домашнего ареста по делу о хулиганстве. Суд отправил Гузенко под арест до 5 декабря.

В Кировский районный суд поступило уголовное дело по обвинению Гузенко в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса России (применение насилия в отношении представителя власти).

Следствие установило, что Гузенко, находясь на площади имени Ленина в Новопавловске, из недовольства законными требованиями полицейского о снятии с лица маски для идентификации личности, умышленно применил к нему насилие, а именно схватил за китель, оторвал пуговицу и ударил кулаком в лицо, сообщила сегодня в своем телеграм-канале пресс-служба судов Ставропольского края.

Заседание суда по делу Гузенко назначено на 5 ноября.

"Кавказский узел" писал, что после задержания Егора Гузенко авторы освещающих события в зоне боевых действий Telegram-каналов вступились за него, напомнив о его участии в боях, и попросили дать ему возможность отправиться в зону военной операции.

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