Блогер Егор Гузенко задержан на Ставрополье

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Военный блогер Егор Гузенко, который критиковал российские власти и главу спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, задержан сегодня в Новопавловске.

Блогер Егор Гузенко, автор Telegram-канала "Тринадцатый", сообщил о своем задержании. По его словам, он находится в отделе МВД по Кировскому району Новопавловска. «Я впервые приехал домой — и вот так меня встретил родной город», — добавил Гузенко. Он сообщил, что при задержании его избили.

Как следует из видео, опубликованного Mash, блогер лежит на земле, вокруг него собралось не менее семи силовиков. При этом блогер кричит, употребляя нецензурную лексику. Две женщины за кадром обсуждают, что "он сам напрашивался".

Telegram-каналы приводят различные версии задержания Гузенко. Так, Mash пишет, что Гузенко "набросился с кулаками" на сотрудников полиции в ответ на просьбу снять маску во время празднования Дня города на центральной площади Новопавловска.

По данным "Базы", «Тринадцатого» задержали по административной статье об употреблении наркотиков из-за отказа от медосвидетельствования.

В октябре 2021 года Гузенко отправили под домашний арест по делу о хулиганстве. В марте следующего года он нарушил меру пресечения и уехал на военную операции на Украине в качестве добровольца. Из-за этого его объявили в розыск, сообщила сегодня "Медиазона"*.

Ранее блогер критически высказался о словах командира спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майора Апти Алаудинова.

"Кавказский узел" писал, что командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что не будет помогать землякам, добровольно сдавшимся в плен в зоне военной операции. Он назвал сдачу в плен позором для чеченца и предложил бойцам погибнуть в плену.

"Своих нужно вытаскивать, любыми способами, в начале вытащите, а потом разбирайтесь, или я в чем-то не прав?" - написал в своем Telegram-канале Гузенко 15 сентября.

В начале сентября «Тринадцатый» записал несколько видео с критикой российских властей. После этого в канале Гузенко объявили, что его «команда» удалила часть записей, назвав блогера «человеком-бурей» и добавив, что ему нужен «стационар».

По данным на 22.25 мск Telegram-канал Гузенко, на который подписана 301 тысяча человек, продолжает обновляться, утверждается, что его обновляют администраторы.

Егор Гузенко - уроженец Новопавловска Кировского округа, родился 12 июля 1994 года. В своей видеовизитке он рассказывал, что он актер-каскадер и даже успел сняться в фильме «Майор Гром. Чумной доктор». Также он выступал в театре и имеет незаконченное музыкальное высшее, сообщил "Блокнот Ставрополь".

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