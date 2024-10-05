RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:25, 5 октября 2024

Блогер Егор Гузенко задержан на Ставрополье

Егор Гузенко. Фото из его Telegram-канала от 22.09.24, https://t.me/Z13_Separ/32463

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный блогер Егор Гузенко, который критиковал российские власти и главу спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, задержан сегодня в Новопавловске.

Блогер Егор Гузенко, автор Telegram-канала "Тринадцатый", сообщил о своем задержании.  По его словам, он находится в отделе МВД по Кировскому району Новопавловска. «Я впервые приехал домой — и вот так меня встретил родной город», — добавил Гузенко. Он сообщил, что при задержании его избили.

Задержание Гузенко. Стоп-кадр видео "База" от 05.10.24, https://t.me/bazabazon/31885Как следует из видео, опубликованного Mash, блогер лежит на земле, вокруг него собралось не менее семи силовиков. При этом блогер кричит, употребляя нецензурную лексику. Две женщины за кадром обсуждают, что "он сам напрашивался".

Telegram-каналы приводят различные версии задержания Гузенко. Так, Mash пишет, что Гузенко  "набросился с кулаками" на сотрудников полиции в ответ на просьбу снять маску во время празднования Дня города на центральной площади Новопавловска.

По данным "Базы", «Тринадцатого» задержали по административной статье об употреблении наркотиков из-за отказа от медосвидетельствования. 

В октябре 2021 года Гузенко отправили под домашний арест по делу о хулиганстве. В марте следующего года он нарушил меру пресечения и уехал на военную операции на Украине в качестве добровольца. Из-за этого его объявили в розыск, сообщила сегодня "Медиазона"*.

Ранее блогер критически высказался о словах командира спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майора Апти Алаудинова.

"Кавказский узел" писал, что командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что не будет помогать землякам, добровольно сдавшимся в плен в зоне военной операции. Он назвал сдачу в плен позором для чеченца и предложил бойцам погибнуть в плену.

"Своих нужно вытаскивать, любыми способами, в начале вытащите, а потом разбирайтесь, или я в чем-то не прав?" - написал в своем Telegram-канале Гузенко 15 сентября.

В начале сентября «Тринадцатый» записал несколько видео с критикой российских властей. После этого в канале Гузенко объявили, что его «команда» удалила часть записей, назвав блогера «человеком-бурей» и добавив, что ему нужен «стационар».

По данным на 22.25 мск Telegram-канал Гузенко, на который подписана 301 тысяча человек, продолжает обновляться, утверждается, что его обновляют администраторы.

Егор Гузенко - уроженец Новопавловска Кировского округа, родился 12 июля 1994 года. В своей видеовизитке он рассказывал, что он актер-каскадер и даже успел сняться в фильме «Майор Гром. Чумной доктор». Также он выступал в театре и имеет незаконченное музыкальное высшее, сообщил "Блокнот Ставрополь".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесена в реестр иноагентов

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.*

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
23:18, 5 октября 2024
Два бойца из Волгоградской области убиты на Украине
20:41, 5 октября 2024
Военный из Астраханской области убит на Украине
19:49, 5 октября 2024
Кадыров похвалился передачей "Джихад-машин" на нужды военной операции
18:50, 5 октября 2024
Боец со Ставрополья убит в военной операции
14:53, 5 октября 2024
Военнослужащий из Ростовской области убит на Украине
11:00, 5 октября 2024
Контрактник из Астраханской области убит в зоне военной операции
Все события дня
Новости
05 октября 2024, 23:59
Леймоевы раскритиковали встречу Албогачиева с представителями Чечни
05 октября 2024, 23:18
Два бойца из Волгоградской области убиты на Украине
05 октября 2024, 21:40
Зурабишвили призвала сформировать альтернативное правительство
05 октября 2024, 20:41
Военный из Астраханской области убит на Украине
05 октября 2024, 19:49
Кадыров похвалился передачей "Джихад-машин" на нужды военной операции
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
11:31, 27 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
10
Сын миллиардера Бажаева и законы РФ. Замах стулом карается строже, чем битье полковника полиции?
Фото
13:12, 25 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
32
Кадыров спас мне жизнь: Бакальчук о "рейдерском захвате". Кремль по-прежнему молчит?
Все блоги
Справочник
Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Блогеры
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
13:33, 29 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
73
Как быть с цыганами, продававшими краденное в форме "Ахмата"? Понять и простить или иначе?
Фото
11:31, 27 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
10
Сын миллиардера Бажаева и законы РФ. Замах стулом карается строже, чем битье полковника полиции?
Фото
13:12, 25 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
32
Кадыров спас мне жизнь: Бакальчук о "рейдерском захвате". Кремль по-прежнему молчит?
Фото
14:23, 22 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
31
Почему Кремль, МВД, Бастрыкин, не комментируют кровавую попытку "воссоединения" семьи Бакальчуков?
Аналитика
09 сентября 2024, 19:48
В августе 2024 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе зафиксировано не было
09 августа 2024, 11:40
В июле 2024 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано
Темы дня
Конверты для бюллетеней на избирательном участке в Грузии. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла".
05 октября 2024, 17:51
Избирателям из Абхазии и Южной Осетии разрешено голосовать на выборах в парламент Грузии

Представитель властей Грузии сопровождает Рамаза Бегелури после освобождения. Фото: "ИнтерпрессНьюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/163367-sgb-nezakonno-zaderzhannyi-rossiiskimi-okkupatsionnymi-silami-ramaz-begeluri-svoboden
05 октября 2024, 15:52
Житель грузинского села освобожден из тюрьмы в Южной Осетии

Апелляционный суд в Новороссийске. Фото корреспондента "Кавказского узла"
04 октября 2024, 19:23
Суд оставил в силе арест Натальи Федоренко

Флаги Грузии и Евросоюза. Фото: "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru
04 октября 2024, 15:29
Евросоюз прекратил контакты с правительством Грузии

Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Показать больше