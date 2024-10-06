Военкоры вступились за Гузенко

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Освободить задержанного на Ставрополье блогера Егора Гузенко или дать ему возможность отправиться в зону военной операции призвали авторы освещающих события в зоне боевых действий Telegram-каналов, напомнив о его участии в боях.

Как писал "Кавказский узел", военный блогер Егор Гузенко, который критиковал российские власти и главу спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, задержан 5 октября в Новопавловске. Ранее он был объявлен в розыск после того, как уехал в зону военной операции из-под домашнего ареста.

После задержания Гузенко попросил задействовать связи и "помочь вытащить его", следует из видео, которое опубликовано 5 октября в Telegram-канале "Тринадцатый".

В сети появились публикации военкоров и блогеров, которые вступились за Гузенко и потребовали освободить его.

Так, блогер Орлик назвал позорным задержание Гузенко. "Человек воевал 10 лет. Был добровольцем и пошёл воевать в 2014 году. Вернулся в отпуск домой, после чего его задержали, так как на нем был до СВО розыск. Задержан человек, который рядом с парнями воевал во благо нашей страны. <...> Мне кажется, этот инцидент должен быть расследован, вне зависимости от причин задержания. Подобное отношение к бойцам просто позорно", - написал он в своем Telegram-канале.

Офицер в отставке Иван Отраковский заявил, что намерен посодействовать освобождению Гузенко. "Егор "Тринадцатый" отличается правдивостью,резкостью высказываний. Где-то он перегибает, не перегибает, это его мнение. Но то, что он правдив - это факт, если он неправ, он всегда признает. Я за него ручаюсь и поэтому буду делать все, чтобы Егора отпустили и все обвинения с него сняли", - заявил на видео, опубликованном в своем Telegram-канале Иван Отраковский.

Заслуги Гузенко "давно кратно перечеркнули уход из-под ареста", заявил автор Telegram-канала "Донецкий херсонец". Он назвал Гузенко "неоднозначным человеком", который искренне "болеет за свою страну", выразив надежду, что Гузенко скоро вновь "будет в строю".

Военный волонтер Роман Алехин сообщил, что не знаком лично с Гузенко. "Надеюсь, что "Тринадцатому" дадут возможность быстро воспользоваться подписанным на днях Владимиром Путиным законом и пойти на СВО", - написал он в своем Telegram-канале.

Блогер Сабина Карма отметила, что Гузенко "бывает очень горяч и вспыльчив". "Да, бывает высказывает свое отношение к власти и Минобороны РФ. Но обычно обосновывает свои слова. <...> Что страшнее - говорить или замалчивать проблемы на фронте? Не у всех духу хватит сказать все, как думаешь, прилюдно. Он не за спинами или на диване сидя рассуждал. Он воюет и воюет уже давно, насколько известно мне, с 2014 года", - написала она в Telegram-канале "Карма Воины Севера СВО".

Она подчеркнула, что многих осужденных "выпускают искупать вину на СВО и снимают судимости и обвинения". "Он тоже имеет право на искупление и закрытие преследования в отношении него. Даже больше, чем некоторые другие осужденные. Многие повоевали полгода и свалили, а многие уже повторно совершили преступления", - отметила она.

Государство не ведет профилактическую работу с бывшим осужденными, которые побывали в зоне СВО и получили свободу, а уголовники, наводнившие регионы юга России, вновь совершают преступления, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Напомним, 19 марта 2024 года Госдума приняла во втором и в третьем чтениях закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" об особенностях освобождения от уголовной ответственности лиц, призванных на военную службу по мобилизации или в военное время. Поправки касаются подозреваемых и обвиняемых в правонарушениях небольшой и средней тяжести (за исключением отдельных преступлений против общественной безопасности и против основ конституционного строя и безопасности государства), а также осужденных (за исключением тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, основ конституционного строя и безопасности государства и связанные с терроризмом). В случае заключения контракта с ВС РФ дела подозреваемых будут приостановлены, а вид наказания осужденных изменен на условный срок. Контроль за их поведением будет осуществляться командованием воинских частей, говорится в публикации на сайте Госдумы.

24 сентября Госдума приняла сразу в двух чтениях закон о возможности освобождения участников специальной военной операции от уголовной ответственности на стадии суда, сообщил в тот же день "Коммерсант".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot..

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.