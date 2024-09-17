Вербовка осужденных сказалась на криминальной статистике юга России

17 сентября 2024, 02:38

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Государство не ведет профилактическую работу с бывшим осужденными, которые побывали в зоне СВО и получили свободу, а уголовники, наводнившие регионы юга России, вновь совершают преступления, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", осужденных в колониях вербовала для участия в боевых действиях ЧВК "Вагнер", обещая им свободу. В сентябре и октябре 2022 года количество заключенных в российских колониях сократилось беспрецедентно - на 23 тысячи человек, объяснить это можно только вербовкой в ЧВК "Вагнер", указала "Медиазона"* в своем материале от 18 ноября 2022 года. В феврале 2023 года стало известно о гибели в составе ЧВК лидера движения "Сочинская коммуна" Вахтанга Езугбая, осужденного за вымогательство.

С начала текущего года в России зарегистрировано рекордное за 13 лет количество тяжких и особо тяжких преступлений. С января по август их произошло 403 537, следует из данных МВД, на которые ссылается издание "Вёрстка"*.

Больше всего количество тяжких и особо тяжких преступлений выросло в южных и западных регионах страны, а также в Московской области. В Адыгее за январь-август текущего года зафиксировано 1041 преступление, тогда как за последние 15 лет их число никогда не достигало тысячи. В Краснодарском крае за тот же период было совершено 14 932 таких преступления, что является рекордом за 15 лет, а в Ростовской области - 10 491 такое преступление, что является рекордом за 14 лет.

Ранее Научно-исследовательский институт МВД, анализируя состояние преступности в России в 2023 году, отметил, что количество особо тяжких преступлений в 2024 году может вырасти на 7%. При этом в исследовании указан список факторов, которые могут повлиять на эту статистику. К ним относятся: возможное ужесточение санкций, "остроконфликтная ситуация" на Украине и на Ближнем Востоке, терроризм, экстремизм, нелегальная миграция, бедность и закредитованность россиян, инфляция, межнациональные конфликты, коммунальные аварии. Кроме того, к криминогенным факторам МВД относит наращивание объема "черного рынка" оружия и возвращение из зоны боевых действий бывших заключенных.

Согласно последним изменениям в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах России все бывшие заключенные, подписавшие контракт с военным ведомством страны, больше не могут покинуть зону СВО до ее окончания, "если это, конечно, не Герой России или калека, рассказала 16 сентября корреспонденту "Кавказского узла" директор благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям "Русь сидящая" Ольга Романова.

"Если говорить о мотивации, то речь идет только о деньгах. Это самое настоящее наемничество", - считает она.

Понятно, что после возвращения с СВО у этих людей будут проблемы с психикой

«Понятно, что после возвращения с СВО у этих людей будут проблемы с психикой. Нужна будет работа психологов и психиатров, чтобы купировать этот военный синдром. Эти люди не будут себя чувствовать на свободе, как на свободе. Куда он пойдет? Ни родственников, ни имущества?" - задается вопросом Романова.

Астраханский политолог Михаил Долиев заявил корреспонденту "Кавказского узла", что заключившие контракт уголовники, не отбывшие установленные судом сроки, чувствуют свою безнаказанность.

"[Его] еще будут чествовать, кругом будет уважение и почет, [...] его наградят орденом, женщины будут любить, как "защитника родины", получит массу адреналина. Так еще и срок простят в итоге. Мало того, люди возвращаются к своей настоящей природе, корням и традициям. Мужчина - защитник человеческой стаи и добытчик. Сплошные плюсы <...> В приоритете каждой наемной армии необходимо заранее, как можно больше мобилизовывать таких прирожденных специалистов. Просто не нужно освобождать зеков до окончания войны, чтобы они, возвращаясь к мирной жизни, не применяли свое искусство на гражданских", - заметил политолог.

На вопрос корреспондента, к каким процессам такая ситуация может привести, Долиев заметил, что "ни к каким процессам не приведет". "Разве что в России будут скрывать криминальную статистику. Люди будут помалкивать, как это принято при тоталитарной диктатуре", - предупредил Михаил Долиев.

Исполнительный директор фонда "В защиту прав заключенных"* Валентин Богдан отметил, что у многих участников боевых действий "сломана психика".

Чувство несправедливости и общего равнодушия к судьбе бывшего зека-ветерана войны может привести его к рецидиву

"Война приводит психику людей - и не только бывших зеков, но и у обычных граждан - к появлению у них так называемого "афганского синдрома". И не нарушавшие ранее закон граждане возвращаются с войны озлобленными, с массой психологических травм и с чувством творящейся вокруг несправедливости. Например, боевые суммы одни, а лежит он с ранением - за эти месяцы получает совсем незначительные суммы. И так далее. Такое чувство несправедливости и общего равнодушия к судьбе бывшего зека-ветерана войны может привести его к рецидиву", - сказал правозащитник.

Богдан отметил, что государство не решило до конца вопросы социализации людей, возвращающихся с боевых действий, вопросы профилактической работы с ними. Особенно такая работа необходима, по его мнению, с людьми, ранее отбывавшими наказание в колониях. "На реализацию этих целей необходимы огромные финансовые средства. Должна быть выстроена эффективная система профилактической работы с этими людьми и их социализации. Тут должен работать целый штат не только психологов, но и психиатров. Это вопрос не просто справедливости, но и безопасности общества", - заявил Валентин Богдан.

При этом он заметил, что к нему стали обращаться бывшие заключенные, вернувшиеся с фронта, совершившие вновь преступления и вновь пытающиеся заключить контракт с армией. По словам Богдана, "их теперь не всех берут опять на СВО, и люди жалуются на это".

Юрист Сергей Иващенко пояснил корреспонденту, что, согласно пункту 5.1 статьи 34 федерального закона №53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Заключение контракта о прохождении военной службы), в период мобилизации, в период военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы в вооруженных силах РФ может быть заключен гражданами, имеющими судимость.

19 марта 2024 года Госдума приняла во втором и в третьем чтениях закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" об особенностях освобождения от уголовной ответственности лиц, призванных на военную службу по мобилизации или в военное время. Поправки касаются подозреваемых и обвиняемых в правонарушениях небольшой и средней тяжести (за исключением отдельных преступлений против общественной безопасности и против основ конституционного строя и безопасности государства), а также осужденных (за исключением тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, основ конституционного строя и безопасности государства и связанные с терроризмом). В случае заключения контракта с ВС РФ дела подозреваемых будут приостановлены, а вид наказания осужденных изменен на условный срок. Контроль за их поведением будет осуществляться командованием воинских частей, говорится в публикации на сайте Госдумы.

"Но тут имеется исключение. На контракт не могут рассчитывать преступники, совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, изнасилования и иные преступления сексуального характера, осужденные за незаконный экспорт вооружений, за контрабанду, теракты, захваты заложников, за организацию незаконных вооруженных формирований, за разглашение гостайны, за незаконную продажу ядерных материалов. В этот список также входят такие "экзотические" преступления как неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру и шпионаж. Есть и другие преступления, которые закрывают заключенным двери в военкоматы", - сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист отметил, что недавно была утверждена законодательная инициатива депутатов Государственной думы, которые в марте этого года предложили дать возможность заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор. Для этого были внесены изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. "13 августа Пленум Верховного суда принял постановление о внесении в Госдуму проекта поправок в статью 78.1 УК РФ и в УПК РФ, направленного на совершенствование правового механизма приостановления в отношении лиц, заключивших контракт с военным ведомством, производства по уголовному делу, освобождения их от уголовной ответственности, а также освобождения от наказания в судебных стадиях производства по делу в случае их службы в зоне СВО", - сказал юрист.

Иващенко пояснил, что Уголовный кодекс, например, дополнили новой статьей 78.1, согласно которой для бывших уголовников "дорогой к свободе" и погашению судимости могут быть боевые государственные награды. "И вишенка на торте: все эти нормы могут вступить в силу в отношении подозреваемых и обвиняемых на досудебной стадии производства по уголовному делу, а также применительно к осужденным, отбывающим наказание", - отметил Сергей Иващенко.

"Если говорить по сути проблемы, я вижу тут попытку утилизировать криминалитет страны в боях на Украине. Как правило, бывших зэков отправляют в штурмовые отряды, потери в которых колоссальные", - высказал свое предположение юрист.

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