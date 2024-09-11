Бывший боец ЧВК "Вагнер" осужден в Адыгее

11 сентября 2024, 00:10

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Суд в Адыгее приговорил к 10 годам и шести месяцам колонии ранее судимого бывшего бойца ЧВК "Вагнер" за разбой и избиение двух человек, один из которых умер.

Гиагинский районный суд признал виновным 36-летнего жителя станицы Дондуковской, бывшего бойца ЧВК "Вагнер" в попытке ограбить чужой дом. При этом, по версии суда, он избил двух его жильцов, один из которых умер, говорится на сайте суда.

По версии следствия и суда, ранее судимый мужчина, которого в пресс-релизе суда называют Ш., 6 марта вместе с двумя знакомыми проник в жилой дом и стал требовать у находящихся там мужчины и женщины деньги. Когда они отказались, он стал избивать их, мужчину он бил деревянным брусом, который нашел во дворе. Пострадавший, получивший множественные травмы, умер в больнице. Женщина получила травму "в виде ушибленной раны лобной области, которая не влечет за собой причинение вреда здоровью", указано в пресс-релизе.

Суд признал его виновным в разбое (часть 4 статьи 162 УК) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 111 УК), и приговорил к 10 годам и шести месяцам заключения и штрафу в 10 тысяч рублей.

При этом суд признал смягчающими обстоятельствами медаль "За отвагу" и награду "За взятие Бахмута", благодарственное письмо от руководства ЛНР и "болезненное состояние психики". Отягчающим обстоятельством суд счел совершение преступлений в состоянии опьянения, следует из сообщения от 9 сентября.

В картотеке Гиагинского районного суда Адыгеи есть дело с таким же набором статей. Подсудимому, Сергею Шеншину, вынесли приговор 9 августа, пишет "Медиазона"*.

Шеншин ранее был осужден в 2021 году по делу об уклонении от административного надзора (часть 1 статьи 314 УК), краже (часть 2 статьи 158 УК), управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (статья 264.1 УК) и грабеже (часть 2 статьи 161 УК). Ранее его также судили по делам о краже и разбое, говорится в сообщении от 10 сентября.

"Кавказский узел" также писал, что бывший боец ЧВК "Вагнер" из поселка Яблоновского обвиняется по делу об избиении знакомого, который умер от полученных травм. Обвиняемый требовал освободить его под домашний арест с учетом участия в военной операции на Украине, но Верховный суд Адыгеи оставил в силе отказ изменить меру пресечения.

Осужденных за тяжкие преступления, не отбывших сроки, вербовала для участия в боевых действиях ЧВК "Вагнер", обещая им свободу. Один из бойцов, Павел Николин, заключенный уфимской колонии, в декабре был задержан после стрельбы в полицейских в Новошахтинске. Стрельбу по полицейским он объяснил тем, что перепутал их с украинскими военными. Николин был приговорен к шести годам и 11 месяцам колонии, суд признал его виновным в вооруженном нападении на полицейских в Новошахтинске, апелляционный суд отправил дело на повторное рассмотрение.

В сентябре и октябре 2022 года количество заключенных в российских колониях сократилось беспрецедентно - на 23 тысячи человек, объяснить это можно только вербовкой в ЧВК "Вагнер", указала "Медиазона"* в своем материале от 18 ноября 2022 года. В феврале 2023 года стало известно о гибели в составе ЧВК лидера движения "Сочинская коммуна" Вахтанга Езугбая, осужденного за вымогательство.

19 марта 2024 года Госдума приняла во втором и в третьем чтениях закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" об особенностях освобождения от уголовной ответственности лиц, призванных на военную службу по мобилизации или в военное время. Поправки касаются подозреваемых и обвиняемых в правонарушениях небольшой и средней тяжести (за исключением отдельных преступлений против общественной безопасности и против основ конституционного строя и безопасности государства), а также осужденных (за исключением тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, основ конституционного строя и безопасности государства и связанные с терроризмом). В случае заключения контракта с ВС РФ дела подозреваемых будут приостановлены, а вид наказания осужденных изменен на условный срок. Контроль за их поведением будет осуществляться командованием воинских частей, говорится в публикации на сайте Госдумы.

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