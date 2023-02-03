Лидер "Сочинской коммуны" погиб на Украине

03 февраля 2023, 23:32

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Вахтанг Езугбая, осужденный по делу о вымогательстве, погиб на Украине, куда отправился из мест лишения свободы, заключив контракт с ЧВК "Вагнер". Власти города не оказали помощи семье погибшего, рассказали родные Вахтанга.

Как писал "Кавказский узел", лидер движения "Сочинская коммуна" Вахтанг Езугбая был арестован 24 мая 2020 года по подозрению в вымогательстве у предпринимателя. 12 июня 2020 года суд арестовал по этому же делу юриста движения Николая Щербакова. В сентябре 2021 года суд признал их виновными в вымогательстве и приговорил ик четырем годам и пяти с половиной годам заключения соответственно. Защита обвиняемых считает, что Езугбая и Щербаков невиновны, а стали лишь жертвой преследования за борьбу с коррупцией в городе.

3 февраля из ростовского морга в Сочи было доставлено в гробу тело Вахтанга Езугбая, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" рассказал его отчим Валерий.

В распоряжении "Кавказского узла" имеется справка о смерти Вахтанга Езугбаи от 30 января. Она выдана в Ростове-на-Дону. В ней указано, что Езугбая умер в городе Артемовск в ДНР 22 января от "острой массовой кровопотери" - осколками от взрыва были повреждены кровеносные сосуды тазобедренного сустава.

По словам отчима, сегодня дома у Вахтанга с ним простились родные и близкие. Похоронен он будет 4 февраля на Барановском кладбище.

Отчим Вахтанга Езугбаи подчеркнул, что "семье очень неприятно, что по Telegram-каналам распространена информация о том, что Вахтанг ушел воевать из-за денег, чтобы помочь семье" или чтобы быстрее освободиться из заключения. "Он ушел воевать за Родину и подписал контракт с ЧВК "Вагнер" на полгода, хотя ему и так оставалось до выхода из тюрьмы несколько месяцев. Срок заключения был до 22 мая. Власти нам не звонили и ничего не предлагали. И нам от них ничего не надо", - сказал отчим. По его словам, решение отправиться на Украину Вахтанг принял самостоятельно.

Мать Вахтанга Езугбая, Анжела Кварчия, сообщила, что Вахтанг отправился на Украину в сентябре 2022 года. "Вахтанг должен был вернуться домой в мае 2023 года и не дожил до возвращения всего три месяца", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В 2019 году суд Центрального района Сочи удовлетворил иск мэрии и постановил выселить проживающую в общежитии по улице Донская семью Анжелы Кварчии из двух комнат, которые она самовольно заняла из-за стесненных жилищных условий. Кварчия заявила тогда, что обжалует решение суда и потребует признать ее право на жилье.

Анжелы Кварчия рассказала, что надеялась, что Вахтанг поможет с оформлением жилья в Сочи. По ее словам, она до сих пор даже не смогла узаконить маленькую комнату, выделенную ей в 90-х годах.

Второй сын Анжелы Кварчия, Нодар, ранее избитый полицейскими в Сочи, отбывает наказание, он осужден за убийство. По мнению матери, приговор вынесен незаконно.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 84 уроженцев Кубани. Всего с начала военной операции на 23.20 мск 3 февраля подтверждена гибель на Украине не менее 1288 жителей юга России, в том числе 752 жителей СКФО и 536 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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