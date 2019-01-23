Суд выселил семью инвалида из общежития в Сочи

23 января 2019, 05:31

Суд Центрального района Сочи удовлетворил иск мэрии и постановил выселить проживающую в общежитии по улице Донская семью Анжелы Кварчии из двух комнат, которые она самовольно заняла из-за стесненных жилищных условий. Кварчия заявила, что обжалует решение суда и потребует признать ее право на жилье.

Как писал "Кавказский узел", сын Анжелы Кварчии, координатор общественного движения "Сочинская коммуна" Вахтанг Езугбая, 4 октября 2018 года был вызван в полицию и арестован. Незадолго до этого он сходил на прием в мэрию для решения жилищных проблем, рассказала мать активиста. Поведение Езгубаи на приеме граждан выходило за рамки общественного порядка, сказал представитель администрации Сочи.

Сообщение о том, что власти Сочи по суду выселяют жильцов из комнат в общежитии, поступило 22 января на sms-сервер "Кавказского узла". "Помогите нам. Администрация через суд заберёт комнаты в общежитии у граждан", - написал автор сообщения.

Суд Центрального района города Сочи 22 января рассмотрел иск мэрии о выселении из двух комнат общежития по улице Донской инвалида Анжелы Кварчии и двух ее сыновей с семьями, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Общежитие и две комнаты в нем, которые семьи сыновей Анжелы Кварчии заняли вместе с ее внуками, были бесхозными, их никто не использовал", - рассказал в суде представлявший интересы Кварчии Эдуард Здвижков. Он обратил внимание суда и прокурора на то, что мэрия оформила в собственность и взяла на баланс комнаты, из которых выселяет семью Кварчия, только в октябре 2018 года.

В марте 2018 года жильцы общежития по улице Донской в Сочи провели собрание, на котором пожаловались, что после приватизации комнат они не смогли добиться от властей капитального ремонта здания. Жильцы потребовали у властей забрать обратно приватизированное жилье. Впоследствии выяснилось, что права на отдельные комнаты в этом ведомственном доме мэрия оформила только в октябре 2018 года, а затем власти потребовали выселить из них жильцов.

Анжела Кварчия зарегистрирована в одной из комнат в общежитии, но фактически занимает еще две, которые с 3 октября 2018 года являются муниципальной собственностью, рассказал на заседании суда представитель мэрии. Он попросил забрать у нее эту жилплощадь, суд принял решение удовлетворить требование мэрии.

В течение месяца, до 22 февраля, стороны могут обжаловать судебное решение, сказал судья Сергей Качура.

После судебного заседания Анжела Кварчия рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что подаст апелляцию, а также иск о признании ее права на данные комнаты.

"В комнате на 16 квадратах в общежитии... выросли двое моих сыновей, женились, привели невесток. У них родились дети", - сказала она. В результате в одной комнате пришлось ютится семи жильцам, пояснила Кварчия. "Разные семьи с малолетними детьми и я, тяжело больная. На очередь стать нереально. Над нами просто издевались, требуя разные справки в квартирно-правовой службе. Причем данные справки стоят денег", - пожаловалась она.

Напомним, 21 января суд Центрального района города Сочи по иску мэрии принял решение выселить домкома 80-квартирного общежития по улице Донской Ирину Рождественскую из двух комнат, признав их самовольно занятыми.