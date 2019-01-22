Мэрия Сочи забрала у жительницы общежития две комнаты

22 января 2019, 03:45

Суд Центрального района города Сочи по иску мэрии выселил домкома 80-квартирного общежития по улице Донской Ирину Рождественскую из двух комнат, признав их самовольно занятыми. По ее словам, занять пустующие комнаты ее вынудили стесненные жилищные условия. Жильцы общежития имеют право требовать передать комнаты в собственность, считает адвокат Михаил Охрименко. По его словам, они более 15 лет пользуются пустующими комнатами, тогда как право собственности на них мэрии возникло только в октябре прошлого года.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2018 года жильцы бывшего общежития по улице Донской в Сочи провели собрание, на котором пожаловались, что после приватизации комнат не смогли добиться от властей капитального ремонта здания. Они потребовали у властей забрать обратно приватизированное жилье.

21 января суд Центрального района города Сочи рассмотрел иск мэрии о выселении из двух комнат 80-квартирного общежития по улице Донской домкома Ирины Рождественской. Она рассказала суду, что стоит с семьей в очереди на жилье с 1994 года, но ее очередь не продвинулась ни на одного человека. Комнаты в общежитии, по ее словам, она заняла самовольно, так как они годами пустовали и не были никому нужны, передает из зала суда корреспондент "Кавказского узла".

Она рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что пятиэтажное общежитие на улице Донской было построено 54 года назад. Его заселяют сотрудники завода железобетонных конструкций.

"Комнаты в общежитии выдавались как временное жилье. Основаниями для вселения являлись ордера на койко-место, выдаваемые ведомственным профсоюзом строителей. Данные специалисты затем становились на очередь нуждающихся, и их расселяли в отдельные квартиры", - рассказала Рождественская.

По ее словам, после распада СССР работники, так и не получив жилья, остались в общежитии и начали приватизировать комнаты.

Она рассказала, что ее семья из пяти человек занимала одну комнату площадью 18 квадратных метров с 1994 года.

"У меня вырос сын. Он женился, появились дети. Очередь (на жилье) не двигается. Что нам оставалось делать?", - задается вопросом Рождественская, поясняя, что заняла самовольно комнаты в общежитии, так как ее жилищный вопрос не решается властями.

На суде интересы Ирины Рождественской представлял лидер общественного движения "Сочинская коммуна" Вахтанг Езугбая.

Он призвал судью разобраться в причинах самовольного заселения. "Но судья не стал меня даже слушать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В октябре 2018 года Вахтанг Езугбая был арестован на пять суток за спор с чиновниками о праве на жилье.

"Мэрия подала в суд еще пять исков на выселение жильцов, которые самовольно заняли другие пустующие комнаты в этом общежитии", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главы администрации Центрального района города Сочи Артур Рогонян.

По его словам, в общежитии всего было самовольно занято восемь помещений, на которые у мэрии 3 октября 2018 года возникло право собственности.

В суде представитель мэрии по доверенности Сергей Габриэлов рассказал, что квартиры № 327 и № 335, которые самовольно заняла Ирина Рождественская, "принадлежат на праве собственности муниципальному образованию город-курорт Сочи" и "относятся к муниципальному жилищному фонду социального использования". Он заявил суду, что никаких оснований для предоставления дополнительной площади Ирине Рождественской вне очереди нет.

Габриэлов попросил выселить Рождественскую и других лиц из двух комнат.

Судья удалился для вынесения решения, вернулся через несколько минут и сообщил, что "иск удовлетворен".

"Решение получите через пять суток. Обжаловать можете в течение месяца", - пояснил судья.

"На 22 января назначено следующее дело по выселению из комнат данного дома", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник суда.

Ирина Рождественская заявила, что намерена обжаловать решение суда. Она считает, что ее жилищные права нарушены.

По мнению адвоката Михаила Охрименко, жильцы были вынуждены занять комнаты, так как администрация города годами не решает жилищные проблемы сочинцев.

"Однако суд подошел формально к жилищной проблеме людей и не обратил внимания, что данный дом был построен полвека назад, а право собственности у муниципалитета на данные квартиры возникло только в октябре прошлого года, что говорит о том, что все эти годы данное общежитие было просто бесхозяйным. Комнаты пустовали, и люди, проживающие в общежитие и нуждающиеся в жилье, просто были вынуждены взять бесхозяйную вещь в свои руки согласно статьи 225 ГК РФ", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен, либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности на которую собственник отказался... По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь", - говорится в пунктах 1 и 3 статьи 225 главы 14 Гражданского кодекса Российской Федерации.

"Если люди давно живут в этом доме, а именно более 15 лет пользуются бесхозяйными комнатами и обеспечивали их сохранность, то в силу статьи 234 ГК РФ они имеют право требовать передать им в собственность данное имущество. Однако в каждом отдельном случае надо доказывать это право, исходя из времени событий", - отметил адвокат.