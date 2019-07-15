Лидер "Сочинской коммуны" пожаловался на избиение брата

15 июля 2019, 04:38

Лидер "Сочинской коммуны" Вахтанг Езугбая связал избиение старшего брата с деятельностью движения.

"Мой старший брат Нодар ушел с друзьями на выходные по своим делам и вечером не вернулся домой. Мы заволновались. Его почти сутки не было дома, чего раньше никогда не было", - рассказал лидер общественного движения "Сочинская коммуна" Вахтанг Езугбая 15 июля корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, ему поступило сообщение на телефон от неизвестных, в котором говорилось, что его брат жестоко избит в ночь с 13 на 14 июля.

По мнению активиста, нападение на брата может быть связано с деятельностью "Сочинской коммуны", в частности, с проверкой аптек, которые торгуют запрещенными препаратами.

Вместе с его братом были избиты и его друзья, причем один из них госпитализирован со сломанной челюстью, рассказал также Езугбая.

«Я опасаюсь, что моему брату повредили внутренние органы и сделали его инвалидом... И я считаю это нападение не случайным», - отметил лидер "Сочинской коммуны".

Дежурный полиции Центрального района сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что "за хулиганство 14 июля были задержаны трое 30-летних парней у парка Ривьера". "Суд признал их виновными и назначил арест", - рассказал дежурный. По его словам, Нодар Езугбая находится в ИВС (изоляторе временного содержания).