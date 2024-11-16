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06:21, 16 ноября 2024

Гузенко подписал контракт с Минобороны

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Блогер Егор Гузенко, который критиковал российские власти и главу спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, подписал контракт с Минобороны России, он отпущен из-под стражи.

Как писал "Кавказский узел", 5 октября блогер Егор Гузенко, автор Telegram-канала "Тринадцатый", был задержан в Новопавловске. Ранее он был объявлен в розыск после того, как уехал в зону военной операции из-под домашнего ареста по делу о хулиганстве. Суд отправил Гузенко под арест до 5 декабря. В конце октября стало известно, что дело Гузенко передано в суд.

Военный блогер Егор Гузенко подписал контракт с министерством обороны России, пишет 15 ноября "Лента.ру".

Уголовное дело против Гузенко приостановлено, он освобожден из-под стражи. В настоящее время блогер ждет отправки в зону проведения специальной военной операции, информирует РБК.

Сообщение о освобождении опубликовал и телеграм-канал "Суды Ставропольского края". В нем, впрочем, имя блогера не приводится, он упомянут как "подсудимый Г." "Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении гр. Г. отменена, он освобожден из-под стражи и передан уполномоченному должностному лицу Министерства обороны Российской Федерации", - пишет телеграм-канал.

"Кавказский узел" писал, что после задержания Егора Гузенко авторы освещающих события в зоне боевых действий Telegram-каналов вступились за него, напомнив о его участии в боях, и попросили дать ему возможность отправиться в зону военной операции.

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Автор: "Кавказский узел"

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