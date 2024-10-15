Жена Афгана Садыгова заявила о стремительном ухудшении его состояния

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Азербайджанский журналист Афган Садыгов к 25-му дню голодовки, которую он проводит в тюремной больнице в Грузии, похудел более чем на 20 килограммов и крайне слаб, такое состояние при прошлой голодовке у него было к сотому дню отказа от пищи. Несмотря на это, он намерен продолжить акцию протеста, сообщила его жена.

Как писал "Кавказский узел", 7 октября стало известно, что руководитель азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афган Садыгов, который с 20 сентября проводил голодовку в грузинском СИЗО, утратил способность передвигаться без посторонней помощи. В ночь на 8 октября он был отправлен в тюремную больницу, хотя до этого отказывался от госпитализации. 14 октября, на 24-е сутки голодовки упал в обморок, но и после этого отказался прекращать свою акцию протеста, сообщила супруга арестованного.

4 августа суд в Тбилиси по ходатайству Азербайджана и прокуратуры Грузии отправил под арест Афгана Садыгова. Защита обжаловала арест журналиста и просила выпустить его под залог, но суд отказал в этом. Садыгов обратился в грузинский департамент по вопросам миграции с просьбой о международном убежище, однако 16 сентября получил отказ.

Жена Афгана Садыгова Севиндж Садыгова 15 октября встретилась с мужем в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы Грузии.

"Мы общались через стеклянную перегородку. Афган от слабости с трудом дошел до места встречи. Он выглядел очень плохо. Афган в результате голодовки сильно истощен. До начала акции он весил 91 килограмм, сейчас – 70 кг. Он говорил путано, сбивался. Когда он в Азербайджане, голодал в тюрьме в таком состоянии он находился на 100-й день голодовки. Кровяное давление у него уже постоянно низкое, вчера оно опустилось до 90 на 60", - рассказала С.Садыгова.

По ее словам, журналист пожаловался на проблемы с гигиеной.

"Афган уже длительное время не может купаться. Сам он очень слаб. Ему не у кого попросить помощи. Сокамерник тоже голодает, он в еще худшем состоянии", - сказала С.Садыгова.

На вопрос оказывается ли медицинская помощь журналисту, она ответила так:. "Вчера Афган упал в обморок. У него взяли анализы на кровь. Но пока результатов нет. Врачи ему настоятельно рекомендует прекратить голодовку, потому что для него она смертельно опасна. Я вновь просила его остановить голодовку. Но, он сказал, что не намерен прекращать голодовку. Афган сказал, что если выдадут Азербайджану, он и в Баку будет продолжать акцию. Если в Грузии голодовка не дает результата, то в Азербайджане вообще не будет реакции. Фактически Афгана незаконно преследуя, обрекают на смерть", - сказала.Садыгова.

Она отметила, что 16 октября истекает срок подачи жалобы на отказ в предоставлении Садыгову убежища в Грузии.

"Сегодня адвокат принес Афгану документы на подпись для подачи жалобы в суд. Но адвоката не пускали. Ему говорили, что дескать там очередь. Но после того, как я подняла шум, что дело Афгана политическое и они намеренно препятствуют адвокату, защитника пропустили к Афгану. Завтра жалоба будет представлена в суд", - отметила Садыгова.

Садыгов переехал в Грузию вместе с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал тогда корреспонденту "Кавказского узла", что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана".

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