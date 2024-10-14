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18:26, 14 октября 2024

Афган Садыгов после обморока в тюремном госпитале продолжил голодовку

Афган Садыгов. Фото: https://oxu.az/ru/obshestvo/azerbajdzhanskij-zhurnalist-zaderzhan-v-gruzii

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанский журналист Афган Садыгов, содержащийся под стражей в Грузии, на 24-е сутки голодовки упал в обморок, но и после этого отказался прекращать свою акцию протеста, сообщила супруга арестованного.

Как писал "Кавказский узел", 7 октября стало известно, что руководитель азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афган Садыгов, который с 20 сентября проводил голодовку в грузинском СИЗО, утратил способность передвигаться без посторонней помощи. В ночь на 8 октября он был отправлен в тюремную больницу, хотя до этого отказывался от госпитализации.

Афган Садыгов переехал в Грузию с семьей в декабре 2023 года для лечения, а затем решил остаться там в связи с усилившимися в Азербайджане репрессиями против правозащитников и журналистов. 17 июля грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину, а 4 августа суд в Тбилиси по ходатайству Азербайджана и прокуратуры Грузии отправил Садыгова под арест. Садыгов обратился в грузинский департамент по вопросам миграции с просьбой об убежище, но 16 сентября получил отказ.

Афган Садыгов сегодня упал в обморок в лечебном учреждении пенитенциарной службы Грузии, сообщила его супруга.

«Афган сегодня около 16:00 позвонил и сообщил, что сегодня утром, когда пытался подняться с койки, чтобы выпить воды, упал в обморок. Когда Афган пришел в себя, он лежал на койке, над ним стояли медработники. Им удалось его вернуть в сознание. Медработники взяли у него кровь на анализ. Врачи настоятельно рекомендовали ему не подниматься без посторонней помощи. Однако проблема в том, что в палате тюремного госпиталя с Афганом находится другой заключенный, который дольше моего мужа голодает и находится в еще более тяжелом положении и сам нуждается в посторонней помощи», - рассказала Садыгова.

Супруга арестованного журналиста напомнила, что Афган Садыгов во время тюремного заключения в Азербайджане два года назад уже голодал 242 дня. "Его под конец уже принудительно кормили через трубку. После освобождения он проходил медицинские обследования, и врачи настоятельно рекомендовали ему не только не проводить голодовок, но и не сидеть даже на диетах. Однако Афган неумолим и намерен продолжать голодовку до конца. Он сказал, что жизнь ему без свободы не нужна», - рассказала Севиндж Садыгова.

Женщина выразила тревогу за здоровье и жизнь мужа. «Эта голодовка может убить Афгана. Вот так в странах, где суды работают не по законам, а по заказу, людей обрекают на смерть. Очень жаль, что власти Грузии исполняют политический заказ азербайджанского режима», - сказала Садыгова.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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