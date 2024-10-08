RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:04, 8 октября 2024

Афган Садыгов госпитализирован в тюремную больницу

Афган Садыгов. Фото: https://oc-media.org/ru/v-azerbayodzhane-za-vymogatelstvo-arestovany-redaktory-novostnykh-sayotov/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководитель азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афган Садыгов сегодня ночью в тяжелом состоянии был доставлен в тюремную больницу из-за ухудшения состояния здоровья после голодовки, которую он проводил в грузинском СИЗО против своего заключения под стражу, сообщили его близкие.

Как информировал "Кавказский узел", 7 октября стало известно, что руководитель азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афган Садыгов, который с 20 сентября проводил голодовку в грузинском СИЗО, утратил способность передвигаться без посторонней помощи.

4 августа суд в Тбилиси по ходатайству Азербайджана и прокуратуры Грузии отправил под арест Афгана Садыгова. Защита обжаловала арест журналиста и просила выпустить его под залог, но суд отказал в этом. Садыгов обратился в грузинский департамент по вопросам миграции с просьбой о международном убежище, однако 16 сентября получил отказ.

Сегодня ночью состояние здоровья Афгана Садыгова резко ухудшилось, сообщила его жена Севиндж Садыгова. "Было уже после полуночи, мне позвонили. Это был сотрудник СИЗО, где содержится Афган. Он сообщил, что Афгану стало совсем плохо и его увезли в больницу пенитенциарной системы. Я спросила, когда его смогу увидеть, мне ответили, что когда Афгану станет лучше", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее Садыгов отказывался от госпитализации. На этом фоне сообщение о том, что он помещен в тюремную больницу может означать, что его увезли туда в бессознательном состоянии, предположила она. "Или ему было настолько плохо, что он не мог возражать", – добавила Севиндж Садыгова.

Она отметила, что не располагает другой информацией о состоянии здоровья мужа. "Я уже говорила, что голодовка его может убить. Но, когда закон не работают, справедливости нет, у человека не остается другого выхода для борьбы, как прибегать к голодовке", – сказала Садыгова.

Адвокат Дмитрий Нозадзе подтвердил информацию о госпитализации Афгана Садыгова. Он уточнил, что встретился сегодня с подзащитным в тюремной больнице. "Садыгов был доставлен в медицинское учреждение. Самочувствие его слабое. Он находится под постоянным наблюдением врачей. Они сочли целесообразным оставить его в этом учреждении", – сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Садыгов был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, сообщила директор НПО "Центр социальной солидарности" Тамта Микеладзе. "Негуманно то, что происходит с этим честным журналистом и его семьей. <…> Важно, чтобы наша общественность проявляла единодушно солидарность с семьей Садыговых", – написала сегодня на своей странице в соцсети Facebook* Милекелазде, пост которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, Афган Садыгов 20 сентября объявил голодовку в тбилисском изоляторе в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище.

Садыгов переехал в Грузию вместе с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал тогда корреспонденту "Кавказского узла", что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Галина Готуа, Фаик Меджид

источник: корреспонденты "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
08 октября 2024, 13:30
Создание палестинской автономии в Чечне удивило аналитиков
Мансур Жабраилов. Фото: naslednik_firdawsa / Telegram
08 октября 2024, 12:07
Ролики Мансура Жабраилова остались доступны в соцсетях
Козий рынок. Фото корреспондента "Кавказского узла"
08 октября 2024, 11:14
Условия на рынке в Хасанье дали повод для критики властей
Алексей Копайгородский. Фото : предоставлено пресс-службой мэра Сочи
08 октября 2024, 10:21
Суд наложил арест на имущество семьи Копайгородского
08 октября 2024, 09:27
Гаджимагомедов ответил на обвинение о взятках бриллиантами
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
17:29, 7 октября 2024
Ветер с Апшерона
5
О подушках в ЮК
Фото
18:12, 6 октября 2024
Ветер с Апшерона
7
Только нарышкинской помощи нам не хватало
Фото
08:14, 5 октября 2024
Ветер с Апшерона
3
Ничто кроме совести не мешает, если она есть
Все блоги
Справочник
Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Тбилисоба. 2022 год. Скриншот https://youtu.be/7ImJ3wFJibc Тбилисоба

Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Блогеры
Фото
17:29, 7 октября 2024
Ветер с Апшерона
5
О подушках в ЮК
Фото
17:10, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
13
Если Грузинская Мечта уверенно победит 26 октября, президент Зурабишвили уйдет с позором?
Фото
21:34, 6 октября 2024
Ветер с Апшерона
За год ни одного факта о "наемниках"
Фото
18:12, 6 октября 2024
Ветер с Апшерона
7
Только нарышкинской помощи нам не хватало
Фото
16:23, 6 октября 2024
BERG...man Tbilisi
18
Власти Грузии о приоритете целостности страны, конфедерации и НАТО в обмен на территории?
Аналитика
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
09 сентября 2024, 19:48
В августе 2024 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе зафиксировано не было
Темы дня
Мансур Жабраилов. Фото: naslednik_firdawsa / Telegram
08 октября 2024, 12:07
Ролики Мансура Жабраилова остались доступны в соцсетях

Фамиль Халилов. Скриншот видео Meydan TV https://www.youtube.com/watch?v=exZkjbxMWw0
07 октября 2024, 16:58
Поощрение Фамиля Халилова в изоляторе обнадежило его близких

Портрет Анны Политковской. Скриншот видео Андрей Флор https://www.youtube.com/watch?v=Z83XAV7kE5k
07 октября 2024, 13:59
Активисты во Владивостоке почтили память Анны Политковской

Абдулмумин Гаджиев. Фото: https://memorialcenter.org/ признан инагентом
07 октября 2024, 12:16
Рассмотрение апелляции по делу Гаджиева отложено

Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Показать больше