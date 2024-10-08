Афган Садыгов госпитализирован в тюремную больницу

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Руководитель азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афган Садыгов сегодня ночью в тяжелом состоянии был доставлен в тюремную больницу из-за ухудшения состояния здоровья после голодовки, которую он проводил в грузинском СИЗО против своего заключения под стражу, сообщили его близкие.

Как информировал "Кавказский узел", 7 октября стало известно, что руководитель азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афган Садыгов, который с 20 сентября проводил голодовку в грузинском СИЗО, утратил способность передвигаться без посторонней помощи.

4 августа суд в Тбилиси по ходатайству Азербайджана и прокуратуры Грузии отправил под арест Афгана Садыгова. Защита обжаловала арест журналиста и просила выпустить его под залог, но суд отказал в этом. Садыгов обратился в грузинский департамент по вопросам миграции с просьбой о международном убежище, однако 16 сентября получил отказ.

Сегодня ночью состояние здоровья Афгана Садыгова резко ухудшилось, сообщила его жена Севиндж Садыгова. "Было уже после полуночи, мне позвонили. Это был сотрудник СИЗО, где содержится Афган. Он сообщил, что Афгану стало совсем плохо и его увезли в больницу пенитенциарной системы. Я спросила, когда его смогу увидеть, мне ответили, что когда Афгану станет лучше", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее Садыгов отказывался от госпитализации. На этом фоне сообщение о том, что он помещен в тюремную больницу может означать, что его увезли туда в бессознательном состоянии, предположила она. "Или ему было настолько плохо, что он не мог возражать", – добавила Севиндж Садыгова.

Она отметила, что не располагает другой информацией о состоянии здоровья мужа. "Я уже говорила, что голодовка его может убить. Но, когда закон не работают, справедливости нет, у человека не остается другого выхода для борьбы, как прибегать к голодовке", – сказала Садыгова.

Адвокат Дмитрий Нозадзе подтвердил информацию о госпитализации Афгана Садыгова. Он уточнил, что встретился сегодня с подзащитным в тюремной больнице. "Садыгов был доставлен в медицинское учреждение. Самочувствие его слабое. Он находится под постоянным наблюдением врачей. Они сочли целесообразным оставить его в этом учреждении", – сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Садыгов был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, сообщила директор НПО "Центр социальной солидарности" Тамта Микеладзе. "Негуманно то, что происходит с этим честным журналистом и его семьей. <…> Важно, чтобы наша общественность проявляла единодушно солидарность с семьей Садыговых", – написала сегодня на своей странице в соцсети Facebook* Милекелазде, пост которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, Афган Садыгов 20 сентября объявил голодовку в тбилисском изоляторе в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище.

Садыгов переехал в Грузию вместе с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал тогда корреспонденту "Кавказского узла", что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана".

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