Афган Садыгов утратил способность самостоятельно передвигаться

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Руководитель азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афган Садыгов, который более двух недель проводит голодовку в грузинском СИЗО, значительно ослаб и утратил способность передвигаться без посторонней помощи, сообщили правозащитники.

Как информировал "Кавказский узел", 4 октября супруга руководителя азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афгана Садыгова, который содержится в грузинском СИЗО, рассказала, что он отказался от госпитализации, несмотря на ухудшение состояния здоровья.

4 августа суд в Тбилиси по ходатайству Азербайджана и прокуратуры Грузии отправил под арест Афгана Садыгова. Защита обжаловала арест журналиста и просила выпустить его под залог, но суд отказал в этом. Садыгов обратился в грузинский департамент по вопросам миграции с просьбой о международном убежище, однако 16 сентября получил отказ.

Состояние здоровья азербайджанского журналиста Афгана Садыгова стало тяжелым, он не может передвигаться без посторонней помощи, сообщила директор НПО "Центр социальной справедливости" Тамта Микеладзе.

"Вот уже 16 дней как голодает в тюрьме азербайджанский журналист, незаконно заключенный в тюрьму Афган Садыгов. Состояние его здоровье стало очень серьезным. <…> Афган Садыгов сам даже передвигаться не может – настолько он ослаб", – написала на своей странице в соцсети Facebook* Миладзе, пост которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Правозащитница подвергла критике власти Грузии за то, что они содержат Садыгова под стражей. "Это лицо нашего правительства – как можно ставить свои личные интересы выше жизни, достоинства и прав людей? Садыгова бросили в СИЗО, а Азербайджан пока не направил соответствующие уголовные документы для выдачи", – отметила она.

Напомним, 20 сентября Афган Садыгов объявил голодовку в тбилисском изоляторе в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. На 13-й день голодовки грузинские правозащитники потребовали перевести Садыгова в медучреждение и уведомили о его состоянии омбудсмена.

Садыгов переехал в Грузию вместе с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал тогда корреспонденту "Кавказского узла", что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана".

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