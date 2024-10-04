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20:49, 4 октября 2024

Афган Садыгов отказался от госпитализации

Афган Садыгов. Стоп-кадр видео из YouTube-канала Kanal 13 от 29.03.2023, https://www.youtube.com/watch?v=gbXxY0xUezA

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанский журналист Афган Садыгов, который содержится в грузинском СИЗО, отказался  от госпитализации, несмотря на ухудшение состояния, сообщила его супруга.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября руководитель азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афган Садыгов объявил голодовку в тбилисском изоляторе в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. На третьи сутки голодовки он пожаловался на недомогание и отсутствие медицинской помощи. Состояние Садыгова заметно ухудшилось на 12-е сутки голодовки в тбилисском изоляторе, ему требуется госпитализация, заявила адвокат после визита к подзащитному. На просьбу прекратить голодовку журналист ответил отказом, рассказала его супруга.  На 13-й день голодовки грузинские правозащитники потребовали перевести Садыгова в медучреждение и уведомили о его состоянии омбудсмена.

4 августа тбилисский суд по ходатайству Азербайджана и прокуратуры Грузии отправил под арест руководителя азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афгана Садыгова. Защита обжаловала арест журналиста и просила выпустить его под залог, но суд отказал в этом. Садыгов обратился в грузинский департамент по вопросам миграции с просьбой о международном убежище, однако 16 сентября получил отказ.

Жена журналиста Севиндж Садыгова 4 октября встретилась со своим мужем в  пенитенциарном учреждении номер № 8 Грузии. "Мы пошли на встречу с нашими дочерями. Дети были сильно удручены, увидев отца в тяжелом состоянии. Афган за две недели голодовки похудел на 15 килограммов. До акции он весил 91 килограмм, сейчас – 76 килограмм. Он настолько ослаб, что его на встречу вел под руку сотрудник СИЗО. Афган не только похудел, но и цвет его лица почернел. Афган выглядел изможденным и отрешенным от жизни", - рассказала С.Садыгова корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, Афган.Садыгов отказывается от госпитализации. "Афгану предложили госпитализацию, но он отказался. Он не видит в этом смысла.  Афган говорит, что  в больнице будут ему ставить капельницы, и это будет только продлевать его мучения. Афган сказал, что уже проходил через это в Азербайджане. По его словам, если его жизнь ценна, то пусть прекратят преследовать его по абсолютно ложному обвинению. Выдача его Азербайджану повлечет пытки и тюремное заключение на многие годы. Так жить он не хочет и предпочтет умереть от голода", - продолжила С.Садыгова.

Она просила мужа прекратить голодовку, но журналист был непреклонен.

"Я Афгана просила прекратить голодовку, не губить свое здоровье, потому что свобода без здоровья ему уже будет ни к чему. Я просила его подумать о наших детях. Но Афган был неумолим. Он сказал, что у него нет других способов бороться за справедливость, кроме как жертвовать своим здоровьем", - отметила С.Садыгова.

По словам жены журналиста, она в отчаянии. "Жалоба на отказ Афгану в предоставлении убежища будет подана только после 10 октября. Потом еще понадобится какое-то время для рассмотрения. Этот период здоровье Афгана может просто не выдержать", - отметила Севиндж Садыгова.

 Она указала, что журналист содержится в камере для голодающих заключенных. "Дважды в день к ним в камеру приходят медработники измерять давление. Афгана периодически взвешивают.   Наверное, если вызывать их, они будут приходить. Но дело в том, что Афган сам отказывается от  всякой медицинской помощи", - отметила С.Садыгова.

Напомним, 3 августа Афган Садыгов был задержан в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции. Обвинения Афгану Садыгову в вымогательстве сфабрикованы, заявила его жена, журналистка Севиндж Садыгова. Сам Афган Садыгов также настаивает на своей невиновности.

Афган Садыгов переехал в Грузию вместе с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал тогда корреспонденту "Кавказского узла", что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана".

Незадолго до ареста Афган Садыгов опубликовал в Facebook* ряд критических постов. В одной из публикаций он иронизирует по поводу соглашения о безвизовом режиме между Азербайджаном и Марокко. "Европа отсталая, потому нам она не нравится. Мы интегрируемся в Африку. Самое лучшее, давайте мы убежим от Европы, присоединимся к Африканскому союзу. Вот таким бывает настоящий лидер, любящий народ", - иронично написал он 16 июля. Днем ранее Садыгов опубликовал ироничный коллаж относительно нежелания властей восстановить детские пособия малоимущим семьям. 9 июля Афган Садыгов резко раскритиковал полицию за жесткое подавление протестов и осудил решения властей о присуждении государственных наград, отметив, что "бесчестным" вручают ордена "чести".

Обвинение Садыгова в вымогательстве вызывает сомнения, указал ранее глава Группы права медиа Халид Агалиев. "Афган Садыгов уехал из страны в конце декабря 2023 года. И вдруг спустя пять месяцев против него открыли уголовное дело. Если он у кого-то и вымогал деньги, то почему на него жалобы были поданы спустя пять месяцев? С большой долей уверенности можно полагать, что его преследуют из-за критики правительства и отдельных должностных лиц", - сказал он, добавив, что Садыгов "не всегда соблюдает нормы журналисткой этики", но за клевету и оскорбления в законодательстве Азербайджана предусмотрена отдельная ответственность.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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