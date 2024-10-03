Правозащитники потребовали госпитализации Афгана Садыгова

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Азербайджанскому журналисту Афгану Садыгову, который 13-й день продолжает голодовку в тбилисском изоляторе, трудно двигаться и говорить, заявили правозащитники. Они потребовали перевести Садыгова в медучреждение и уведомили о его состоянии омбудсмена.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября руководитель азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афган Садыгов объявил голодовку в тбилисском изоляторе в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. На третьи сутки голодовки он пожаловался на недомогание и отсутствие медицинской помощи. Состояние Садыгова заметно ухудшилось на 12-е сутки голодовки в тбилисском изоляторе, ему требуется госпитализация, заявила адвокат после визита к подзащитному. На просьбу прекратить голодовку журналист ответил отказом, рассказала его супруга.

4 августа тбилисский суд по ходатайству Азербайджана и прокуратуры Грузии отправил под арест руководителя азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афгана Садыгова. Защита обжаловала арест журналиста и просила выпустить его под залог, но суд отказал в этом. Садыгов обратился в грузинский департамент по вопросам миграции с просьбой о международном убежище, однако 16 сентября получил отказ.

2 и 3 октября юристы "Права Грузии" встретились с Афганом Садыговым в изоляторе. Они обратили внимание на ухудшение состояния здоровья Садыгова, по словам адвокатов, ему трудно двигаться, говорить и концентрироваться, сообщила сегодня "Мтавари архи".

Организация "Права Грузии" уже обратились в Пенитенциарную службу с просьбой перевести Афгана Садыговв в соответствующее медицинское учреждение, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения состояния здоровья. "Народный защитник Грузии проинформирован о состоянии здоровья Афгана Садыгови", - сообщили представители организации.

Напомним, 3 августа Афган Садыгов был задержан в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции. Обвинения Афгану Садыгову в вымогательстве сфабрикованы, заявила его жена, журналистка Севиндж Садыгова. Сам Афган Садыгов также настаивает на своей невиновности.

Афган Садыгов переехал в Грузию вместе с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал тогда корреспонденту "Кавказского узла", что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана".

Незадолго до ареста Афган Садыгов опубликовал в Facebook* ряд критических постов. В одной из публикаций он иронизирует по поводу соглашения о безвизовом режиме между Азербайджаном и Марокко. "Европа отсталая, потому нам она не нравится. Мы интегрируемся в Африку. Самое лучшее, давайте мы убежим от Европы, присоединимся к Африканскому союзу. Вот таким бывает настоящий лидер, любящий народ", - иронично написал он 16 июля. Днем ранее Садыгов опубликовал ироничный коллаж относительно нежелания властей восстановить детские пособия малоимущим семьям. 9 июля Афган Садыгов резко раскритиковал полицию за жесткое подавление протестов и осудил решения властей о присуждении государственных наград, отметив, что "бесчестным" вручают ордена "чести".

Обвинение Садыгову в вымогательстве вызывает сомнения, указал ранее глава Группы права медиа Халид Агалиев. "Афган Садыгов уехал из страны в конце декабря 2023 года. И вдруг спустя пять месяцев против него открыли уголовное дело. Если он у кого-то вымогал деньги, то почему на него жалобы были поданы спустя пять месяцев? С большой долей уверенности можно полагать, что его преследуют из-за критики правительства и отдельных должностных лиц", - сказал он, добавив, что Садыгов "не всегда соблюдает нормы журналисткой этики", но за клевету и оскорбления в законодательстве Азербайджана предусмотрена отдельная ответственность.

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