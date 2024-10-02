Ухудшение состояния Садыгова в тбилисском изоляторе встревожило защиту

02 октября 2024, 14:48

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Состояние азербайджанского журналиста Афгана Садыгова заметно ухудшилось на 12-е сутки голодовки в тбилисском изоляторе, ему требуется госпитализация, заявила адвокат после визита к подзащитному. На просьбу прекратить голодовку журналист ответил отказом, рассказала его супруга.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября руководитель азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афган Садыгов объявил голодовку в тбилисском изоляторе в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. На третьи сутки голодовки он пожаловался на недомогание и отсутствие медицинской помощи, но на четвертые сутки ответил отказом на просьбу адвоката Дмитрия Нозадзе прекратить акцию протеста.

4 августа тбилисский суд по ходатайству Азербайджана и прокуратуры Грузии отправил под арест руководителя азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афгана Садыгова. Защита обжаловала арест журналиста и просила выпустить его под залог, но суд отказал в этом. Садыгов обратился в грузинский департамент по вопросам миграции с просьбой о международном убежище, однако 16 сентября получил отказ.

Состояние здоровья Афгана Садыгова резко ухудшилось в результате голодовки, которую он проводит в СИЗО 12-е сутки, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жена журналиста Севиндж Садыгова.

"Сегодня с Афганом в СИЗО виделась адвокат Русудан [Мчедлишвили]. Она была удручена его видом. За 12 дней его состояние резко ухудшилось. Он выглядел очень вялым. 12 дней голодовки в общем-то не очень большой срок. Но дело в том, что Афган в азербайджанской тюрьме [почти восемь месяцев] держал голодовку, спустя 100 дней ему пищу вводили зондом через горло, и эта длительная акция отказа от пищи подорвала его здоровье. О том, что он более 200 дней голодал, я даже получила медицинскую справку из лечебного учреждения Пенитенциарной службы. […] Сейчас он очень в плохом состоянии. Адвокат Русудан Мчедлишвили сказала, что его срочно надо поместить в стационар", - сказала Севиндж Садыгова.

Я ему сказала, чтобы прекратил голодовку, не надо губить свое здоровье. Но он неумолим

Она отметила, что вчера, 1 октября, сама говорила по телефону с мужем. «Афган сообщил, что всё еще находится в камере для голодающих. Из-за ослабления здоровья он поменял место и со 2-го яруса спустился на 1-й ярус койки, потому что уже не может подниматься. Никакой медпомощи ему не оказывают. Ему только дважды в день измеряют давление. Я ему сказала, чтобы прекратил голодовку, не надо губить свое здоровье. Но он неумолим», - сказала Севиндж Садыгова.

Он находится в плохом состоянии. Он не может нормально ходить

Адвокат Русудан Мчедлишвили подтвердила, что сегодня встречалась с Садыговым в СИЗО. "Он находится в плохом состоянии. Он не может нормально ходить. Концентрация у него нарушена. Он сильно похудел", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, защита будет просить о переводе Садыгова в медицинский центр пенитенциарного учреждения. «Надеюсь, что это будет сделано. Ибо состояние Афгана Садыгова нехорошее, и он нуждается в медицинском наблюдении и помощи», - сказала адвокат.

Она отметила, что защита уже получила текст решения об отказе Садыгову в предоставлении убежища. «Мы сейчас готовим жалобу на это решение в суд. У нас есть месяц на обжалование – до 16 октября. Наверное, после 10-го числа мы жалобу представим в суд», - сказала Мчедлишвили.

Напомним, 3 августа Афган Садыгов был задержан в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции. Обвинения Афгану Садыгову в вымогательстве сфабрикованы, заявила его жена, журналистка Севиндж Садыгова. Сам Афган Садыгов также настаивает на своей невиновности.

Афган Садыгов переехал в Грузию вместе с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал тогда корреспонденту "Кавказского узла", что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана".

Незадолго до ареста Афган Садыгов опубликовал в Facebook* ряд критических постов. В одной из публикаций он иронизирует по поводу соглашения о безвизовом режиме между Азербайджаном и Марокко. "Европа отсталая, потому нам она не нравится. Мы интегрируемся в Африку. Самое лучшее, давайте мы убежим от Европы, присоединимся к Африканскому союзу. Вот таким бывает настоящий лидер, любящий народ", - иронично написал он 16 июля. Днем ранее Садыгов опубликовал ироничный коллаж относительно нежелания властей восстановить детские пособия малоимущим семьям. 9 июля Афган Садыгов резко раскритиковал полицию за жесткое подавление протестов и осудил решения властей о присуждении государственных наград, отметив, что "бесчестным" вручают ордена "чести".

Обвинение Садыгову в вымогательстве вызывает сомнения, указал ранее глава Группы права медиа Халид Агалиев. "Афган Садыгов уехал из страны в конце декабря 2023 года. И вдруг спустя пять месяцев против него открыли уголовное дело. Если он у кого-то вымогал деньги, то почему на него жалобы были поданы спустя пять месяцев? С большой долей уверенности можно полагать, что его преследуют из-за критики правительства и отдельных должностных лиц", - сказал он, добавив, что Садыгов "не всегда соблюдает нормы журналисткой этики", но за клевету и оскорбления в законодательстве Азербайджана предусмотрена отдельная ответственность.

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