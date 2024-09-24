Супруга Афгана Садыгова пожаловалась омбудсмену Грузии на угрозы

24 сентября 2024, 20:08

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Супруга арестованного в Тбилиси по запросу Баку азербайджанского журналиста Афгана Садыгова рассказала омбудсмену Грузии о необоснованном преследовании мужа и угрозах его родным. Журналист продолжает голодовку, защите удалось добиться его осмотра врачом.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа тбилисский суд по ходатайству Азербайджана и прокуратуры Грузии отправил под арест руководителя азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афгана Садыгова. Защита обжаловала арест журналиста и просила выпустить его под залог, но суд отказал в этом. Садыгов обратился в грузинский департамент по вопросам миграции с просьбой о международном убежище, однако 16 сентября получил отказ. 20 сентября Садыгов объявил в грузинском изоляторе голодовку. На третьи сутки голодовки Садыгов почувствовал недомогание и пожаловался на отсутствие медицинской помощи.

3 августа Афган Садыгов был задержан в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции. Обвинения Афгану Садыгову в вымогательстве сфабрикованы, заявила его жена, журналистка Севиндж Садыгова. Сам Афган Садыгов также настаивает на своей невиновности.

Жена журналиста Севиндж Садыгова 24 сентября была принята омбудсменом Грузии Леваном Иоселиани. По словам женщины, с ней на встречи были также ее две несовершеннолетние дочери и адвокат мужа Русудан Мчедлишвили.

"Я рассказала об открытии в Азербайджане сфабрикованного уголовного дела против моего мужа, его аресте по запросу из Баку. Я объяснила, что моего мужа критикуют за критику властей Азербайджана. Его уже дважды сажали в тюрьму в Азербайджане по ложным обвинениям. Правозащитники признавали его политзаключенным, в его защиту выступали международные организации. После ареста мой муж просил политическое убежище в Грузии, но это обращено второпях рассмотрели и ему необоснованно отказали. После этого Афган 20 сентября начал голодовку, требуя приостановить его экстрадицию", - рассказала Севиндж Садыгова.

Она просила омбудсмена взять под контроль дело и голодовку мужа. "Я просила, чтобы состояние здоровья Афгана было под контролем омбудсмена и медиков. Афган и в Азербайджане ранее проводил длительные голодовки и подорвал свое здоровье. Собственно, год назад мы приехали в Грузию для лечения Афгана. Иоселиани сказал, что условия содержание и здоровье Афгана будут в центре внимания службы омбудсмена", - отметила Садыгова.

Она также информировала народного защитниках об угрозах членам семьи журналиста. "Мы чувствуем себя здесь в опасности. Люди, связанные с Азербайджаном, постоянно следят за нами. И они делают для устрашения это открыто. Я боюсь детей отпускать в школу. Омбудсмен сказал, что в связи с моей информацией об угрозах он обратится в госорганы Грузии, чтобы приняли меры для нашей безопасности", - подчеркнула Садыгова. На своей странице в Facebook* она опубликовала фото со встречи.

Она отметила, что четвертый день ее муж продолжает голодовку, сославшись на адвоката Дмитрия Нозадзе встретившегося с журналистом сегодня в СИЗО.

Нозадзе подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что сегодня посетил Афгана Садыгова, который четвертый день отказывается от пищи. По его словам, он объяснил подзащитному, что у него есть еще юридические средства для восстановления своих прав и посоветовал приостановить голодовку. Однако Садыгов сказал, что продолжит акцию протеста.

Садыгов просил, чтобы его осмотрел врач и эта просьба была выполнена. На серьезные проблемы со здоровьем журналист не жаловался, рассказал Нозадзе.

В процессе экстрадиции активных действий не проводится, так как пока Садыгов не пройдет все этапы обжалования отказа в предоставлении политического убежища – суд, апелляционную инстанцию, экстрадиция не может быть осуществлена. Решение об отказе в предоставлении убежища пока не выдано защите и по этой причине еще не обжаловано, подчеркнул Нозадзе.

"Кавказский узел" писал, что 12 сентября Афгана Садыгова посетил представитель офиса омбудсмена Грузии. Арестованный пожаловался ему на условия содержания, антисанитарию в камере и низкое качество пищи.

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